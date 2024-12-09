Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
Аварийный борт из Таиланда успешно приземлился в Уфе
Самолет Azur Air из Таиланда благополучно приземлился в Уфе после тревожного сигнала
Самолет Azur Air, следовавший рейсом из Районга в Уфу, благополучно приземлился в аэропорту назначения, несмотря на тревожный сигнал.
Как сообщает ТАСС, самолет, летевший из Районга (Таиланд) в Уфу, подал сигнал тревоги, но успешно совершил посадку в аэропорту назначения. Данные об этом появились на онлайн-табло аэропорта Уфы. На борту находились 10 членов экипажа и 336 пассажиров.
По данным пресс-службы авиаперевозчика Azur Air, посадка прошла в штатном режиме, и самолет самостоятельно зарулил на стоянку в 22:24 по местному времени. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Самолет прибыл в Уфу в 22:10 (20:10 мск), проведя в воздухе чуть более девяти часов. Обстоятельства подачи сигнала тревоги не уточняются, посадка прошла без происшествий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing 767, летящий из Таиланда в Уфу, подал сигнал тревоги на высоте 3,5 тыс. метров, а затем отключил транспондер.