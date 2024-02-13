Открытое горение ликвидировано в многоквартирном доме в Анапе

На уличных экранах в городах России запустили хорошие новости

Мобильное приложение «Хорошие новости» и медиахолдинг МАЕР наполнят города России позитивным контентом

Масштабный проект в феврале стартовал в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Уфе, Воронеже, Самаре и Новосибирске.

Ранее между инициатором создания приложения «Хорошие новости» Общественной палатой Российской Федерации и крупнейшим федеральным оператором имиджевой рекламы Медиахолдингом МАЕР было подписано соглашение о сотрудничестве.

Как сообщил член Общественной палаты Никита Анисимов, команда проекта «Хорошие новости» развивает новые возможности для распространения актуального и верифицированного контента, который размещается не только онлайн, но теперь и офлайн – на улицах городов страны.

«Пользователями приложения «Хорошие новости» стали уже более 25 тыс. человек со всей России. Для участников проекта это возможность в удобном формате ежедневно получать и делиться проверенной информацией о достижениях страны и наших соотечественников. А благодаря появлению хороших новостей на уличных экранах МАЕР аудитория проекта заметно увеличится. Это значит, что еще большее количество наших граждан смогут получать достоверную информацию о том, что происходит в России – чем может гордиться вся наша страна», – рассказал Анисимов.

Основатель и генеральный директор медиахолдинга MAEР Константин Майор считает развитие нового медиа важным и перспективным направлением. Широкоформатные цифровые экраны – это массовый и эффективный способ коммуникации при очень высоком уровне доверия аудитории.

«В обществе есть запрос на позитивный и познавательный контент, и мы готовы его транслировать. Миллионы людей могут оперативно узнавать о ярких победах России, о важных событиях во всех сферах нашей жизни, просто гуляя и проезжая по улицам – буквально на ходу, взглянув на большие экраны МАЕР. Это веяние времени: при современном ритме жизни предлагаемый нами новый медиаформат оказался очень востребован. Вместе с коллегами из «Хороших новостей» будем ежедневно и круглосуточно давать людям позитивные новости. Проект стартовал в феврале, информацию на наших медиаэкранах за два месяца трансляции увидят свыше 12,4 млн человек, общее количество визуальных контактов за февраль и март превысит 180 млн» – отметил Майор.

Одновременно с запуском трансляции хороших новостей в крупном цифровом формате в приложении «Хорошие новости» дан старт и специальному событию – «Хорошие новости в твоем городе». Пользователям предлагается найти любую хорошую новость, размещенную на уличных экранах МАЕР, сделать фото и поделиться своей находкой в соцсети. А полученные за участие в этой активности баллы пользователь сможет обменять на поощрения в «Хорошем Маркете».

