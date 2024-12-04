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Россия удивилась реакции Филиппин на присутствие российской подлодки
Захарова заявила об удивлении России на реакцию Филиппин по поводу подлодки «Уфа»
Россия была удивлена реакцией Филиппин на пребывание подводной лодки «Уфа» в их исключительной экономической зоне, несмотря на то, что пребывание судна соответствовало нормам международного морского права, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший выразил обеспокоенность присутствием подводной лодки «Уфа» в акватории Южно-Китайского моря. Он отметил, что любое проникновение в исключительную экономическую зону страны вызывает серьезную тревогу, сообщает ТАСС.
Захарова в свою очередь напомнила о статье 58 Конвенции ООН по морскому праву, согласно которой суда всех государств имеют свободу судоходства в исключительных экономических зонах.
Захарова подчеркнула, что действия российской подводной лодки не нарушают нормы международного морского права. По ее словам, реакция Филиппин на законное присутствие подлодки вызвала недоумение в Москве.