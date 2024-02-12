Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.5 комментариев
После смерти девочки с менингитом в Липецкой области возбудили дело
Уголовное дело заведено после смерти учащейся школы с менингитом в городе Данков в Липецкой области, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Согласно данным следствия, 11-летнюю школьницу с признаками инфекции доставили в больницу родители. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, ей оказали медицинскую помощь, но она скончалась от инфекционно-токсического шока.
Еще двух человек, с которыми контактировала девочка, положили в областную инфекционную больницу. В самом учебном заведении приостановлены занятия, помещения обрабатывают и дезинфицируют.
Следователи изымают медицинские документы для назначения комиссионной судмедэкспертизы, для установления причинно-следственных связей между действиями медперсонала и смертью ребенка.