Российские войска начали наступление на Времевку и Нескучное на юге Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

Рогов добавил, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Благодатное, который находится южнее Времевки, что стало стратегическим шагом в их продвижении.

Он отметил, что освобождение Благодатного позволило начать наступление в сторону Нескучного и Времевки. Из Благодатного сейчас ведется артиллерийский обстрел позиций противника, включая использование систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». За Времевкой расположен крупный командный и логистический пункт противника в поселке Великая Новоселка, что делает его важной целью для российских войск.

С другой стороны, российские войска также приближаются к Великой Новоселке с севера, где продолжаются бои за село Новый Комар. Украинская армия пытается сдержать наступление, бросая свои подразделения на защиту, однако, по словам Рогова, попытки контратаковать пресекаются российскими силами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска улучшили позиции в районе Малой Токмачки. Российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении в Запорожской области, начав бои за село Белогорье. Многоэтажки в Курахово перешли под контроль России.