Секретарь СНБО Украины заявил о сложной ситуации на линии фронта

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Данилов португальскому агентству Lusa, ситуация может стать еще хуже, если западные страны не увеличит поставки оружия и боеприпасов. По его словам, на сегодняшний день любое ожидание явно влияет на ситуацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTP.

Секретарь СНБО рассказал о настроении у украинских военных. «Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение», – признал он.

В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».

Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.