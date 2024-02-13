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    Армянскую разведку нацеливают на борьбу с «пророссийским влиянием»
    Карлсон сравнил Москву с американскими городами
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    Агрономы рассказали о лунном календаре и важных для роста рассады факторах
    Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»
    В Бундестаге рассказали о «нехороших настроениях» на Украине
    В МВФ назвали позитивным рост экономики России
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    Стоимость биткоина превысила 50 тыс. долларов
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Тихий океан готов вскипеть новыми Перл-Харборами

    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем от Киева требовать демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в демилитаризованную зону, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    11 комментариев
    13 февраля 2024, 07:24 • Новости дня

    Российские военные начали использовать против ВСУ трофейные американские гранаты

    Российские военные начали скидывать с беспилотников на ВСУ трофейные американские гранаты

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты беспилотной авиации 1-го армейского корпуса используют для ударов по украинским позициям трофейные гранаты американского производства, сообщил боец с позывным Джони.

    «Затрофеили «миньоны», гранаты американские, аналог нашего ВОГ-25. Произвели разборку, додумали, как его взводить и теперь отправляем обратно», – приводит слова Джони tass.ru.

    Он добавил, что основной упор на фронте сегодня сделан на удары при помощи fpv–дронов. Чтобы эффективно им противостоять, российские военные тщательно изучают трофейные украинские беспилотники.

    12 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ провела обыски в здании Росавиации в Москве по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Источники газеты «Известия» сообщили, что ФСБ возбудила два уголовных дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которых подозревают в выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов после начала СВО. Издание пишет, что отставка Александра Нерадько с поста главы Росавиации связана именно с этим инцидентом.

    Есть сведения, что три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

    По данным источника газеты, во время обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных.

    Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой. Бывалиной также вменяют превышение должностных полномочий.

    Ранее ФСБ возбудила дело против конструктора «АвтоВАЗа» за разглашение коммерческой тайны

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    12 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о случаях перехода украинской элиты на сторону России

    СВР: Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России есть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опасения Запада о переходе представителей киевской элиты на сторону России оправданы, такие случаи уже есть, говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро службы.

    По его словам, в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты, которые могут перейти на сторону будущих победителей, то есть России, и такие опасения вполне оправданы – первые уже пошли, передает ТАСС.

    Глава СВР пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине, а в расчет принимался тот факт, что в условиях, сложностей с проведением мобилизации, все более тяжелого положения на фронте и заминок с получением западной военной помощи украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО.

    Ранее член Сената США от правящей демпартии Крис Мерфи заявил, что, не получив поддержку с американской стороны, Украина может стать частью России.

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    12 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.

    Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.

    На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».

    Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.

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    12 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке

    Forbes: Киев планирует отправить одну из лучших бригад ВСУ для удержания фронта в Авдеевке

    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой», пишет Forbes.

    Издание пишет, что решив остаться в Авдеевке и сражаться, украинские войска идут на огромный риск, а новый главком ВСУ Александр Сырский, в отличие от Залужного, имеет репутацию командира, готового идти на большие потери в боях, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Между тем германский эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге заявил, что ситуация для ВСУ в Авдеевке становится мрачной из-за нехватки боеприпасов.

    Ранее Залужный докладывал Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В конце декабря 2023 года бывший главком заявлял, что ВСУ могут оставить этот город через два-три месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одной из задач ВСУ при новом главкоме ВСУ Александре Сырском может стать задача по деблокаде Авдеевки.

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    12 февраля 2024, 12:06 • Новости дня
    Подпольщики в Николаеве рассказали о последствиях ударов по городу

    Подполье: ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и двум портам в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в ночь на воскресенье нанесли удары по двум портам в Николаеве, были поражены Черноморский судостроительный завод, нефтебаза и военное предприятие «Зоря-Машпроект», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик рассказал, что всего николаевцы насчитали 10 «прилетов» в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Поражены Морпорт и порт Ольвия, а еще были удары по Черноморскому судостроительному заводу в стороне Каботажного спуска, передает РИА «Новости».

    Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу «Зоря-Машпроект», который входит в военно-промышленный государственный холдинг «Укроборонпром» и производит газотурбинное оборудование для военных кораблей. По словам Лебедева, на завод были завезены рабочие с Западной Украины, «оборонная часть» предприятия была окружена блокпостами.

    Подпольщик рассказал, что больницы в Николаеве заполнены, тела «простых» солдат ВСУ складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом.

    Кроме того, Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области, рассказал, что ВС России нанесли удар по узловой станции Александрия, где были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники.

    Ранее Лебедев сообщил, что на востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского.

    Напомним, российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины.

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    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    12 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Байден объяснил, почему «Украина важна»

    Байден заявил о якобы нацеленности России на «более крупные призы», чем Украина

    Байден объяснил, почему «Украина важна»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден высказал мнение, что Украина «важна», поскольку Россия якобы нацелена на «более крупные призы».

    Так американский лидер прокомментировал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) слова Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы мешать России «атаковать» страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

    Байден счел это неким свидетельством того, что Россия якобы «нацелилась на более крупные призы», и отметил, что по этой причине «Украина важна».

    Между тем в комментариях президента США резко раскритиковали, призвав уделять внимание не Украине, а проблемам внутри собственной страны. Байдену посоветовали «не позориться» и отправиться в отставку, передает РИА «Новости».

    Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия ни на кого нападать не собирается.

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    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский областной суд приговорил участников преступного сообщества бывших украинских силовиков, похищавших и убивавших людей на территории России, к лишению свободы на сроки от 9 до 19 лет, сообщает Генпрокуратура России.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский создали в Киеве преступное сообщество, в деятельность которого были вовлечены  Тимур Макаров, Максим Пызин, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эдуард Тавгорашвили, Эрвин Исмаилов, Оксана Капкаева, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, целью создания банды являлось «похищение граждан России с последующим их вывозом на территорию Украины, завладение их имуществом, совершение убийств и иные преступления».

    Так, в 2020 году члены банды похитили в Челябинске предпринимателя и отобрали у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты дела получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена и похитили биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, участники преступной организации совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, установив на его автомобиль самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

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    12 февраля 2024, 13:37 • Новости дня
    Глава МИД Украины попал в больницу после укуса собаки

    Главу МИД Украины Кулебу покусала собака, он попал в больницу

    Глава МИД Украины попал в больницу после укуса собаки
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попал в больницу из-за нападения «большой чужой собаки», которую выгуливали без поводка.

    Кулеба в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской) разместил фото окровавленной ноги и сообщил, что после нападения собаки ему пришлось обратиться в больницу, передает ТАСС.

    С кем Кулеба гулял, он не уточнил. Известно, что у него несколько собак дома.

    Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) глава МИД Украины заявил, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала боевых действий 24 февраля.

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    12 февраля 2024, 14:46 • Новости дня
    В Киеве усмотрели угрозу Украине в интервью Путина Такеру

    Советник главы офиса Зеленского Лещенко назвал интервью Путина Такеру опасным для Украины

    В Киеве усмотрели угрозу Украине в интервью Путина Такеру
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону несет угрозу для Украины, так как оно может повлиять на общественное мнение и политиков США, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

    Он заявил, что это интервью не стоит недооценивать. По мнению Лещенко, оно будет влиять на избирателей США тем, что конфликт надо остановить путем прекращения помощи Украине, передает ТАСС.

    Политик считает, что интервью Путина «является очень опасным в руках умелых пропагандистов».

    При этом Карлсону это интервью может помочь «пройти кастинг», чтобы в будущем претендовать на роль вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на выборах. «Если он помогает Трампу в создании необходимого общественного мнения в Америке, это уже первая роль, которую он выполнил для прохождения этого кастинга», – считает Лещенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    12 февраля 2024, 16:36 • Новости дня
    Во Франции призвали к прекращению помощи Украине

    Французский политик Филиппо: Необходимо срочно прекратить помощь Украине и начать переговоры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского и начать переговоры, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Как указал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), необходимо перестать быть «посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского». По его словам, США уже перестали выделять средства и просят Евросоюз взять на себя эту ответственность, пишут «Известия».

    Он напомнил, что в результате ЕС объявил о выделении Украине 50 млрд евро, а во Франции некоторые политики даже хотят создать «фонд сбережений» для Киева. «Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!» – написал политик.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    При этом газета Politico назвала этот пакет помощи «жалкими грошами», отметив, что в масштабах проблем, с которыми сталкивается Украина, сумма в 50 млрд евро, выделенная Евросоюзом до 2027 года, является мизерной.

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    12 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Экономист: Поляки будут все чаще выходить с болгарками против украинского зерна

    Экономист Лизан: Украина будет все реже экспортировать зерно через Польшу

    Экономист: Поляки будут все чаще выходить с болгарками против украинского зерна
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польские фермеры продолжают выступать против украинского зерна. Акция, в ходе которой они болгарками вскрыли фуры, объясняется в том числе отсутствием возможных последствий. Стоит ожидать, что в Киеве закроют глаза на этот инцидент, а поляки продолжат подобные акции. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан.

    «Протесты фермеров стали общеевропейской проблемой. На этом фоне особенно отличаются поляки, которые перешли к более активным действиям: они теперь не просто блокируют украинские фуры, но и высыпают зерно из грузовиков», – отметил экономист и политолог Иван Лизан. 

    Он объяснил акцию фермеров двумя причинами. «Во-первых, поток продовольствия с Украины до сих пор окончательно не перекрыт. Украинская сельхозпродукция по-прежнему поступает на польский рынок, а это – один из основных факторов, который вызывает недовольство у аграриев», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, поляки понимают, что наказание за содеянное не последует», – продолжил Лизан. При этом украинское руководство, вероятно, ограничится лишь риторическими выпадами, считает политолог. «Киев в очередной раз «утрется». У него попросту нет вариантов для ответных мер. Страны находятся в разных «весовых категориях», – уточнил Лизан.

    По его мнению, хотя власти Украины и закроют глаза на инцидент, они будут все реже использовать маршруты экспорта зерна через Польшу. «Тонна зерна на мировом рынке стоит в районе 250 долларов. По оценке украинских водителей, с каждого фургона на дорогу высыпалось не менее трех тонн. То есть Киев потерял около 750 долларов с машины. К этой сумме нужно прибавить потерянное время и некоторые другие затраты. Если подобные акции будут происходить регулярно, то украинские производители могут и вовсе отказаться от этого маршрута», – допускает собеседник.

    «Уже сейчас основной объем продукции идет через Румынию. Там и условия получше, и границу не блокируют, и порт ближе», – перечислил спикер. Экономист не исключает, что акции поляков в отношении украинского зерна продолжатся до тех пор, пока не будут выполнены все их требования. «Пока фермеры бастуют, польские власти будут «бодаться» с евробюрократией, поскольку вопрос из экономической плоскости окончательно перешел в политическую», – заключил Лизан.

    Ранее польские фермеры, протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с агропродукцией. Инцидент произошел утром 11 февраля возле пункта пропуска «Ягодин – Дорохуск». Представитель полиции Хелма Ева Чиж рассказала, что три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после прохождения таможенных процедур. Протестующие не дали им продолжить движение и болгарками открыли полуприцепы, уточняет RMF24.

    На фото, которые разместил один из организаторов протестов, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге. Причем одну из насыпей накрыли флагом Евросоюза, посадив сверху куклу с лицом, напоминающим замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.

    На Украине акцию поляков уже назвали подлостью. «Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается», – приводит слова мэра Львова Андрея Садового РИА «Новости».

    Напомним, в прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

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    12 февраля 2024, 20:43 • Новости дня
    Небензя рассказал об упущенной Киевом возможности вернуть Донбасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс мог вернуться в состав Украины по итогам реализации Минских соглашений, но Киев не предпринял для этого никаких действий.

    «Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», – сказал Небензя в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

    В первую очередь для этого Украине нужно было стать «цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу», подчеркнул постпред.

    Ранее сообщалось, что Россия созвала Совбез ООН по Украине в годовщину Минских соглашений.

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    12 февраля 2024, 14:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Британия не справляется с содержанием военного флота

    Военный эксперт Артамонов: Поломки на авианосцах – это только часть проблем британского флота

    Военный эксперт: Британия не справляется с содержанием военного флота
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Авианосцы Британии нередко находятся в ремонте, а их содержание очень дорого обходится стране. Более того, времена, когда государство «правило морями» давно прошли, а его флот стал походить на придаток американского. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее второй британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО.

    «Британский флот, очевидно, находится не в лучшем состоянии. Об этом свидетельствует тот факт, что уже второй авианосец просто не смог отправиться на учения. Мало того, что корабли Британии нуждаются в ремонте, так еще и команды не имеют практически никакого военного опыта. Кроме того, у британцев отсутствуют некоторые типы подводных лодок и крейсеров», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Помимо этого, оба имеющихся на вооружении Лондона авианосца довольно часто ломаются. Содержание таких больших кораблей – очень недешевое удовольствие, которое Британии дается с трудом. В целом, можно сказать, что времена, когда государство считалось правителем морей, ушли далеко в прошлое», – объясняет собеседник.

    «Страны НАТО, в частности Британия, уже давно используют авианосцы в своих флотах для «демонстрации флага». Их использование оправдано лишь инерционностью военно-дипломатического мышления, сложившегося еще во времена Холодной войны. Если какая-то страна не устраивает западные государства, то к ее берегам отправляется судно для запугивания», – добавляет аналитик.

    Ранее британский авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из английского порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Задержка возникла в последний момент, когда в гавани уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались несколько сотен зевак. Военные отказались называть причины инцидента и заявили, что корабль выйдет в море «в ближайшее время».

    При этом 4 февраля стало известно, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth также не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24. Как сообщило британское командование, у авианосца сломался гребной вал правого борта.

    В статье The Times отмечали, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, издание добавляет, что авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после окончания мероприятия отправится в Красное море.

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    12 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки на Донецком направлении заняли лучшие позиции и рубежи, Южная группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков, сообщило Министерство обороны.

    Отражены атаки штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны у Богдановки, Георгиевки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 240 человек, танк, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-20. Уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» также улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки штурмовиков 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у Ямполовка (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    Там украинская сторона потеряла до 290 человек, четыре бронемашины и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны у Водяного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

    ВСУ потеряли более 165 человек и гаубицу Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад у Тимковки и Синьковки (Харьковская область). ВСУ потеряли до 60 человек, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Токаревки и Михайловки (Херсонская область). ВСУ потеряли до 70 человек. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109 районах. Средства ПВО уничтожили 33 украинских дрона.

    С начала СВО уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 229 дронов, 464 ЗРК, 14 964 танка и других бронемашин, 1218 машин РСЗО, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов.

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