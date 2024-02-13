В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
На Украине отказались восстановить на работе оскорблявшую в вузе русскоязычных
Суд на Украине отказался восстановить на работе в вузе оскорблявшую русскоязычных экс-депутата Рады Фарион
Галицкий райсуд Львова отклонил требование экс-депутата Рады Ирины Фарион о восстановлении в должности преподавателя местного университета, сообщает издание «Общественное».
Отмечается, что суд отказался восстановить Фарион в должности профессора кафедры украинского языка, передает ТАСС.
Сама экс-депутат считает увольнение незаконным и намерена подавать апелляцию.
Ранее Фарион заявила, что Львов «превратился в город диверсантов», поскольку она слышит на улицах города русский язык.
Напомним, Фарион также заявляла, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.