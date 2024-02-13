IT-специалисты рассказали о новых инструментах наблюдения за ДЭГ

IT-специалисты рассказали о новых инструментах наблюдения за федеральным ДЭГ

Тема запрета дистанционного электронного голосования все больше маргинализируется, а доверие к технологии постепенно растет, отметил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

«Каждый год мы наблюдаем поэтапное развитие ДЭГ. ЦИК получил рекордное количество заявок на применение технологии, что свидетельствует о росте доверия и интереса к такому виду голосования. Критика, которую мы неоднократно слышали, маргинализируется, более того многие ее апологеты меняют свою риторику», – приводятся его слова на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

На 11.00 мск 13 февраля поступило уже более 2 млн заявок на применение федеральной системы ДЭГ, рассказал глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов. По его словам, эти данные почти двукратно превышают показатели 2023 года, уже сейчас можно говорить о рекорде заявившихся на онлайн-голосование. Напомним, федеральная система ДЭГ будет применяться в 28 регионах страны. Москвичи будут голосовать на отдельной платформе.

Артамонов рассказал о новых инструментах в наблюдении за федеральной системой ДЭГ, которые будут применяться на президентских выборах. Так, будет расширен доступ к ноде блокчейн; статусы удаленного и очного наблюдения за технологией упорядочены так, чтобы не возникало лишних ограничений, а возможности для обеих категорий были расширены; закреплен порядок выдачи протоколов об итогах голосования для наблюдателей (их можно будет получить в ТИК ДЭГ и выгрузить на портале); определен единый канал для подачи обращений и жалоб.

У каждого избирателя будет возможность проверить свой голос в системе ДЭГ через портал наблюдения, сообщил руководитель направления ПАО «Ростелеком», оператор ТИК ДЭГ Дмитрий Кузнецов. При этом в проверке корректности учета голосов смогут принять участие все желающие.

