В РАН рассказали о климатическом сдвиге в Москве

Ученый РАН Семенов рассказал о климатическом сдвиге в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Семенов рассказал, что за последние 40 лет климат в Москве стал теплее – температура воздуха летом увеличилась на полтора-два градуса, а в зимние месяцы выросла на три и даже на четыре градуса.

«То есть у нас теперь июнь стал таким же как июль 40 лет назад. А зимой, соответственно, мы уже дошли до разницы между февралем и мартом. Скоро у нас вот-вот февраль будет такой же, как март 40 лет назад. Осень у нас наступает позже», – сказал Семенов.

Кроме того, почти на две недели сократилась продолжительность зимы. Это особенно заметно осенью, когда температура воздуха пересекает отметку в ноль градусов, – раньше это происходило в начале ноября, а сейчас в его середине, рассказал Семенов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в феврале.