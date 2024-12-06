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Захарова решила посетить Екатеринбург вместо заседания СМИД ОБСЕ
Спикер МИД Мария Захарова решила посетить Екатеринбург вместо заседания СМИД ОБСЕ из-за аннулирования визы Мальтой, приняв приглашение местной епархии на открытие памятника Александру I.
В своем Telegram-канале она указала, что намерена посетить Екатеринбург на церемонию открытия памятника императору Александру I, который вошел в историю как победитель Наполеона.
Дипломат отметила, что данное решение связано с аннулированием визы Мальтой, из-за чего делегация России не смогла принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте.
«Я приняла ранее отклоненное в силу предполагаемой командировки приглашение местной епархии стать гостем церемонии открытия памятника императору Александру I, победившему Наполеона и освободившему Европу», – отметила Захарова, добавив, что таким образом напомнит о героях Отечественной войны 1812 года и «битом Наполеошке».
В своем обращении Захарова также отметила, что это событие стало «знаком судьбы и приметой времени». Она считает, что отказ от нормального общения и работы с Россией со стороны ОБСЕ будет лишь укреплять позицию страны на мировой арене, напоминая о славе исторических побед.
Ранее глава МИД Сергей Лавров раскритиковал аннулирование Мальтой визы Захаровой перед заседанием ОБСЕ, назвав этот шаг издевательством. Как писала Times of Malta, решение об отмене визы Захаровой было принято из-за возражений со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются членами Евросоюза.