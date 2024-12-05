Костин счел возможным снизить долю государства в ВТБ на 10%

Глава ВТБ Костин заявил о возможности для государства снижения доли в банке на 10%

Tекст: Антон Антонов

Костин в интервью РБК на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметил, что вопрос приватизации находится в компетенции правительства, и что оно будет принимать окончательное решение.

«В какой форме это делать – золотые акции, какие-то еще варианты, это от них зависит. Точно можно приватизировать 10%, которые между 50% и 61%, который сейчас у нас», – приводит его слова ТАСС.

Он заявил: «Мы готовы к любому развитию, это правительству решать, это их акции». Костин считает, что вряд ли правительство захочет полностью отказаться от контроля над банком.

«Оно нас даже не очень информирует, какие там планы есть. И нас это не очень сильно заботит», – сказал Костин.

Костин отметил, что на текущий момент ВТБ уже является компанией со смешанным капиталом, где 40% составляет частный капитал. Он добавил, что банк функционирует по нормам любого акционерного общества и в значительной мере не отличается от банков без государственного участия.

В 2023 году Костин предложил провести приватизацию госимущества. По его словам, приватизация и увеличение госдолга могут стать источниками денег, которые необходимы на строительство новой модели российской экономики.