Financial Times: Китай значительно обогнал США по инвестициям в Саудовскую Аравию

Как сообщает Financial Times, Китай активно увеличивает свои инвестиции и экспорт в Саудовскую Аравию, укрепляя отношения, которые ранее основывались на продажах нефти. Объем китайского экспорта в королевство за первые десять месяцев текущего года составил 40,2 млрд долларов, увеличившись с 34,9 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Китай также стал крупнейшим источником иностранного прямого инвестирования для Саудовской Аравии, с 2021 года вложив 21,6 млрд долларов, часть из которых направлена на чистые технологии, такие как батареи, солнечная и ветровая энергия. Это значительно превышает 12,5 млрд долларов инвестиций из США. Эксперты отмечают, что многие китайские сделки еще не отражены в официальной статистике Саудовской Аравии, так как капитал еще не был развернут.

Эксперт по политике Камиль Лонс из Европейского совета по международным отношениям отметила: «Саудиты все больше видят себя как 'среднюю державу'. Они стремятся уменьшить зависимость от США, углубляя связи с Китаем». Укрепление связей с Китаем также может усложнить отношения Саудовской Аравии с администрацией Трампа, особенно если США не предоставят желаемые гарантии безопасности.

Аналитики связывают углубление экономического сотрудничества с политическими усилиями, включая визит Си Цзиньпина в Эр-Рияд в 2022 году и восстановление саудовско-иранских отношений при помощи Пекина. Эти шаги отражают стратегию Китая по углублению влияния за пределами США и Европы.

Китайские инвестиции поддерживают модернизацию Саудовской Аравии, направленную на диверсификацию экономики и переход к чистой энергии в рамках программы «Видение 2030». Эр-Рияд сохраняет осторожность в вопросах торговли с Китаем в чувствительных областях, таких как оборона и искусственный интеллект, чтобы сбалансировать отношения с США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп угрожает 100-процентными пошлинами странам БРИКС в попытке поддержать доллар и американскую экономику, однако Китай объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на эти угрозы. Также сообщалось, что Саудовская Аравия продолжает участвовать в мероприятиях БРИКС в статусе приглашенной страны, о чем рассказал замглавы МИД Сергей Рябков. В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд подчеркнули важность координации в «ОПЕК плюс» и обсудили палестино-израильский конфликт.