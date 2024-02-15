Израиль после ссоры с Маском разрешил работу Starlink в стране

Собиравшийся бороться с Маском министр связи Израиля Кархи разрешил работу Starlink в стране

Tекст: Антон Антонов

«Спутниковая широкополосная связь впервые в Израиле», – приводит сообщение министерства РИА «Новости».

Кархи и Starlink также пришли к согласию относительно работы сервиса Starlink в секторе Газа. Кархи выразил благодарность Starlink «за уместное обсуждение и важные соглашения и договоренности по поводу сектора Газа». Кархи пояснил, что «работа терминалов в секторе Газа в гуманитарных целях будет утверждаться в индивидуальном порядке только после того, как израильские силы безопасности подтвердят» отсутствие угроз.

Поначалу использование услуг компании будет ограничено, но в будущем ожидается более широкое их применение. По словам министра, Starlink даст возможность получить «передовую спутниковую связь в обычном режиме и во время чрезвычайных ситуаций».

В октябре после того, как Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, Кархи объявил о разрыве ведомством деловых отношений с предпринимателем.