Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Российский футбольный болельщик Косов досрочно освобожден во Франции
Российский футбольный болельщик Косов досрочно освобожден во Франции
Российский футбольный болельщик Павел Косов, приговоренный во Франции к десяти годам лишения свободы по делу о массовых беспорядках после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе, условно-досрочно освобожден и скоро окажется на свободе, сообщил его адвокат Ален Дюфло.
По его словам, удалось добиться освобождения Косова, он выйдет на свободу в понедельник, соглашение было достигнуто на тех условиях, что россиянин добровольно покинет территорию Франции после освобождения, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что МИД и российские загранучреждения занимаются защитой прав задержанных во Франции в ходе беспорядков двух футбольных фанатов из России.