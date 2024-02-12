После смерти девочки с менингитом в Липецкой области возбудили дело

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Согласно данным следствия, 11-летнюю школьницу с признаками инфекции доставили в больницу родители. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, ей оказали медицинскую помощь, но она скончалась от инфекционно-токсического шока.

Еще двух человек, с которыми контактировала девочка, положили в областную инфекционную больницу. В самом учебном заведении приостановлены занятия, помещения обрабатывают и дезинфицируют.

Следователи изымают медицинские документы для назначения комиссионной судмедэкспертизы, для установления причинно-следственных связей между действиями медперсонала и смертью ребенка.