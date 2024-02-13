Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму

Tекст: Вера Басилая

«Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», – сказал в ролике один из военнослужащих. Этот ролик опубликовала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Военные предложили артисту присоединиться к ним на передовой.

Ранее участники «голой вечеринки» и другие звезды отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым. Напомним, Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, и выступил перед ранеными в Горловке.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.



В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».