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Назван вероятный новый президент Южной Кореи
The New York Times: Премьер-министр Южной Кореи Хан Даксу возглавит страну в случае отставки Юн Сок Еля
Премьер-министр Хан Даксу возьмет на себя президентские обязанности в Южной Корее в случае отставки или импичмента Юн Сок Еля в свете поданной оппозицией, контролирующей Национальную Ассамблею, инициативы по импичменту после решения Юна о введении военного положения.
В Южной Корее премьер-министр Хан Даксу заменит президента Юн Сок Еля, если тот уйдет в отставку или будет подвергнут импичменту, передает The New York Times.
Юн Сок Ель, представляющий консерваторов, занял пост президента в 2022 году, выиграв выборы с минимальным перевесом. Хан Даксу, который в том же году был назначен премьер-министром, уже занимал эту должность ранее – при президенте Но Му Хене с 2007 по 2008 год.
Хан начинал карьеру в начале 1970-х годов, специализируясь на торговой и промышленной политике. В 1984 году он получил степень доктора экономики в Гарварде и с 2009 по 2012 год работал послом Южной Кореи в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. По мнению экспертов, он ввел военное положение в стране, чтобы остаться у власти, так как ему грозит импичмент. Оппозиция Южной Кореи начала процедуру импичмента президента.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Юн Сок Еля и Эммануэля Макрона политическими фигурами, поддерживаемыми США, которые не справились с внутренними кризисами в своих странах, после чего призвал их к отставке.