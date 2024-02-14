  • Новость часаВ ВСУ подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке
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    ВСУ упускают шанс выбраться из Авдеевки
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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    11 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    14 февраля 2024, 17:19 • Новости дня

    Киркоров посетил в Горловке место первого исполнения своего хита

    Киркоров посетил в Горловке место первого исполнения своего хита
    @ t.me/official_kirkorov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал фото, сделанные в ходе визита в поврежденный в результате боевых действий Дворец культуры «Шахтер» в Горловке в ДНР.

    Киркоров рассказал, что во время своих первых гастролей выступал в ДК «Шахтер» с хитом «Атлантида», передает РИА «Новости».

    «Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… силами наших героев», – написал артист.

    Ранее сообщалось, что Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил в городской больнице Горловки, а также подарил подарки пациентам и персоналу. Российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, предложили приехавшему к ним с концертом Филиппу Киркорову сменить костюмы с перьями на военную экипировку.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к Киркорову после его выступления перед ранеными в больнице ДНР?



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    15 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Макаревич устроил скандал из-за стейка в дорогом ресторане США
    Макаревич устроил скандал из-за стейка в дорогом ресторане США
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) сообщил, что ему не понравилось, какой прожарки был принесенный стейк в одном из дорогих ресторанов в США.

    Певец рассказал в соцсетях, что посетил ресторан в Сан-Диего в ходе своего американского гастрольного тура, но заказанный им стейк был приготовлен плохо, передает РИА «Новости».

    «Очень прошу приготовить medium-rare, причем more rare than medium – по опыту знаю, что в восьми случаях из десяти этого не происходит. Здесь то же самое – приносят огромный кусок мяса, но, увы, передержанный», – отметил Макаревич.

    Свои претензии по поводу стейка он высказал одному из руководителей ресторана, чем вызвал «приступ искреннего горя». Исполнителю предложили заменить мясо, но он отказался, так как уже «доел эту глыбу».

    После чего к нему «пригнали шефа с кухни», который, «плакал, заламывая руки, просил прощения». В итоге исполнителю принесли в качестве извинения «какой-то немыслимый десерт».

    Напомним, 2 сентября Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. Он критиковал спецоперацию на Украине. В марте музыкант уехал в Израиль. В ноябре Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом.

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    16 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности

    Арестович в беседе с Латыниной назвал себя русским

    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом) заявил, что считает себя русским.

    «Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он признался, что ему нравятся правда и справедливость, а также совесть и свет. При этом Арестович не любит «дисциплинарное общество».

    В начале 2023 года Арестович со скандалом покинул пост советника главы офиса президента Украины. После отставки он призывал сменить президента Украины.

    В начале февраля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Арестовича за публичные призывы к терроризму.

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    15 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

    WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени

    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени, пишет Washington Post (WP).

    «Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».

    По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.

    В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    16 февраля 2024, 10:22 • Новости дня
    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Военкор Поддубный: ВС России уничтожили обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие в ходе разведки обнаружили и впоследствии уничтожили расчет РСЗО Vampire, накануне атаковавший Белгород, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг около 21.00 мск российские ракетчики нанесли удар с использованием ОТРК в районе населенного пункта Липцы, уничтожив боевую машину, которая в тот день атаковала Белгород.

    Среди личного состава расчета есть убитые и раненые, уточнил Поддубный.

    Он отметил, что российские военные продолжают персональную охоту на террористов ВСУ.

    Поддубный напомнил, что по Белгороду противником было выпущено 18 реактивных снарядов, 14 из которых расчетам ПВО удалось перехватить. «Если бы не действия подразделений армии России, жертв было бы значительно больше», – подчеркнул военкор.

    Он добавил, что киевский режим, осуществляя теракты на российской территории, мстит за провалы на фронте. «Армия противника – это армия трусов и детоубийц», – заключил Поддубный.

    Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли семь человек, еще 19 человек пострадали.

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    16 февраля 2024, 08:30 • Новости дня
    Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет

    В России состоялся первый полет тяжелого транспортного беспилотника «Партизан»

    Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет
    @ fpi.gov.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина провели первые летные испытания демонстратора транспортного БПЛА сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», сообщил глава проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.

    Макеич сообщил ТАСС, что полет длился 20 минут на высоте 200 метров, беспилотник двигался со скоростью от 50 до 200 км/ч.

    Первый полет «Партизана» прошел в пилотируемом режиме, чтобы обеспечить безопасность и снять полетные данные.

    Отмечается, что первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса.

    Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев в свою очередь заявил, что по итогам проведенных работ планируется создать универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования.

    Беспилотный летательный аппарат предназначен для перевозки грузов массой до 1 тыс. килограммов на расстояния до 1 тыс. километров. Способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров.

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    15 февраля 2024, 20:30 • Новости дня
    В Италии русская и украинская эскортницы подрались на вызове у клиента

    La Stampa: В Италии украинскую эскортницу задержали за избиение коллеги из России

    В Италии русская и украинская эскортницы подрались на вызове у клиента
    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две девушки с Украины и из России, оказывающие эскорт-услуги, подрались на вызове в Италии.

    Девушки были на вызове у 57-летнего клиента, когда между ними возник конфликт. Словесная перепалка закончилась дракой: украинка избила русскую, после чего похитила у нее кошелек, в котором лежали 440 евро, пишут украинские СМИ со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

    Пострадавшей потребовалась помощь медиков, а украинку ждет суд, говорится в сообщении.

    Ранее проживающая во французском Довиле россиянка рассказала о нападении компании украинцев на ее семью.

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    16 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    Навальный умер в колонии

    ФСИН: Навальный умер в колонии

    Навальный умер в колонии
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Алексей Навальный (внесен в список террористов и экстремистов) умер в колонии, причины его кончины устанавливаются, сообщили в управлении ФСИН по ЯНАО.

    Навальный в колонии после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, передает ТАСС сообщение ведомства.

    В управлении сообщили, что недомогание осужденный почувствовал 16 февраля. Все произошло в исправительной колонии № 3.

    На место оперативно прибыли медработники, вызвали бригаду скорой помощи. Навальному провели реанимационные мероприятия, однако положительных результатов не было. Медики констатировали смерть осужденного, причины которой в настоящее время устанавливаются.

    Во ФСИН сообщили, что в колонию, где скончался Навальный, будет направлена комиссия ведомства.

    Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.

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    15 февраля 2024, 20:39 • Новости дня
    В Варшаве заговорили о российских репарациях Польше за Вторую мировую войну

    В МИД Польши считают, что требовать репарации за Вторую мировую нужно от России, а не от Германии

    В Варшаве заговорили о российских репарациях Польше за Вторую мировую войну
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать репарации не от Германии, а от России, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.

    Он рассказал, что экс-заместитель министра иностранных дел Польши Анна Фотыга признала, что Польше уже выделялись репарации. По словам Сикорского, это произошло «в Потсдаме, в трактате, в конце Второй мировой войны». Он уточнил, что «это 15% того, что полагалось Советскому Союзу», передает ТАСС.

    Сикорский также заявил, что Советский Союз эти репарации Польше не отдал. «Мне хотелось бы знать, почему правительство «Права и справедливости» не обратилось к России, как к правопреемнику Советского Союза, за этими репарациями», – сказал министр.

    Ранее Сикорский заявил, что Варшава считает закрытым вопрос получения репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

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    16 февраля 2024, 12:43 • Новости дня
    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву дальнобойных систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз намерен поставить Киеву дальнобойные вооружения, которые достали бы до «сердца России», заявил глава МИД Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

    Он отметил, что внешнеполитическая служба ЕС составила для Украины рекомендации, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится.

    В связи с этим в рекомендациях говорится, что нужно делать ставку на поставку Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как это описывает ЕС, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа, передает ТАСС.

    «Это разве не прямое участие в войне? Конечно», – указал Лавров.

    Министр подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что война объявлена Западом против России, это даже не скрывается.

    При этом Запад говорит, что только вооружает Украину, а воюет она сама, но все понимают, что это вранье.

    «Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100% уверены», – добавил Лавров.

    Он отметил, что в войне главное – стратегии, но они находятся не в Киеве, а далеко.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.

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    16 февраля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся отвести ряд своих подразделений от Донецка, эти попытки приводят к большим потерям живой силы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ несут очень большие потери в попытках вывести ряд подразделений из огневого мешка, в котором сами и оказались, передает ТАСС.

    В пятницу утром стало известно, что группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК «Стрела-10», три британские гаубицы FH70, а также польская самоходная артустановка Krab.

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    16 февраля 2024, 14:36 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального

    Песков: ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального

    В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), поручений для этого не требуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал, что у ФСИН есть определенный свод правил, а потому никаких поручений не требуется.

    Представитель Кремля добавил, что не располагает данными о причинах смерти Навального. Он отметил, что это будут выяснять медики, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что Путину доложено о смерти Навального. «Из Москвы было доложено», – уточнил представитель Кремля.

    Ранее в управлении ФСИН по ЯНАО сообщили, что Навальный умер в колонии.

    Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.

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    15 февраля 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире

    Путин похвалил работников УВЗ за производство танков для нужд СВО

    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

    «Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М «Прорыв». Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что предприятие производит технику хорошего качества. «Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать. Инженеры и конструкторы работают над этим», – заявил Путин.

    Напомним, в четверг президент в ходе рабочей поездки по Свердловской области посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    16 февраля 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские военные захватили мощный укрепрайон ВСУ на юге Авдеевки

    Военкор Лисицын заявил о взятии российскими силами мощного укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

    Российские военные захватили мощный укрепрайон ВСУ на юге Авдеевки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские бойцы водрузили флаг на территории бывшей части противовоздушной обороны.

    Также Лисицын отметил, что ВС России приближаются к взятию самого сильного укрепрайона боевиков ВСУ на всей линии фронта, оборудованного и укреплявшегося с 2014 года.

    Ранее военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое.

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

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    16 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Группа военных ВСУ заявила о желании сложить оружие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    «Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел <…> и равнодушие руководства страны. <…> Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье», – заявили военные, передает РИА «Новости».

    Военные заявили, что предателями себя не считают и заявляют, что честно воевали за свою страну.

    «Это нас предали», – сказал один из солдат. По их словам, половина состава бригады на сегодня уничтожена.

    Видеозапись начала распространяться в украинском сегменте TikTok, однако ее неоднократно удаляли.

    Судя по тому, что военные обращаются к президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, видео было записано до 8 февраля, когда Залужный был снят с должности.

    Где сейчас находятся участники видео неизвестно.

    По данным Киева, 119-я бригада участвовала в боях на Артемовском направлении, весной 2023 года военные были выведены в приграничные районы.

    Обращения от военнослужащих бригады начали поступать в декабре 2023 года, в которых они говорили, что их перекинули в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.

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    15 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного

    Украинский генерал Кривонос заявил о неспособности Сырского изменить положение на фронте

    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), равно как и 16 новых генералов, не поможет украинской армии, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    В эфире украинского телеканала Кривонос выразил мнение, что кадровые перестановки не окажут позитивного влияния на положение ВСУ на поле боя, поскольку любые возможности армии всегда зависят от возможностей экономики, передает «Московский комсомолец».

    «Генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: «Где люди, где техника, где боеприпасы?» – сказал Кривонос.

    Пока экономика Украины не способна обеспечить войска нужным количеством боеприпасов, техники и другими вещами, смена военного руководства ничего не изменит, подчеркнул он.

    «Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт?» – задался вопросом Кривонос, отметив, что ни снаряды, ни техника на фронт не пошли.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы ВСУ с комплектованием и управлением.

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    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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