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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    2 комментария
    13 февраля 2024, 19:02 • Новости дня

    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму

    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, предложили приехавшему к ним с концертом Филиппу Киркорову сменить костюмы с перьями на военную экипировку.

    «Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», – сказал в ролике один из военнослужащих. Этот ролик  опубликовала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Военные предложили артисту присоединиться к ним на передовой.

    Ранее участники «голой вечеринки» и другие звезды отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым. Напомним, Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, и выступил перед ранеными в Горловке.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Ранее президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

    12 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ провела обыски в здании Росавиации в Москве по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Источники газеты «Известия» сообщили, что ФСБ возбудила два уголовных дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которых подозревают в выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов после начала СВО. Издание пишет, что отставка Александра Нерадько с поста главы Росавиации связана именно с этим инцидентом.

    Есть сведения, что три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

    По данным источника газеты, во время обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных.

    Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой. Бывалиной также вменяют превышение должностных полномочий.

    Ранее ФСБ возбудила дело против конструктора «АвтоВАЗа» за разглашение коммерческой тайны

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    11 февраля 2024, 17:16 • Новости дня
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время, сообщил военкор Семен Пегов.

    В своем Telegram-канале WarGonzo он сообщил, что основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. В украинских пабликах, по его словам, сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Николаеве и пригородах Днепра (Днепропетровска), в Одессе и Одесской области.

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    13 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ

    Рогов: Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу с позывным Хабиб

    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в зоне спецоперации уничтожен офицер центра спецопераций ССО «Восток» – майор с позывным Хабиб, уроженец Сум не дожил несколько дней до своей 10-й годовщины участия в боях против Донбасса.

    Известно, что Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине с 2022 года. Тогда он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала город Балаклея. Впоследствии под контроль ВСУ попали и некоторые другие населенные пункты – Купянск и Изюм.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Киев ради США отправляет на убой элитный спецназ.

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    12 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке

    Forbes: Киев планирует отправить одну из лучших бригад ВСУ для удержания фронта в Авдеевке

    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой», пишет Forbes.

    Издание пишет, что решив остаться в Авдеевке и сражаться, украинские войска идут на огромный риск, а новый главком ВСУ Александр Сырский, в отличие от Залужного, имеет репутацию командира, готового идти на большие потери в боях, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Между тем германский эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге заявил, что ситуация для ВСУ в Авдеевке становится мрачной из-за нехватки боеприпасов.

    Ранее Залужный докладывал Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В конце декабря 2023 года бывший главком заявлял, что ВСУ могут оставить этот город через два-три месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одной из задач ВСУ при новом главкоме ВСУ Александре Сырском может стать задача по деблокаде Авдеевки.

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    12 февраля 2024, 12:06 • Новости дня
    Подпольщики в Николаеве рассказали о последствиях ударов по городу

    Подполье: ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и двум портам в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в ночь на воскресенье нанесли удары по двум портам в Николаеве, были поражены Черноморский судостроительный завод, нефтебаза и военное предприятие «Зоря-Машпроект», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик рассказал, что всего николаевцы насчитали 10 «прилетов» в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Поражены Морпорт и порт Ольвия, а еще были удары по Черноморскому судостроительному заводу в стороне Каботажного спуска, передает РИА «Новости».

    Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу «Зоря-Машпроект», который входит в военно-промышленный государственный холдинг «Укроборонпром» и производит газотурбинное оборудование для военных кораблей. По словам Лебедева, на завод были завезены рабочие с Западной Украины, «оборонная часть» предприятия была окружена блокпостами.

    Подпольщик рассказал, что больницы в Николаеве заполнены, тела «простых» солдат ВСУ складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом.

    Кроме того, Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области, рассказал, что ВС России нанесли удар по узловой станции Александрия, где были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники.

    Ранее Лебедев сообщил, что на востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского.

    Напомним, российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины.

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    13 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники скандальной «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и другие российские звезды не собираются ехать в Донецкую народную республику вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым.

    Представитель экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой сообщил, что таких планов у нее нет. Также не собирается ехать с концертом в ДНР бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она пообещала рассказать своим зрителям, если все-таки поездка состоится, передает Ura.ru.

    «Обязательно буду все сообщать в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России)», – подчеркнула певица.

    По словам представителя певицы Натальи Подольской, она также пока не собирается поехать с концертами в ДНР.

    Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил перед ранеными в Горловке.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

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    13 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Уральское село по заказу администрации украсили портретом Саши Грей в костюме Снегурочки
    Уральское село по заказу администрации украсили портретом Саши Грей в костюме Снегурочки

    Tекст: Александра Юдина

    В центре села Агаповка на Урале по заказу администрации в рамках сельской зимней Спартакиады нарисовали порноактрису Сашу Грей в костюме Снегурочки.

    В Telegram-канале новостного портала региона Ural Mash указано, что в администрации все же узнали, кто это, и вырезали фигуре лицо.

    Отмечается, что власти челябинского села заверили, что не в курсе, кто это такая, и пообещали в скором времени исправить ситуацию, подчеркнув, что «никто не пострадал».

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    13 февраля 2024, 13:24 • Новости дня
    Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
    Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист России Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, сообщил знакомый с планами исполнителя источник.

    По данным источника, Киркоров посетил Горловку, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    В данный момент власти республики эту информацию не подтвердили.

    Позже в Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников.

    Кроме того, Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья, передает телеканал 360.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

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    11 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Украина заявила о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры

    Киев заявил о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры после прекращения зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    С момента прекращения зерновой сделки на Украине в результате взрывов повреждения получили почти 200 объектов портовой инфраструктуры, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.

    Как заявил Кубраков, по «временным коридорам» в Черном море Украина переправила свыше 22 млн тонн грузов, передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какие-либо предпосылки для возобновления зерновой сделки отсутствуют.

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    11 февраля 2024, 08:13 • Новости дня
    ВС России захватили атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ

    Российские военные захватили атаковавший их же украинский дрон-камикадзе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон-камикадзе при атаке на российский расчет операторов беспилотников потерял управление, упал и не сдетонировал, в результате чего был целиком захвачен российским расчетом, рассказал командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».

    По его словам, в одном из эпизодов ВСУ работали по российским военным, вражеский FPV-дрон-камикадзе попал в кабину и, не взорвавшись, просто разбился, передает РИА «Новости». «Якорь» добавил, что сам дрон они забрали, оставив на месте боеприпас.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ перешли к массовым атакам региона беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов.

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    13 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Состоящие на учете школьники избили участника СВО в Уссурийске

    Омбудсмен в Приморском крае сообщила, что напавшие на участника СВО в Уссурийске школьники состоят на учете

    Tекст: Александра Юдина

    Школьники, которые избили участника СВО в приморском Уссурийске, состоят на профучете, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

    По ее словам, с детьми никто не проводил основательную профилактическую работу, кроме полиции, передает РИА «Новости».

    Романова отметила, что есть вопросы к школе, так как это также является задачей образовательного учреждения.

    Ранее полиция арестовала организатора поджога дома участника СВО в Истре.

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    11 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Bild: Для Украины сложилась тяжелейшая ситуация на фронте

    Tекст: Ольга Иванова

    Для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте, считает немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, об этом он написал в газете Bild.

    Сложившуюся ситуацию он называет «тяжелейшим кризисом» для Украины с начала конфликта. Солдат ВСУ рассказал журналисту, что армия испытывает острую нехватку оружия и живой силы, передает РИА «Новости».

    Этот же солдат сообщил, что ВСУ нужна срочная мобилизация. Ронцхаймер пришел к выводу, что у России преимущество.

    В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.

    Коментарии (5)
    11 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    ВС России поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
    ВС России поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ около Новогродовки Донецкой народной республики (ДНР), склад авиационных средств поражения, живую силу и технику ВСУ в 119 районах, говорится в сообщении Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за прошедние сутки сбили 30 украинских БПЛА около Орлянского Харьковской области, Пролетарки, Песчановки, Новой Маячки, Дружбовки, Обрывка Херсонской области, Кривошеевки Луганской народной республики (ЛНР), Клещеевки, Каменки и Артемовска ДНР.

    Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили пять атак рядом с Табаевкой, Ивановкой и Синьковкой Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих.

    На Краснолиманском направлении российские силы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Дзержинского ДНР, а также Серебрянского лесничества. В районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР отражены две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих.

    На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, две бронемашины и гаубицу Д-30.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 150 военнослужащих .

    На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку 117-й механизированной бригады у Новопокровки Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, американскую гаубицу М777, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Ранее сообщалось, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки «Запад» уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении в ходе контрбатарейной борьбы.

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    11 февраля 2024, 09:27 • Новости дня
    Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР
    Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Тульские десантники водрузили российский флаг в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР, передает источник с места событий.

    Как заявил командир подразделения, это трепетное мероприятие, потому что такое происходит не каждый день. После этого он отдал приказ устанавливать флаг в населенном пункте Веселое, которое отбили у ВСУ российские гвардейцы-десантники, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что бойцы установили флаг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и посвятили это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.

    Замкомбата пожелал всем бойцам крепости духа и новых побед.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу расскзал, что российские военные в ходе активных действий в январе освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

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    12 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    ВС России продвинулись у Вербового и Работино

    Рогов: ВС России продвинулись у Вербового и Работино на Запорожском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы улучшили позиции у Вербового и Работино на запорожском направлении, продвинувшись на сотни метров на обоих участках линии соприкосновения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, есть успехи к западу от Работина и Вербового, где отбиты две атаки противника и продвинулись на сотни метров, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на Запорожском направлении российские подразделения взяли три опорных пункта ВСУ к северо-востоку от села Новопрокоповка.

    Ранее Рогов рассказал, что ВС России выбили ВСУ из опорных пунктов в районе Приютного.

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