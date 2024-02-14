Симоньян предложила изменить законодательство о частной собственности

Симоньян предложила ради животных изменить законодательство о частной собственности

Tекст: Ольга Никитина

Симоньян в своем Telegram-канале обратила внимание на историю, которая произошла в подмосковном поселке Томилино. В одной из квартир жилого дома оказался заперт пес. Он несколько дней подряд выл от голода, оставленный своим хозяином, но сотрудники полиции говорили обратившимся к ним соседям, что ничего не могут поделать.

Главред RT посетовала на то, что полиция по закону не может вскрыть чужое жилище, даже если там, «исходя жалобным лаем, помирает живое существо».

Она напомнила, что недавно похожая история произошла с котом в Москве, которого заперли в автомобиле. «Вскрыть машину нельзя – нехай кот подыхает. Таков закон», – подчеркнула она, задавшись вопросом о том, что мешает поменять закон.

«Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно», – предложила она принцип, который следует внести в законодательство. Симоньян отметила, что «жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней».

Как заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, полицейским следовало вскрыть квартиру, где голодала собака. По словам депутата, у них имеются на то законные основания. Оставление животного без еды, без воды, в замкнутом пространстве квалифицируется как жестокое обращение, уточнил он.

Бурматов сослался на закон о полиции, который предусматривает, что сотрудник органов внутренних дел обязан пресечь совершение уголовного преступления. После составления протокола и опроса свидетелей следовало вызвать сотрудников МЧС и совместно со свидетелями вскрыть помещение и вызволить собаку, сказал депутат.

Как сообщила позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, спаниеля спасли полицейские, вскрыв дверь квартиры.