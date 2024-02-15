За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.15 комментариев
ДТП переросло в перестрелку в центре Москвы
В ходе перестрелки в центре Москвы пострадали три человека
Четыре человека устроили перестрелку в центре Москвы, используя травматическое оружие, трое пострадали, сообщил столичный главк МВД.
Как сообщили в главке, вечером «при оформлении ДТП с незначительными механическими повреждениями» произошел конфликт, в котором участвовали четыре человека, передает ТАСС.
Обе стороны «применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения», сообщили в МВД. Личности участников конфликта установлены. Трое из них обратились за медицинской помощью, одного «доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел».