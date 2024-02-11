  • Новость часаПесков: Карлсону будет несладко на Западе после интервью с Путиным
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    Украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации
    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном
    Сунак оскорбительно отреагировал на интервью Путина Карлсону
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    Появились сообщения о втором взрыве в Элисте
    ВС России захватили атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ
    Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса
    Учения НАТО в зимней Эстонии оказались тяжелыми для британцев и французов
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    46 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    11 февраля 2024, 12:28 • Новости дня

    СМИ: Успешная оборона России заставила НАТО поменять стратегию

    Economist: Успешная оборона ВС России на Украине заставляет НАТО менять стратегию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешная оборона ВС России в спецоперации на Украине привела НАТО к изменению своей оборонной стратегии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Economist, российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений, а также возведение сооружений и укрытий ускорила Польша, а о создании «линии обороны» договорились Латвия, Эстония и Литва, передает Ura.ru.

    В сообщении говорится, что это ставит перед странами НАТО, которые выбирали другую стратегию, дилемму, поскольку члены альянса предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.

    В воскресенье министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна планирует продолжить создание линии обороны, в рамках которого намерена построить 600 бункеров на границе с Россией.

    Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разделяет опасения относительно угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы.

    10 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    На востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.

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    10 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

    Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если генсек ООН Антонио Гутерриш не интересовался, о чем говорил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, остальные острые события в мире могут также остаться без его внимания, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».

    «Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    10 февраля 2024, 17:56 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина лишилась исторического здания в центре Москвы, потому что решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с российским посольством в Киеве было символом недружеских отношений, переходящих в ограбление, заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

    В субботу стало известно о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве.

    «Теперь здание посольства Украины в России будет изъято. Украина потеряет больше по той причине, что посольство находилось в историческом здании в Леонтьевском переулке в центре Москвы. А здание посольства России в Киеве располагалось в типичном строении райкома партии. Только в столице Украины таких зданий штук 15, они строились по одному проекту», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Владимир Скачко, .

    «В здании посольства Украины в Москве дипломатов нет с февраля 2022 года, дипотношения между странами были разорваны в день начала СВО. В течение трех дней дипломаты и сотрудники покинули здание. Функции дипотношений выполняют посольства третьих стран, но сохранность имущества лежит на правоохранительных органах принимающей стороны, – пояснил политолог. – В апреле прошлого года, когда был расторгнут договор аренды с российским посольством в Киеве, Россия заявила, что изучит этот случай и сверит его с венскими конвенциями. Почти год понадобился, чтобы выяснить, что решение Киевского горсовета – недружественный акт, требующий зеркального ответа».

    По словам спикера, украинцы дважды выстрелили себе в ногу – в первый раз, когда расторгли договор аренды с российским посольством в Киеве, «и сейчас, когда Россия им ответила». «Решение Киевского горсовета было символом недружеских отношений, переходящих во враждебные и взаимное ограбление. Те, кто оказался у власти на Украине – клоуны и фрики, которые по недомыслию превратили страну в мальчика-забияку по вызову. И в этом трагедия, это агония, распад государственности на глубинном, краеугольном уровне», – считает Скачко. 

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о прекращении договора аренды с посольством РФ в апреле прошлого года. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия примет «соответствующие меры» в отношении посольства Украины в Москве.

    «Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    После начала СВО Зеленский заявил о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. 24 февраля МИД России получил соответствующую ноту от внешнеполитического ведомства Украины. В этот же день началась эвакуация дипломатов из Москвы.  Сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге покинули Россию второго марта 2022 года.

    Российский МИД заявлял, что разрыв дипотношений с Украиной – это не выбор Москвы. Такой разрыв служит «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей». Эвакуация всех дипломатических представительств РФ на Украине произошла 23 февраля. На здании посольства России в Киеве были спущены государственные флаги.

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    10 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки

    Полковник Уилкерсон: Залужный доволен, что ему не придется отвечать за поражение ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии, заявил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Полковник отметил, что для Залужного складывается очень хорошая ситуация, поскольку у него высокий политический рейтинг. По его словам, бывший главком ВСУ «очень проницателен в своих действиях» и не расстроен отставкой, передает «Газета.Ru».

    Военный также подчеркнул, что президент Украины находится в отчаянии, о чем говорит назначение Александра Сырского.

    Ранее Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ сообщил, что не занимает никаких должностей.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Венгрии Каталин Новак объявила, что уходит в отставку из-за того, что совершила ошибку, помиловав замешанного в сокрытии педофилии.

    «Я допустила ошибку. Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», – заявила Новак в выступлении по национальному телевидению, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиция призвала Новак уйти в отставку, после того, как выяснилось, что она перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года помиловала бывшего замдиректора детского дома, который скрывал престпуления, совершенных директором-педофилом.

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    10 февраля 2024, 13:26 • Новости дня
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели китайского издания «Гуанча» поддержали слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что в случае остановки поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится в течение нескольких недели.

    Так, один из комментаторов отметил, что США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева, передает РИА «Новости».

    «США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт», – заметил второй.

    Другой комментатор призвал Запад «выступить за мирные переговоры».

    «Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России», — поделился мнением четвертый.

    Пользователи сошлись во мнении, что «все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

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    11 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Появились сообщения о втором взрыве в Элисте
    Появились сообщения о втором взрыве в Элисте
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во время обыска в частном доме, где жил мужчина, устроивший взрыв в центре психологической помощи в Элисте, произошел новый взрыв, сообщили СМИ со ссылкой на соцсети.

    Госпитализированы три сотрудника Росгвардии, передает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал «112».

    Напомним, в Элисте мужчина, состоявший, по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, устроил взрыв в центре по оказанию психологической помощи.

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    10 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    Организатор поджога дома участника СВО в Истре арестован

    Суд арестовал на два месяца обвиняемого в организации поджога дома участника СВО в Истре

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в организации поджога дома участника специальной военной операции в подмосковной Истре и покушении на убийство арестован до 18 марта, сообщили в ГСУ СК.

    Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в поджоге дома участника СВО под стражу до 18 марта 2024 года, передает ТАСС.

    По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для дальнейшего расследование уголовное дело в ближайшее время будет передано в ГСУ СК России.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково задержан организатор поджога дома в Истре участника СВО.

    Напомним, двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании угрожали убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Женщина отказалась, преступники подожгли дом. Жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки, сама супруга участника спецоперации смогла спастись.

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    10 февраля 2024, 15:24 • Новости дня
    Электоральные показатели за кандидата Путина составляют 75%
    Электоральные показатели за кандидата Путина составляют 75%

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласно данным ВЦИОМ, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, то о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили бы 75% электорально активных россиян.

    Показатели других кандидатов на пост президента России выглядят следующим образом: Владислав Даванков (партия «Новые люди») – 5%, Николай Харитонов (КПРФ) – 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4%.

    Также сообщается, что уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%. Декларируемая явка составляет 76%.

    В опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, уточняет ВЦИОМ. Он проводился 8 февраля. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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    11 февраля 2024, 10:37 • Новости дня
    Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса

    Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся российскими

    Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев.

    Отвечая на пост, в котором говорилось: пришло время Байдену, Шольцу и Макрону признать, что они проиграли, а Россия оставит за собой Крым и новые территории, Маск написал «действительно», передает РИА «Новости».

    Маск добавил, что вопрос состоит лишь в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают.

    Ранее Маск заявил, что надеется на организацию мирного саммита по Украине по просьбе ее президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (15)
    10 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    WSJ: В Белом доме испугались за рейтинг Байдена после доклада спецпрокурора

    WSJ: Доклад спецпрокурора о памяти Байдена вызвал хаос в Белом доме

    WSJ: В Белом доме испугались за рейтинг Байдена после доклада спецпрокурора
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отчет специального прокурора Роберта Хера после расследования о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных документов вызвал гнев с разочарованием и хаос в Белом доме, сообщило издание The Wall Street Journal.

    Газета пишет, что в отчете говорится, что президент не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо. По словам источников издания, на заседании демократов Байден нецензурно выругался, спросив: «Вы думаете, что я бы, черт возьми, забыл день, когда умер мой сын?», передает РИА «Новости».

    Авторы отмечают, что в Белом доме опасаются, что документ усилит сомнения среди избирателей относительно способностей 81-летнего президента.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер не дала однозначного ответа на вопрос о проверке умственных способностей Байдена. По ее словам, Байден осознает, что американцы могут выражать обеспокоенность из-за его возраста и проблем с памятью: «Он понимает, что могут продумать люди. На самом деле он шутит об этом».

    Напомним, Байден, комментируя отчет специального прокурора, возмутился данной ему характеристикой. В части отчета, посвященной ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В отчете спецпрокурора  говорится, что Байден во время дачи показаний не сумел вспомнить даты многих важных событий из собственной биографии.

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    11 февраля 2024, 11:26 • Новости дня
    Сунак оскорбительно отреагировал на интервью Путина Карлсону

    Премьер-министр Британии Сунак раскритиковал интервью Путина Карлсону

    Сунак оскорбительно отреагировал на интервью Путина Карлсону
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Сунак в эфире Sky News отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, он гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии, передает РИА «Новости».

    В комментариях на странице Sky News люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот подумать над тем, что сказал российский лидер и не провоцировать мировую войну.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.

    Коментарии (9)
    11 февраля 2024, 06:26 • Новости дня
    Учения НАТО в зимней Эстонии оказались тяжелыми для британцев и французов

    Военные из Британии и Франции столкнулись с трудностями из-за погоды на учениях НАТО в зимних условиях в Эстонии

    Учения НАТО в зимней Эстонии оказались тяжелыми для британцев и французов
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    В Эстонии при температуре минус 16 градусов прошли военные учения Talvelaager («Зимний лагерь»), в которых приняли участие эстонские военные, а также бойцы международного батальона НАТО из Великобритании и Франции, сообщили СМИ.

    Военные из Великобритании и Франции дислоцированы в Эстонии. В учениях принимали участие более 1 тыс. военных. Отмечается, что в Великобритании и Франции «погодные условия зимой мягче», передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Целью учений названа проверка подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях. Командир боевой группы союзников британский подполковник Джеймс Ферн заявил, что экстремальные погодные условия стали серьезным вызовом.

    По его словам, «транспортные средства с трудом заводятся», а «аккумуляторы долго не держат». Кроме того, «погода психологически сильно влияет на людей». «Если бы у нас был выбор – воевать в таких условиях или нет, мы бы, скорее всего, не делали этого. Но мы должны быть к этому готовы», – сказал он.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя маневры Steadfast Defender 2024, заявил, что масштабные учения НАТО у российских границ должны были напугать Россию, но вышло нестрашно.

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    10 февраля 2024, 14:18 • Новости дня
    Канада потребовала лишить сборную России бронзовых медалей Олимпиады-2022

    НОК Канады призвал ISU вручить канадским фигуристам бронзовые медали Олимпиады в Пекине

    Канада потребовала лишить сборную России бронзовых медалей Олимпиады-2022
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Сборная Канады должна получить бронзу после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой, заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о распределении медалей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине не внесло ясности, заявили в НОК Канады.

    Федерация фигурного катания Канады потребовала пересчитать очки и лишить сборную России бронзы в пользу канадской команды, занявшей итоговое четвертое место на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА «Новости».

    В сообщении НОК говорится, что заявление ISU о перераспределении медалей не внесло ясности, и сейчас изучаются варианты, чтобы подать апелляцию.

    Напомним, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.

    После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.

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    10 февраля 2024, 16:26 • Новости дня
    Задержан находившийся в розыске главврач клиники «Медицина 24/7»

    Задержан находившийся в международном розыске экс-директор клиники «Медицина 24/7»

    Задержан находившийся в розыске главврач клиники «Медицина 24/7»

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший директор и главный врач клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, объявленный в международный розыск, задержан в московском аэропорту по возвращению из Турции, сообщили в Следственном комитете России.

    Серебрянский задержан в аэропорту, после чего помещен в СИЗО, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По данным следствия, в результате оказания в клинике «Медицина 24/7» услуг, не отвечающих требованиям безопасности, умерла пациентка, передает ТАСС.

    В отношении бывшего генерального директора и главного врача клиники «Медицина 24/7» расследуется уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Три года назад Серебрянский скрылся и был объявлен в международный розыск. Решением суда он был заочно отправлен под стражу.

    Ранее заведующий отделением клиники Руслан Павлов и врач анестезиолог-реаниматолог Павел Наумов приговорены к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    В июле 2019 года Павлов и Наумов пытались оказать помощь пожилой женщине с инфарктом миокарда, но поскольку в клинике не было необходимого оборудования врачи не смогли улучшить ее состояние, в связи с чем по требованию родных она была переведена в ГКБ имени Пирогова, где после стентирования скончалась.

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    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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