В мариупольской больнице обнаружили документы о тестировании лекарств на младенцах в 2008-2016 годах

Tекст: Денис Тельманов

В документах, датируемых 2008-2016 годами, упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в списке пациентов, которым вводился один из препаратов, были младенцы до года – в перечне фамилий в строке «возраст» стояло «0». Кроме того, судя по этому списку, препарат вводился и детям в возрасте от одного года до 11 лет.

На людях испытывали препараты под номерами, без названий. В частности, в белых конвертах был обнаружен препарат под номером GLPG0634-CL-203.

Согласно документам, первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).

Весной 2022 года министерство обороны России обнародовало сведения о том, что в 2019-1021 годах ученые из США проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова.

Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении.