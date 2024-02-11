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    Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону
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    В Белом доме испугались за рейтинг Байдена после доклада спецпрокурора
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    33 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    30 комментариев
    11 февраля 2024, 02:53 • Новости дня

    Украина заявила о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры

    Киев заявил о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры после прекращения зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    С момента прекращения зерновой сделки на Украине в результате взрывов повреждения получили почти 200 объектов портовой инфраструктуры, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.

    Как заявил Кубраков, по «временным коридорам» в Черном море Украина переправила свыше 22 млн тонн грузов, передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какие-либо предпосылки для возобновления зерновой сделки отсутствуют.

    10 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    На востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.

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    10 февраля 2024, 17:56 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина лишилась исторического здания в центре Москвы, потому что решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с российским посольством в Киеве было символом недружеских отношений, переходящих в ограбление, заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

    В субботу стало известно о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве.

    «Теперь здание посольства Украины в России будет изъято. Украина потеряет больше по той причине, что посольство находилось в историческом здании в Леонтьевском переулке в центре Москвы. А здание посольства России в Киеве располагалось в типичном строении райкома партии. Только в столице Украины таких зданий штук 15, они строились по одному проекту», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Владимир Скачко, .

    «В здании посольства Украины в Москве дипломатов нет с февраля 2022 года, дипотношения между странами были разорваны в день начала СВО. В течение трех дней дипломаты и сотрудники покинули здание. Функции дипотношений выполняют посольства третьих стран, но сохранность имущества лежит на правоохранительных органах принимающей стороны, – пояснил политолог. – В апреле прошлого года, когда был расторгнут договор аренды с российским посольством в Киеве, Россия заявила, что изучит этот случай и сверит его с венскими конвенциями. Почти год понадобился, чтобы выяснить, что решение Киевского горсовета – недружественный акт, требующий зеркального ответа».

    По словам спикера, украинцы дважды выстрелили себе в ногу – в первый раз, когда расторгли договор аренды с российским посольством в Киеве, «и сейчас, когда Россия им ответила». «Решение Киевского горсовета было символом недружеских отношений, переходящих во враждебные и взаимное ограбление. Те, кто оказался у власти на Украине – клоуны и фрики, которые по недомыслию превратили страну в мальчика-забияку по вызову. И в этом трагедия, это агония, распад государственности на глубинном, краеугольном уровне», – считает Скачко. 

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о прекращении договора аренды с посольством РФ в апреле прошлого года. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия примет «соответствующие меры» в отношении посольства Украины в Москве.

    «Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    После начала СВО Зеленский заявил о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. 24 февраля МИД России получил соответствующую ноту от внешнеполитического ведомства Украины. В этот же день началась эвакуация дипломатов из Москвы.  Сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге покинули Россию второго марта 2022 года.

    Российский МИД заявлял, что разрыв дипотношений с Украиной – это не выбор Москвы. Такой разрыв служит «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей». Эвакуация всех дипломатических представительств РФ на Украине произошла 23 февраля. На здании посольства России в Киеве были спущены государственные флаги.

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    10 февраля 2024, 13:26 • Новости дня
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели китайского издания «Гуанча» поддержали слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что в случае остановки поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится в течение нескольких недели.

    Так, один из комментаторов отметил, что США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева, передает РИА «Новости».

    «США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт», – заметил второй.

    Другой комментатор призвал Запад «выступить за мирные переговоры».

    «Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России», — поделился мнением четвертый.

    Пользователи сошлись во мнении, что «все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

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    10 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки

    Полковник Уилкерсон: Залужный доволен, что ему не придется отвечать за поражение ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии, заявил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Полковник отметил, что для Залужного складывается очень хорошая ситуация, поскольку у него высокий политический рейтинг. По его словам, бывший главком ВСУ «очень проницателен в своих действиях» и не расстроен отставкой, передает «Газета.Ru».

    Военный также подчеркнул, что президент Украины находится в отчаянии, о чем говорит назначение Александра Сырского.

    Ранее Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ сообщил, что не занимает никаких должностей.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    Организатор поджога дома участника СВО в Истре арестован

    Суд арестовал на два месяца обвиняемого в организации поджога дома участника СВО в Истре

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в организации поджога дома участника специальной военной операции в подмосковной Истре и покушении на убийство арестован до 18 марта, сообщили в ГСУ СК.

    Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в поджоге дома участника СВО под стражу до 18 марта 2024 года, передает ТАСС.

    По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для дальнейшего расследование уголовное дело в ближайшее время будет передано в ГСУ СК России.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково задержан организатор поджога дома в Истре участника СВО.

    Напомним, двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании угрожали убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Женщина отказалась, преступники подожгли дом. Жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки, сама супруга участника спецоперации смогла спастись.

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    10 февраля 2024, 05:26 • Новости дня
    Залужный сообщил, что не занимает никаких должностей

    Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ не перешел на новую должность

    Залужный сообщил, что не занимает никаких должностей
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уволенный с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерий Залужный в первом заявлении после указа об отставке сообщил, что не занимает сейчас никаких должностей.

    Залужный заявил, что для него «большая честь получить звание Героя Украины». Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми вывел Залужного из состава Совбеза и ставки верховного главнокомандующего, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    10 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    В Харькове уничтожили объект критической инфраструктуры

    Прокуратура Украины заявила об уничтожении объекта критической инфраструктуры в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    При взрыве в Харькове полностью уничтожен объект критической инфраструктуры, сообщили в региональной украинской прокуратуре.

    По информации ведомства, объект критической инфраструктуры уничтожен полностью, произошла утечка дизельного топлива, вспыхнули масштабные пожары, передает РИА «Новости».

    Накануне в Одесской и Харьковской областях Украины прозвучала воздушная тревога, после чего в Одессе и в Харькове произошли взрывы.

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    10 февраля 2024, 16:00 • Новости дня
    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    РИА «Новости»: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Договор аренды с посольством Украины в Москве расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что МИД России ответил на угрозы Киева национализировать здание российского посольства, но в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось.

    Отмечается, что в дипломатии существует принцип взаимности, который предполагает зеркальный ответ на подобные действия.

    Ранее в Киеве переименовали в честь ВВС Украины Воздухофлотский проспект, где находится здание посольства России. Теперь он носит название Воздушных сил Украины.

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    10 февраля 2024, 17:34 • Новости дня
    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины

    Welt am Sonntag: При распаде Украину покинет около 10 млн человек

    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины
    @ Michael Matthey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западной Европе следует готовиться к новой огромной волне беженцев из-за распада Украины, которую могут покинуть 10 млн человек, сообщает Welt am Sonntag.

    Правительство ФРГ опасается, что в случае распада Украины основной поток беженцев отправится в Германию, число мигрантов может достигнуть 10 мл человек, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта в области миграции Геральда Кнауса, это будет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 1940-х годов. Он также призвал продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму, чтобы не допустить развала Украины.

    По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло более 6 млн человек. В Германии – примерно 1,1 миллиона украинцев.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.

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    10 февраля 2024, 16:57 • Новости дня
    Арахамия признался, что у ВСУ осталось оружия на два месяца боев

    Арахамия рассказал, что ВСУ хватит оружия на два месяца без помощи Запада

    Арахамия признался, что у ВСУ осталось оружия на два месяца боев
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины располагают запасами вооружений на два месяца боевых действий без помощи Запада, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    Арахамия отметил недавнее решение ЕС о выделении Киеву программы в 50 млрд евро сроком на 4 года. По его словам, внутри США еще остаются нерешенные вопросы с мигрантами, но есть надежда, что в ближайшие два месяца Вашингтон выделит помощь Украине, Израилю и Тайваню, передает РИА «Новости».

    Кроме того, как заявил Арахамия, властям Украины придется искать возможности для новой мобилизации за счет собственных внутренних источников.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на помощь со стороны Евросоюза и США, Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

    Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

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    10 февраля 2024, 07:28 • Новости дня
    Российский истребитель уничтожил ЗРК С-300 ВСУ

    Минобороны России сообщило об уничтожении истребителем Су-35С украинского ЗРК С-300

    Российский истребитель уничтожил ЗРК С-300 ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский истребитель Су-35С обнаружил и уничтожил ЗРК С-300 вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что Су-35С сопровождал группу бомбардировщиков, когда обнаружил радиолокационное излучение на подконтрольной ВСУ территории. По цели «был совершен пуск ракеты «воздух-РЛС», разведка подтвердила поражение системы С-300. Радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до 185 человек.

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    10 февраля 2024, 17:13 • Новости дня
    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины
    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подтвердила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине, передает ТАСС.

    Представитель МИД России подчеркнула, что любые подобные враждебные шаги режима президента Украины Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа России, поэтому на принципе взаимности Департамент горимущества Москвы расторг аренду на земельные участки, предоставленные под украинское посольство. Захарова подчеркнула, что украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована.

    Ранее СМИ сообщали, что договор аренды с посольством Украины в Москве был расторгнут, как ответная мера на решение Киевского горсовета.

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    10 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Советник Орбана обвинил ЕС в «политическом изнасиловании» Венгрии

    Советник Орбана назвал угрозы ЕС в адрес Венгрии «политическим изнасилованием»

    Советник Орбана обвинил ЕС в «политическом изнасиловании» Венгрии
    @ Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС угрожали Венгрии подрывом экономики из-за нежелания Будапешта поддерживать финансирование Украины, сообщил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

    В январе Financial Times рассказала о плане Брюсселя подорвать экономику Венгрии, если та будет срывать финансирование Украины. ЕС угрожал заблокировать предназначенные для Венгрии средства, а также обрушить курс форинта.

    Балаж Орбан подтвердил, что лидеры ЕС в телефонных разговорах с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном «открыто озвучили именно эту угрозу». Подобный подход Балаж Орбан назвал «де-факто политическим изнасилованием». При этом он заявил, что экономика Венгрии сильна, Будапешт дал понять, что не боится угроз, передает ТАСС со ссылкой на Exxpress.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    10 февраля 2024, 06:46 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области

    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над территорией Брянской области

    Украинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотника над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку, используя беспилотники самолетного типа.

    Накануне сообщалось, что ПВО перехватила и уничтожила за ночь 19 украинских дронов над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, акваторией Черного моря.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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