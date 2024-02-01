Путин поручил учитывать запросы молодых семей в студгородках

Путин поручил учитывать запросы молодых семей при организации пространства в студгородках

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства сообщил, что в ходе недавней встречи с калининградскими студентами был поднят вопрос о том, чтобы университетские студенческие городки соответствовали нуждам молодых семей, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

«Для нас с вами это очень важно по целому ряду соображений. Здесь также должны быть возможности для воспитания детей, и прошу эти вопросы в обязательном порядке учесть, причем не только в рамках программы создания кампусов, но и при обновлении инфраструктуры вообще, общежитий, всей нашей высшей школы. И обращаю на это внимание всех коллег – и в правительстве, и в регионах», – сказал Путин.

Ранее Путин на встрече со студентами в университете имени Канта в Калининграде заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.