В ХАМАС оценили предложение России по межпалестинской встрече

В ХАМАС приветствовали предложение России по межпалестинской встрече

Tекст: Дарья Григоренко

Назал, комментируя заявления Лаврова, отметил, что ХАМАС приветствует любые межпалестинские встречи или диалог, но при условии, что диалог будет носить серьезный характер и проходить в рамках установленных правил, потому что никто не хочет повторять долгий путь заседаний и диалогов, в ходе которых все тратят время, не достигая реального и серьезного понимания, или если ХАМАС достигает серьезных и подлинных договоренностей, которые не претворяются в жизнь на местах, передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола.

В четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров движения ХАМАС и Израиля по сделке об освобождении удерживаемых лиц.