Политолог: Под предвыборными предложениями Даванкова нет реальной экономической базы

Политолог Данилин: С помощью популизма Даванков хочет расширить свою электоральную нишу

Tекст: Андрей Резчиков

«Популистский характер программы Даванкова обусловлен электоральным предложением со стороны партии «Новые люди». Эта партия – нишевый проект, который нацелен на работу с молодежью, средним классом и интеллигенцией. Даванков четко понимает, что у него не получится серьезно расширить электоральную нишу, но с помощью популизма он старается выйти за эти границы», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«В манифесте Даванкова есть предложения молодежного, хайпового, популистского и медийного характера. Идея заменить чиновников на искусственный интеллект и мигрантов на роботов – это хайп, это прикольно и занятно, эту информацию можно распространять через лайки и репосты, – продолжил эксперт. – Тем не менее в программе есть мысли, которые могут показаться интересными представителям среднего класса. Это, например, идея экономической амнистии, легализация криптовалюты, субсидии производителям здорового питания».

Данилин полагает, что Даванков использует предстоящие президентские выборы для достижения ряда политических целей в будущем: «Он ставит задачу зафиксироваться, хорошо выступить, чтобы его партия получила дополнительный бонус в преддверии региональных выборов осенью этого года. Факт в том, что активность Даванкова заметна».

В то же время под тезисами и предложениями Даванкова нет реальной экономической базы, считает эксперт. «Какая может быть экономическая база под предложением заменить чиновников искусственным интеллектом? Все эти предложения не об экономике, а пиаре», – объясняет Данилин.

Напомним, в четверг кандидат в президенты России Владислав Даванков презентовал свою избирательную программу. Помимо замены части чиновников искусственным интеллектом, он предлагает ввести льготы для производителей здоровой еды, привлекать частные средства на развитие школ, запретить эвтаназию бродячих животных, ввести кэшбек и скидки за раздельный сбор мусора, вернуть пиво на стадионы, заменить мигрантов роботами, а также создать государственный алиментный фонд, который будет содержать детей вместо отцов, которые не платят алименты. В целом его программа состоит из 170 пунктов и 18 разделов.

Ранее политолог Александр Асафов назвал сильные и слабые стороны предвыборной программы Владислава Даванкова.