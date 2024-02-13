Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?6 комментариев
В ХАМАС оценили предложение России по межпалестинской встрече
В ХАМАС приветствовали предложение России по межпалестинской встрече
Палестинское движение ХАМАС приветствует предложение Москвы провести встречу между всеми ведущими палестинскими фракциями для преодоления внутреннего раскола, заявил член политбюро движения Мохаммад Назал.
Назал, комментируя заявления Лаврова, отметил, что ХАМАС приветствует любые межпалестинские встречи или диалог, но при условии, что диалог будет носить серьезный характер и проходить в рамках установленных правил, потому что никто не хочет повторять долгий путь заседаний и диалогов, в ходе которых все тратят время, не достигая реального и серьезного понимания, или если ХАМАС достигает серьезных и подлинных договоренностей, которые не претворяются в жизнь на местах, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола.
В четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров движения ХАМАС и Израиля по сделке об освобождении удерживаемых лиц.