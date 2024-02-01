Путин поручил учитывать запросы молодых семей в студгородках

Политолог Григорьев: Жители новых регионов видят, что Россия делает акцент на улучшении качества жизни населения
«Сегодня центральной темой всей политики президента в Донбассе и Новороссии является улучшение качества жизни граждан. Жители новых регионов отдали свои голоса за воссоединение с Россией во время референдума, поэтому Владимиру Путину очень важно оправдать их доверие», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.
«Я регулярно общаюсь с местными жителями, и они прекрасно понимают, что Россия делает большой акцент на развитие Донбасса и Новороссии. Люди видят, что их благосостояние повышается потому, что они вошли в состав великой державы. Недавно мы запустили проект в Telegram «Люди новых регионов», в котором можно услышать это мнение из первых уст», – отмечает собеседник.
«Кроме того, Путин во время совещания подал очень важный сигнал российским банкам, призвав их начать работу в новых регионах. Присутствие отделений отечественных финансовых организаций очень важно для местных жителей. Президент подчеркнул, что санкции уже ввели, поэтому бояться нечего и нужно начать работу на территории Донбасса и Новороссии», – акцентирует он.
«Также следует отметить, что восстановление новых регионов – это общее дело. В частности, кроме федеральных властей Донбассу и Новороссии помогают другие субъекты нашей страны. Также активное участие в реконструкции принимают бизнес и рядовые граждане России», – резюмировал Григорьев.
Ранее президент России Владимир Путин провел большое совещание по развитию новых регионов. В ходе совещания глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает сайт Кремля. Он отметил важность присоединения новых регионов к единому правовому пространству страны. «Сейчас идет активная интеграция Донбасса и Новороссии в единое правовое пространство страны, выстраиваются системы управления на уровне субъектов Федерации и на местах», – подчеркнул президент.
«Постепенно восстанавливается экономика, в том числе промышленность, индустрия. Возобновили работу свыше полутора сотен предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи, других важнейших отраслей [промышленности] всех этих регионов. Налажена поддержка аграриев», – заметил президент. Кроме того, Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии, так как санкции уже ввели и бояться финансовым учреждениям больше нечего.
«И в экономике, и в социальной сфере наших исторических регионов важно не только восстановить существующие предприятия, инфраструктуру, школы и больницы – нужно создавать новые производства, новые социальные объекты, рабочие места, задать импульс долгосрочного, устойчивого развития всех сфер жизни этих регионов. Это наша приоритетная, ключевая задача», – подчеркнул президент.