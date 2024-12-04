Tекст: Ольга Иванова

Захарова на брифинге заявила, что коллективный Запад готовит почву для того, чтобы переложить вину за свои действия на Украине на Владимира Зеленского и украинский народ, передает ТАСС. Она отметила, что страны Запада стремятся обвинить Украину в своих ошибках и преступной философии.

Захарова подчеркнула, что конгрессвумен Виктория Спартц из штата Индиана обвинила украинские власти в отсутствии мобилизации стариков и детей. Она заявила: «Нет еще пока на территории Украины гитлерюгенда официально, только готовится снижение возраста мобилизации. Вот в этом вся и проблема с точки зрения Запада».

Дипломат добавила, что киевский режим не хочет забирать 630 пленных, список которых был опубликован уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Захарова утверждает, что украинские власти опасаются, что пленные могут начать говорить правду о России, Зеленском и Вооруженных силах Украины, наполненных националистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева, а Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России.