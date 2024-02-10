Генсек НАТО призвал готовиться к противостоянию с Россией «на десятилетия»

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфронтация с Россией может затянуться на долгие годы

Tекст: Вера Басилая

Столтенберг отметил, что НАТО не стремится к войне с Россией, но необходимо вооружаться для возможного противостояния, увеличить и ускорить заказы для европейских оборонных компаний. Он подчеркнул, что производителям вооружений нужны подписанные контракты для наращивания производства, передает ТАСС.

Глава генсека подчеркнул, что необходимо восстанавливать и расширять промышленную базу для увеличения поставок на Украину и пополнения собственных запасов. Столтенберг отметил, что «лучшая защита сейчас – это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы странам, входящим в военный блок.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – отметил глава государства.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как население стран НАТО учат думать о войне с Россией.