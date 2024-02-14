Киркоров посетил в Горловке место первого исполнения своего хита

Макаревич устроил скандал из-за стейка в дорогом ресторане США

Tекст: Дарья Григоренко

Певец рассказал в соцсетях, что посетил ресторан в Сан-Диего в ходе своего американского гастрольного тура, но заказанный им стейк был приготовлен плохо, передает РИА «Новости».

«Очень прошу приготовить medium-rare, причем more rare than medium – по опыту знаю, что в восьми случаях из десяти этого не происходит. Здесь то же самое – приносят огромный кусок мяса, но, увы, передержанный», – отметил Макаревич.

Свои претензии по поводу стейка он высказал одному из руководителей ресторана, чем вызвал «приступ искреннего горя». Исполнителю предложили заменить мясо, но он отказался, так как уже «доел эту глыбу».

После чего к нему «пригнали шефа с кухни», который, «плакал, заламывая руки, просил прощения». В итоге исполнителю принесли в качестве извинения «какой-то немыслимый десерт».

Напомним, 2 сентября Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. Он критиковал спецоперацию на Украине. В марте музыкант уехал в Израиль. В ноябре Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом.