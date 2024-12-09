Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.7 комментариев
В Москве обсудили развитие особых экономических зон с ОАЭ
В Москве прошел форум с участием России и ОАЭ, на котором обсуждалось развитие особых экономических зон стран БРИКС для создания конкурентных преимуществ и привлечения международных инвестиций.
Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев заявил, что инициатива по созданию международной ассоциации ОЭЗ БРИКС имеет потенциал сближения подходов к управлению территориями с льготными режимами. В странах БРИКС насчитывается около 3 тыс. ОЭЗ, что составляет 40 процентов от общемирового показателя. По словам замминистра, страны-партнеры готовы делиться успешными моделями управления и разрабатывать общие стандарты функционирования ОЭЗ, говорится на сайте Минэкономразвития.
Взаимодействие между российскими и эмиратскими ОЭЗ должно способствовать развитию электронной коммерции, созданию онлайн-магазинов и расширению логистической инфраструктуры. Страны завершают работу над соглашениями об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, а также о свободной торговле услугами и инвестициями. Подписание этих документов должно способствовать росту торговли, увеличению инвестиций и созданию новых цепочек добавленной стоимости.
Форум прошел по инициативе Посольства ОАЭ в России при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и фонда Росконгресс.