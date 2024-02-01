Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
Отец Шарлота не подтвердил информацию об этапировании певца в Саратов
Отец певца и блогера Эдуарда Шарлота Валерий ничего не знает об этапировании сына из Самары в Саратов для прохождения экспертизы.
Он рассказал ТАСС, что нет никаких подтверждений этой информации, пока это слухи. Валерий Шарлот подчеркнул, что никакой официальной информации у него нет.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Шарлота увезли из Самарского СИЗО и доставили в Саратов по требованию следователя для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел.
Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел: двух за «реабилитацию нацизма», третьего – за «публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
Все эпизоды связаны с размещением в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) оскорбительных видеороликов. В одном из них он прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ