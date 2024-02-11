Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.0 комментариев
СМИ: Успешная оборона России заставила НАТО поменять стратегию
Economist: Успешная оборона ВС России на Украине заставляет НАТО менять стратегию
Успешная оборона ВС России в спецоперации на Украине привела НАТО к изменению своей оборонной стратегии, сообщили СМИ.
Как пишет The Economist, российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений, а также возведение сооружений и укрытий ускорила Польша, а о создании «линии обороны» договорились Латвия, Эстония и Литва, передает Ura.ru.
В сообщении говорится, что это ставит перед странами НАТО, которые выбирали другую стратегию, дилемму, поскольку члены альянса предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.
В воскресенье министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна планирует продолжить создание линии обороны, в рамках которого намерена построить 600 бункеров на границе с Россией.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разделяет опасения относительно угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы.