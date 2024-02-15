За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.17 комментариев
Вход на станцию метро «Пушкинская» перекрыт из-за пожара в «Известия холл»
Вход на станцию метро «Пушкинская» утром четверга перекрыт из-за пожара в реконструируемой части здания «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы.
Пожару присвоен третий уровень сложности, передает ТАСС.
Правоохранителями перекрыты также часть Тверского бульвара и Тверской улицы.
Возгорание, по предварительной информации, началось во внутреннем дворе здания, где находился ночной клуб. Внутри двора здания обрушился металлический купол. Предположительно, там могут находиться газовые баллоны.
Пожарным удалось предотвратить переход огня на здание «Известия холл», горят отдельные строения на внутридворовой территории.
Площадь возгорания в настоящее время составляет 1,5 тыс. кв. метров.