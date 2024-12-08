О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.0 комментариев
Песков заявил о сложности интеграции России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства сложным процессом, который не стоит ускорять в ущерб качеству и суверенитету.
Песков отметил, что несмотря на желание ускорить движение, интеграция требует кропотливой работы и должна проходить без ущерба качеству, сообщает РИА «Новости».
В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков подчеркнул, что страны сохраняют свой суверенитет и должны продуманно подходить к вопросам объединения. «Быстрее двигаться хотят все, но интеграция – это дело очень сложное, очень кропотливое... Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции», – подчеркнул он.
Представитель Кремля также отметил, что вопрос создания единого Союзного государства обсуждается, но все процессы должны осуществляться умеренно и не вызывать противоречий между государствами.
Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к народам Белоруссии и России по случаю 25-летия договора заявил, что Союзное государство состоялось.