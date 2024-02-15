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    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    20 комментариев
    15 февраля 2024, 00:57 • Новости дня

    Путин заявил, что «НАТО уже ни к чему»

    Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

    Путин заявил, что «НАТО уже ни к чему»
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В существовании НАТО больше нет смысла, организация превратилась в инструмент внешней политики США, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин сказал, что, по его мнению, «НАТО вообще ни к чему уже», передает ТАСС.

    Комментируя требования экс-президента США Дональда Трампа к Европе платить Вашингтону за защиту, Путин заявил: «Пускай они сами разбираются, это их проблемы». «Но, наверное, с его точки зрения, есть в этом какая-то логика», – сказал Путин.

    Однако, добавил он, для Европы «логики там никакой нет». По его словам, в Европе хотят, чтобы США «и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО». «Это их дела», –подчеркнул Путин. Как отметил президент России, «если США считают, что этот инструмент им не нужен – это их решение».

    Путин указал, что «Трампа называли несистемным политиком, у него есть собственный взгляд на тему о том, как у США должны развиваться отношения с их союзниками». Российский лидер напомнил, что «искрило и раньше». Так, США не стали ратифицировать Киотский протокол в области экологии – американский президент «принял волевое решение – и дело с концом».

    «И как на него там ни ругались европейские лидеры, он это сделал. Да, потом скорректировал. А чем отличается позиция Трампа в этом смысле? Да принципиально ничем», – сказал Путин, добавив, что Трамп «хотел заставить европейцев поднять свои расходы на оборону».

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    14 февраля 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцины, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин – вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что больше половины случаев онкологических заболеваний в России стали выявлять на начальной стадии.

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    14 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (ст. 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

    При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

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    14 февраля 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля

    Путин: Всем медикам с 1 апреля повысят окладную часть зарплат

    Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля
    @ Вячеслав Викторов/photo.roscongress.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплаты медицинских работников, сообщил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «Решение, которое касается всех медицинских работников: с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», – передает слова главы государства ТАСС.

    Также Путин заявил о необходимости увеличить доплаты медикам в малых городах и селах.

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    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

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    14 февраля 2024, 18:09 • Новости дня
    Путин предложил увеличить доплаты медикам в малых городах и селах

    Путин предложил увеличить доплаты медикам в небольших населенных пунктах

    Путин предложил увеличить доплаты медикам в малых городах и селах
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил увеличить ежемесячные выплаты для медицинских работников, работающих в небольших городах и селах.

    «В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах», – сказал Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий, передает ТАСС.

    Глава государства призвал уделить особое внимание поддержке врачей по наиболее востребованным направлениям и работников районных и участковых больниц.

    В городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачам будет обеспечена доплата в размере 29 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 13 тыс. рублей, уточнил Путин. В населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек эти выплаты составят 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

    Ранее Путин пообещал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения.

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    14 февраля 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО

    Байден заявил о попытке Трампа подбить Путина на вторжение в страны НАТО

    Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО
    @ Mikhail Klimentyev/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп «пригласил» российского лидера Владимира Путина вторгнуться на территорию стран НАТО, заявил президент США Джо Байден.

    Байден обратился к гражданам США и Палате представителей Конгресса. Он призвал возобновить финансовую помощь Украине, отметив, что «ставки выросли». Как заявил Байден, Трамп «подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, не соответствующий американскому духу сигнал» – «направил приглашение Путину вторгнуться» в страны НАТО.

    Байден подчеркнул, что Трамп «именно это и имеет в виду». По словам Байдена, ни один американский президент прежде «не преклонялся» перед российским лидером, передает ТАСС.

    Он назвал НАТО «священным обязательством», которое Трамп воспринимает как «обузу». Байден заверил, что в случае «нападения» России на союзника Вашингтона по НАТО, США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО», пока он занимает пост президента.

    «Мы добились единства НАТО, мы ее расширили. Мы не можем сейчас уйти», – сказал он, добавив, что Россия «делает на это ставку» и что ее «аппетит к власти и контролю» необходимо «ограничить», так как Москва «одной Украиной не ограничится».

    Обращаясь к членам Конгресса, Байден призвал их сделать выбор: «Будете ли вы отстаивать свободу или встанете на одну сторону с тиранией, будете ли вы стоять с Украиной или с Путиным, стоим ли мы с Америкой или Трампом».

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. В Кремле отказались комментировать заявления Трампа.

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    14 февраля 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин: В центре всей системы здравоохранения должны быть человек и его здоровье
    Путин: В центре всей системы здравоохранения должны быть человек и его здоровье
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие годы российской системе здравоохранения предстоит претерпеть значительные изменения, ее главными принципами должны быть человек и его здоровье, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

    «В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения, нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    В системе здравоохранения необходимо задействовать все возможности передовых, цифровых и медицинских технологий, отметил Путин. Все процессы в это сфере должны быть нацелены на сбережение и укрепление здоровья россиян, подчеркнул президент.

    Ранее Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля

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    14 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Путин дал регионам право запрещать «наливайки»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитках в «наливайках».

    Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, власти регионов могут ввести требования о розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, передает ТАСС.

    Кроме того, регионы смогут устанавливать ограничение времени розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, за исключением ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее субъекты могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

    В качестве дополнительной защиты граждан от некачественного алкоголя не допускается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством России или техрегламентом. Также запрещается использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

    Также вводятся нормы по продлению переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии. Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели из этих регионов не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС), до 1 января 2025 года.

    Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

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    14 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Путин назвал Карлсона опасным человеком

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Путин счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    «Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», – заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

    Президент предполагал, что Карлсон «будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы», давая возможность «так же остро отвечать». Это, по словам Путина, «придало бы определенную специфику всей беседе», передает ТАСС.

    «Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», – сказал Путин. Президент признался, что «полного удовольствия от этого интервью не получил», журналист «шел жестко по своему плану и свой план исполнил».

    Он рад тому, что западные лидеры посмотрели его интервью. Путин заявил: «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника».

    Оценивая вероятность того, что Карлсону в США может грозить арест, Путин напомнил, что «Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят и все». Однако, как отметил российский лидер, Ассанжа все же обвиняли в обнародовании государственных секретов, а «Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов». И все же, по мнению Путина, «теоретически все возможно в сегодняшней Америке».

    «С точки зрения самого Карлсона это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел», – сказал Путин. Он заявил: «Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо».

    Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

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    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

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    14 февраля 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин призвал быть готовыми к новым глобальным эпидемиям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо быть готовыми к различным вызовам, включая возможные вспышки новых всемирных эпидемий, заявил президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «У нас есть весомые достижения, ну а нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причем на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий и быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава Российского государства добавил, что у России должна быть мощная суверенная научная и технологическая база, а также инфраструктура, оборудование и комплектующие.

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    14 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Путин: Опыт СВО нужно использовать в гражданской обороне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает необходимым использовать опыт специальной военной операции при организации системы гражданской обороны страны.

    «Речь о совершенствовании системы гражданской обороны, здесь надо всесторонне использовать опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции», – передает ТАСС слова Путина в обращении к участникам заседания коллегии МЧС.

    По мнению Путина, «следует уделить особое внимание совершенствованию всех элементов и звеньев гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий, подвергаются террористическим атакам неонацистов». Президент уточнил, что «это касается и оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов».

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    14 февраля 2024, 16:15 • Новости дня
    Путин посетил Центр диагностики и телемедицины Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным осмотрели московский Центр диагностики и телемедицины.

    Журналист Павел Зарубин в Telegram-канале написал, что российский лидер посетил центр диагностики и телемедицины в Москве: здесь исследования МРТ, рентген, полученные из московских поликлиник, изучают лучшие специалисты и искусственный интеллект. По его словам, правильный диагноз ставится намного быстрее.

    Он отметил, что главе государства показали, как искусственный интеллект ставит точный диагноз, в 10 раз быстрее обычных исследований.

    Это первый в России (и один из самых крупных в мире) телерадиологический центр, предназначенный для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, выполняемых в городских медучреждениях, передает ТАСС.

    До 2020 года в московских поликлиниках действовала традиционная модель лучевой диагностики. Результаты исследований описывали штатные рентгенологи поликлиник. В трудных случаях они могли посоветоваться с коллегами, но единого стандарта работы и системы внешнего контроля не было. В зависимости от загруженности специалиста время описания снимков составляло от нескольких часов до нескольких суток.

    В 2019 году все цифровые диагностические устройства столичных медорганизаций были подключены к Единому радиологическому сервису (ЕРИС).

    После выполнения исследований цифровые снимки автоматически включаются в базу данных ЕРИС, а их расшифровка проводится централизованно рентгенологами Центра диагностики и телемедицины. Подготовленные заключения автоматически сохраняются в Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы и включаются в электронные медицинские карты пациентов.

    Сейчас в центре работает около 400 врачей-рентгенологов городских поликлиник, которые описывают порядка 130 тыс. снимков в неделю – компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, маммограмм и рентгенологических снимков. В 2023 году было выполнено описание 5 млн исследований – это вдвое больше, чем годом ранее.

    Новая модель организации лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз – с 27,5 часа до 1 часа 44 минут.

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    14 февраля 2024, 11:24 • Новости дня
    Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов мира

    Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из зоны палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе МЧС по эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта.

    «Высокой оценки заслуживает помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов», – сказал Путин на заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что работа по вывозу оставшихся в секторе Газа российских граждан будет вестись на индивидуальной основе после завершения организованной эвакуации.

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    14 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин пообещал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения
    Путин пообещал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти продолжат работу над усовершенствованием первичного звена здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

    «Коллеги из регионов, граждане постоянно спрашивают, что будет дальше с проектом по модернизации первичного звена здравоохранения. Ответ здесь очевиден: обязательно будем эту работу продолжать», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал важным внедрение достижений науки в отечественную медицину.

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    Кем прикрывается французская разведка на Украине

    Выясняются все более любопытные подробности биографий двух французов, не так давно погибших на Украине. Официальный Париж был возмущен, называя их гибель «актом варварства», а самих погибших – «гуманитарными работниками». Однако теперь налицо признаки того, что эти люди имели прямое отношение к французской разведке. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

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    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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