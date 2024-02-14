Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Киркоров посетил в Горловке место первого исполнения своего хита
Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал фото, сделанные в ходе визита в поврежденный в результате боевых действий Дворец культуры «Шахтер» в Горловке в ДНР.
Киркоров рассказал, что во время своих первых гастролей выступал в ДК «Шахтер» с хитом «Атлантида», передает РИА «Новости».
«Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… силами наших героев», – написал артист.
Ранее сообщалось, что Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил в городской больнице Горловки, а также подарил подарки пациентам и персоналу. Российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, предложили приехавшему к ним с концертом Филиппу Киркорову сменить костюмы с перьями на военную экипировку.