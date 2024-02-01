Отец Шарлота не подтвердил информацию об этапировании певца в Саратов

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал ТАСС, что нет никаких подтверждений этой информации, пока это слухи. Валерий Шарлот подчеркнул, что никакой официальной информации у него нет.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Шарлота увезли из Самарского СИЗО и доставили в Саратов по требованию следователя для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел.

Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел: двух за «реабилитацию нацизма», третьего – за «публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Все эпизоды связаны с размещением в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) оскорбительных видеороликов. В одном из них он прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.