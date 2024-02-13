Лавров: США заталкивают весь Ближний Восток в катастрофу

Tекст: Ольга Никитина

Лавров отметил, что последствия эскалации на Ближнем Востоке наблюдаются за пределами палестинских территорий: наносятся ракетно-бомбовые удары по территории Сирии, Ирака, обстреливаются американские базы в Сирии в Ираке в Иордании. Кроме того, резко обострилась ситуация в Красном море, ситуация вокруг Йемена, который стал объектом нелегитимных, агрессивных ударов авиации Соединенных Штатов и Британии, указал глава российского внешнеполитического ведомства.

«Ощущение, что эта региональная ситуация еще не достигла предела, к огромному сожалению», – приводит его слова ТАСС.

При этом, как отметил Лавров, Запад хочет исключить Россию из всех механизмов урегулирования ближневосточных кризисов.

Министр добавил, что порядка 30 тыс. палестинцев уже убиты в секторе Газа после обострения палестино-израильского конфликта, причем половина из них – женщины и дети.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что авиаудары США по Ираку и Сирии рассчитаны «на дальнейшее разжигание конфликта» на Ближнем Востоке.

