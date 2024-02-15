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    Украинское общество вступило на путь политических разочарований
    ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля
    Песков: СВО приняла форму войны против коллективного Запада
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    22 комментария
    15 февраля 2024, 08:20 • Новости дня

    Во Львове прогремела третья серия взрывов

    Tекст: Ольга Никитина

    Во Львове ранним утром четверга прозвучала третья серия взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Глава Львовской области Максим Козицкий призвал жителей не снимать видео и не делать фотографий, передает ТАСС.

    Воздушная тревога сейчас действует по всей Украине. Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее – Днепропетровск), Киеве, Киевской и Хмельницкой областях.

    Кроме того, сообщается о сериях взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

    14 февраля 2024, 11:46 • Новости дня
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики 13 февраля нанесли баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М», сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что для живой силы, не укрытой в помещении, это «смертный приговор».

    Каждая боеголовка, по словам Коца, оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают примерно в десяти метрах от земли. Осколки летят вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях. В кассетном исполнении одна такая ракета, по его словам, «накрывает» около 15 тыс. квадратных метров земли – два футбольных поля.

    «Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», – написал Коц, добавив, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже оправдал свое прозвище, данное украинскими военными: «Генерал-200».

    Напомним, военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

    Как сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово.

    Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке.

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    14 февраля 2024, 17:11 • Новости дня
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ходе боев ликвидировали «юбилейную», сотую по счету украинскую лодку с боевиками на реке Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В последние сутки на линии боевого соприкосновения от Кинбурнской косы – Очакова до Днепровского водохранилища работали штурмовая и армейская авиация, артиллерия и беспилотники, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Также продолжались бои в поселке Крынки. Российские военные уничтожили 100-ю по счету лодку, на которой ВСУ переправлялись на левый берег Днепра.

    Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 85 человек, вертолет Ми-24, два танка, семь боевых машин, 11 орудий и минометов, а также одну лодку. Сбиты и подавлены 26 дронов, нанесены удары по семи пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

    Во вторник Сальдо сообщал о фейке со стороны киевского режима об установленном в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра.

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    14 февраля 2024, 20:33 • Новости дня
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию, потому что ему там грозит «смертельная опасность».

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку, что после пересечения границы бывшему президенту «грозит смертельная опасность». Об этом сам Порошенко сообщил во время брифинга, пишет издание «Страна».

    Экс-президент сообщил, что из-за этой «опасности» его и не пустили на конференцию. Кроме того, Порошенко считает, что из-за таких запретов над Украиной «будет смеяться весь мир».

    Ранее Порошенко подал в суд иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда в связи с тем, что не смог выехать за границу.


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    14 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн») заявил, что в текущем году Украине будет передано в существенно больше артиллерийских снарядов, чем годом ранее. По его словам, исход конфликта на Украине «будет решен в том числе на сборочных линиях».

    По его словам, ожидается, Германия в этом году поставит Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году, динамика растет, что хорошо для Украины и ФРГ. Писториус сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро, передает ТАСС.

    По его словам, исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях».

    Ранее представитель Минобороны Германии заявил, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

    Коментарии (22)
    14 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России Zala и «Орлан», сообщает издание «Страна».

    Как пишет издание, Зеленский во время совещания с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что у Киева есть решение, которое позволит «ослепить» ВС России, передает «Российская газета».

    Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время.

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    14 февраля 2024, 08:54 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ

    AP: Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Наемники из Колумбии, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, бежали со своих позиций во время налета российских беспилотников, рассказал 32-летний боевик с позывным «Чечо».

    Чечо сказал Associated Press, что наемники решили бежать, чтобы спасти свои жизни. Спрятаться от российских дронов, по его словам, «было некуда», передает РИА «Новости».

    «Думал, что умру», – признался он.

    В публикации говорится, что солдаты вооруженных сил Колумбии на протяжении десятков лет боролись с наркокартелями на родине и решили использовать этот опыт на Украине.

    О наплыве на Украину наемников из Колумбии сообщалось ранее. При этом отмечалось, что на Украине колумбийцы зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии.

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    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

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    14 февраля 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне

    Военный эксперт Леонков: Украина не сможет выстроить эшелонированную линию обороны

    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая стратегия ВСУ, объявленная Сырским, скорее всего, будет предполагать переход к активной обороне, в ходе которой атаки на позиции российской армии продолжатся. Кроме того, противник может попробовать выстроить систему дополнительных укрепрайонов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Сырский объявил о переходе украинских войск к обороне.

    «Судя по всему, ВСУ намерены перейти к активной обороне. Суть в том, что противник будет преимущественно защищаться, но все же продолжит попытки «мясных» штурмов. Так они попробуют отбить хоть какие-то территории, которые российские войска заняли в последнее время. Не исключаю также, что мы столкнемся с очередными провокациями на границе той же Белгородской области», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Кроме того, может измениться и тактика атак противника. Если раньше наступления проводились силами батальонов, то в условиях дефицита техники стоит ожидать ударов ротными соединениями при поддержке нескольких единиц бронетехники. Более того, речь пойдет о достаточно узких участках фронта», – полагает собеседник.

    «А вот ожидать выстраивания полноценной эшелонированной линии обороны я бы не стал. Вместо этого ВСУ могут сделать ставку на усиление укрепрайонов. Логика представляется следующая: на передовой расположатся опорные пункты, на удалении их будут прикрывать минометы, а в тылу установят дальнобойную артиллерию. Также нет сомнений в том, что Украина попытается какое-то время удерживать Авдеевку и будет направлять туда дополнительные резервы», – считает он.

    «Бороться с такой тактикой противника можно взаимодействием различных родов войск. Согласно известной практике, в атаку идет бронетехника и штурмовые подразделения, в то время как их наступление прикрывает артиллерия и авиация. Только при таком сотрудничестве возможен уверенный прорыв. Кроме того, нам было бы разумно перейти со сложной пересеченной местности с укреплениями на оперативный простор, где легче применять танки», – резюмировал Леонков.

    Ранее Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, признал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине сейчас «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркнул, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Вместе с этим генерал отметил, что «главной ценностью» является «жизнь солдата», поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». По словам Сырского, конфликт, вероятно, продлится еще долгие годы.

    Сырский считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева, и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    О том, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к «активной обороне» в 2024 году, ранее писали западные СМИ. Так, по данным Financial Times, стратегия подразумевает не только удержание оборонительных линий, но и «исследование слабых мест» в обороне ВС РФ. На Западе полагают, что это позволит Киеву «нарастить силы» и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов.

    При этом FT отмечала, что дальнейшую судьбу Украины, вероятно, определят несколько факторов, один из которых – продолжится ли военная помощь со стороны Запада. На этом фоне газета The Washington Post писала, что США планируют весной представить новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет. План предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины, говорилось в материале. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО.

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    14 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC

    МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC
    @ maccosmetics.co.uk

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины раскритиковал канадский бренд MAC Cosmetics за название губной помады Russian red, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

    Как отметила пресс-служба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), здесь дело совсем «не в красоте или в любви». В МИД Украины назвали этот цвет настоящим «цветом войны». Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о помаде красного цвета, которая годами пользуется популярностью у покупателей.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.

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    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

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    14 февраля 2024, 14:08 • Новости дня
    В Польше осудили реакцию мэра Львова на рассыпанное зерно

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский назвал «бандеровским языком» реакцию мэра Львова Андрея Садового на высыпанное фермерами зерно из украинских грузовиков, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    В эфире PolsatNews он посоветовал Садовому «выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке», передает ТАСС.

    Згожельский добавил, что понимает фермеров, которые так поступили с украинским зерном, потому что они сделали это «от отчаяния».

    Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский извинился за то, что протестующие фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков.

    Напомним, один из организаторов протестов Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков.

    Садовой назвал польских фермеров, высыпавших 11 февраля зерно из украинских грузовиков возле КПП в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной, «пророссийскими провокаторами».

    «Давайте назовем вещи своими именами. На этой фотографии украинское зерно, которое из украинских грузовиков выбросили польские, а на самом деле пророссийские провокаторы. Псевдоблокада на границе продолжается», – написал мэр Львова в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

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    14 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине

    Лавров: Варианты договориться по Украине пока не просматриваются из-за позиции Запада

    Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Запада, объявившего войну России, нет серьезных предложений, они не хотят учитывать наши интересы, а потому варианты достичь договоренностей по Украине в настоящее время не просматриваются, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что реалии на земле оппонентами не учитываются, а потому договориться за столом переговоров пока не получится, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, застрельщики антироссийских санкций вынуждены признать, что замыслы по изоляции России потерпели крах. Тем не менее потенциал враждебности они не исчерпали, констатировал Лавров.

    В Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается.

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    14 февраля 2024, 11:03 • Новости дня
    Сырский оценил положение ВСУ

    Главком Сырский заявил о крайне сложной обстановке для ВСУ

    Сырский оценил положение ВСУ
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях для украинской стороны является крайне сложной и напряженной.

    Сырский сообщил в соцсетях, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил воинские части и подразделения ВСУ под Авдеевкой и Купянском, передает ТАСС.

    Боевые действия, по его словам, ведутся в «чрезвычайно сложных условиях».

    Главком ВСУ сообщил, что проанализировал имеющиеся ресурсы и потребности украинских войск.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сырский и Умеров решают проблемы с комплектованием украинских подразделений, их укреплением и управлением.

    Коментарии (9)
    15 февраля 2024, 03:41 • Новости дня
    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России

    Глава минфина США Йеллен заявила о «потенциальной выгоде» от нахождения «законного» способа конфискации активов России

    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что все участники переговоров о возможной конфискации российских активов видят «потенциальную выгоду» от нахождения законного способа осуществить данный шаг.

    Йеллен пояснила, что способ должен быть законным «как с точки зрения международного, так и внутреннего законодательства стран». «Экономическую ценность этих активов» предлагается использовать «на постоянной основе» для поддержки Киева.

    Йеллен обсуждала эту тему с лидерами европейских стран, но убедить скептически настроенных собеседников ей не удалось, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Bloomberg сообщило, что в понедельник Йеллен в Вашингтоне провела переговоры с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард, до этого у нее состоялась беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем. Йеллен подтвердила, что обсуждала использование российских активов. По ее словам, всем ясно, что «дальнейшая помощь Украине необходима».

    Напомним, Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. СМИ сообщали, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

    Коментарии (12)
    14 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    В Сети появились поддельные сообщения о планах Зеленского организовать покушение на Макрона
    В Сети появились поддельные сообщения о планах Зеленского организовать покушение на Макрона
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский намеревался устроить покушение на французского лидера Эммануэля Макрона, утверждается в фрагменте, якобы записанной телепередачи канала France 24, который начал распространяться в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). При этом на самом канале передачи с таким контентом не было.

    В видеоролике приводятся скриншоты переписки источника из окружения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, в которой говорится, что ответственность за убийство планировалось возложить на Москву, а целью являлось привлечение внимания к конфликту на Украине и увеличение помощи, передают «Известия».

    Аналогичные скриншоты растиражировали Telegram-каналы. При этом запись эфира на сайте France 24 отсутствует, да и в эфире телеканала такого контента не было.

    Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон из соображений безопасности перенес свой визит в Киев, который должен был состояться 13-14 февраля.

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    За последние 23 года сельское хозяйство России совершило невероятный скачок. От полной разрухи в 1999 году, когда Россия была вынуждена просить зерно в кредит у США, до одного из крупнейших экспортеров в мире. Экспорт российских продуктов вырос всего за несколько лет в десятки раз. Подробности

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    МВД России усложнило эстонскому премьеру карьеру в НАТО

    Россия впервые объявила в розыск главу другого государства – премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Разумеется, она спокойно сможет ездить во враждебные России страны, да и в большинстве остальных государств ее вряд ли ждет арест и выдача Москве. Однако решением МВД России некоторые пути для нее, в том числе и карьерные, могут все же оказаться закрытыми. О чем речь? Подробности

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    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

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    Кем прикрывается французская разведка на Украине

    Выясняются все более любопытные подробности биографий двух французов, не так давно погибших на Украине. Официальный Париж был возмущен, называя их гибель «актом варварства», а самих погибших – «гуманитарными работниками». Однако теперь налицо признаки того, что эти люди имели прямое отношение к французской разведке. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

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    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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