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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    13 комментариев
    4 декабря 2024, 11:04 • Новости дня

    Financial Times: Китай значительно обогнал США по инвестициям в Саудовскую Аравию

    Financial Times: Китай значительно обогнал США по инвестициям в Саудовскую Аравию
    @ Liu Weibing/Global Look Press

    Саудовская Аравия и Китай усилили экономическое сотрудничество, с акцентом на зеленые технологии и инвестиции, что изменяет традиционную зависимость арабского королевства от западных партнеров, пишет британская Financial Times.

    Как сообщает Financial Times, Китай активно увеличивает свои инвестиции и экспорт в Саудовскую Аравию, укрепляя отношения, которые ранее основывались на продажах нефти. Объем китайского экспорта в королевство за первые десять месяцев текущего года составил 40,2 млрд долларов, увеличившись с 34,9 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

    Китай также стал крупнейшим источником иностранного прямого инвестирования для Саудовской Аравии, с 2021 года вложив 21,6 млрд долларов, часть из которых направлена на чистые технологии, такие как батареи, солнечная и ветровая энергия. Это значительно превышает 12,5 млрд долларов инвестиций из США. Эксперты отмечают, что многие китайские сделки еще не отражены в официальной статистике Саудовской Аравии, так как капитал еще не был развернут.

    Эксперт по политике Камиль Лонс из Европейского совета по международным отношениям отметила: «Саудиты все больше видят себя как 'среднюю державу'. Они стремятся уменьшить зависимость от США, углубляя связи с Китаем». Укрепление связей с Китаем также может усложнить отношения Саудовской Аравии с администрацией Трампа, особенно если США не предоставят желаемые гарантии безопасности.

    Аналитики связывают углубление экономического сотрудничества с политическими усилиями, включая визит Си Цзиньпина в Эр-Рияд в 2022 году и восстановление саудовско-иранских отношений при помощи Пекина. Эти шаги отражают стратегию Китая по углублению влияния за пределами США и Европы.

    Китайские инвестиции поддерживают модернизацию Саудовской Аравии, направленную на диверсификацию экономики и переход к чистой энергии в рамках программы «Видение 2030». Эр-Рияд сохраняет осторожность в вопросах торговли с Китаем в чувствительных областях, таких как оборона и искусственный интеллект, чтобы сбалансировать отношения с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп угрожает 100-процентными пошлинами странам БРИКС в попытке поддержать доллар и американскую экономику, однако Китай объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на эти угрозы. Также сообщалось, что Саудовская Аравия продолжает участвовать в мероприятиях БРИКС в статусе приглашенной страны, о чем рассказал замглавы МИД Сергей Рябков. В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд подчеркнули важность координации в «ОПЕК плюс» и обсудили палестино-израильский конфликт.

    1 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую ракету «Палестина-2».

    Как передает ТАСС, хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили атаку на Израиль, выпустив «гиперзвуковую ракету» по району Яффо в Тель-Авиве. Это заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В своем выступлении на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам, Сариа заявил: «Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"». Ранее хуситы неоднократно угрожали Израилю ракетными ударами, и эта атака стала первым подтвержденным случаем использования «гиперзвуковой ракеты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» из Йемена осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников.

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    3 декабря 2024, 02:04 • Новости дня
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На встрече главы МИД Германии Аналены Бербок с китайским коллегой Ван И в Пекине немецких журналистов попросили покинуть зал после критических высказываний Бербок о Китае.

    Немецких журналистов попросили удалиться из зала, где проходили переговоры между министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок и ее китайским коллегой Ван И, передает «Регнум» со ссылкой на китайские СМИ. Это произошло после того, как Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, особо отметив, что военное сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

    По имеющейся информации, официальный представитель китайской стороны попросил представителей немецких СМИ покинуть помещение, где проходила встреча, и объявил, что совместных пресс-конференций проведено не будет. Это решение стало неожиданностью для журналистов, которые намеревались задать вопросы и получить комментарии от министров.

    Ранее Бербок заявила, что целью ее визита в Китай является инициирование мирного процесса по Украине. До этого она подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    2 декабря 2024, 10:50 • Новости дня
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские повстанцы (так в США называют боевиков и террористов исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*») воспользовались ослаблением поддержки режима Башара Асада со стороны его союзников, таких как Россия, Иран и «Хезболла», чтобы провести внезапное наступление и захватить почти весь город Алеппо за считанные дни, пишет New York Times.

    Сирийские повстанцы достигли значительных успехов в борьбе с правительственными силами на фоне ослабления поддержки со стороны ключевых союзников Башара Асада – России, Ирана и «Хезболлы», пишет The New York Times. Это создало благоприятные условия для наступательной операции, позволившей захватить значительные территории, включая почти весь город Алеппо, один из крупнейших в Сирии. Отметим, что «сирийскими повстанцами» американское СМИ называет боевиков исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).

    Аналитики NYT отмечают, что ослабление коалиции Асада обусловлено многими факторами. В частности, Иран столкнулся с усилением ударов со стороны Израиля и внутренним экономическим кризисом, «Хезболла» была ослаблена конфликтом с Израилем, а Россия сосредоточила свои силы на военных действиях на Украине. Наряду с этими изменениями, Турция, поддерживающая ряд повстанческих группировок, возможно, пересмотрела свою позицию в отношении сирийского правительства отмечает газета.

    На фоне этих изменений исламисты, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам*», тщательно подготовились к наступлению, оценивая международные и внутренние условия. Их действия были также обусловлены опасениями, что «Хезболла» может вернуть свои силы на сирийский фронт после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Сирийское правительство, уверенное в стабильности позиций, ослабило собственные линии фронта, чем и воспользовались боевики. Экономические неудачи и продолжающийся принудительный призыв в армию снизили поддержку режима, что также способствовало успеху противников Асада.

    Ситуация в регионе остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая международные отношения и внутренние политические изменения, заключает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо после атаки террористов, однако российская авиация помогает в отражении нападения и подготовке к контрудару.

    Между тем сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, что важно для контроля коммуникационной линии между Дамаском и Латакией, ранее сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.

    Накануне сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ.

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    1 декабря 2024, 21:49 • Новости дня
    Хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы осуществили атаку на эсминец США и суда снабжения в Аравийском море, применив 16 ракет и беспилотник.

    Как передает ТАСС, йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали военное судно США и три судна снабжения в Аравийском море. Атака была проведена с применением не менее 16 ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Сариа сообщил в эфире контролируемого хуситами телеканала Al Masirah, что вооруженные силы, сформированные мятежниками, нанесли удары по американскому эсминцу и трем кораблям снабжения армии США. Он отметил, что операция проводилась с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе.

    Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили атаку на два американских эсминца, проходивших через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, но корабли избежали повреждений.

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    2 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пригрозил суровыми наказаниями за удержание заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность президента США в январе 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если заложники не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    В частности, Трамп заявил: «Все говорят о заложниках, которых так жестоко, бесчеловечно удерживают против воли всего мира на Ближнем Востоке – но это только разговоры и никакого действия! Пусть эта правда станет предостережением: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов».

    До этого Трамп неоднократно подчеркивал свою готовность применять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности Израиля и интересам США на Ближнем Востоке. В частности, он говорил о необходимости усиления давления на террористические группы и государства, поддерживающие экстремистов.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

    Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

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    3 декабря 2024, 11:46 • Новости дня
    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»

    Израильский политолог Ципис: Тель-Авив не собирался следовать «перемирию Байдена»

    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Израиль не собирался следовать перемирию, объявленному президентом США Джо Байденом. И в Вашингтоне об этом знали. Поэтому Тель-Авив атаковал ослабленную «Хезболлу», в том время как сами Штаты руками повстанцев пытаются свергнуть президента Сирии Башара Асада, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

    «В перемирии Байдена был заинтересован только сам Байден, но не нынешние власти Израиля. Правительство Нетаньяху стремится уничтожить «Хезболлу», максимально ослабить иранское присутствие вблизи Израиля и по возможности захватить Южный Ливан. В эту повестку не входит остановка противостояния, даже временная», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    В этом контексте спикер обратил внимание на ранее звучавшее мнение о том, что миротворчество Байдена на Ближнем Востоке изначально было обречено на провал. «Замечу: ни у демократов, ни у республиканцев нет такого понятия, как миротворчество. Они действуют сугубо в собственных интересах, интересах своих партий и власти. Иногда они связаны с перемирием, а иногда – наоборот, с развязыванием войны», – заметил он.

    «В бытность демократов у власти происходили самые жестокие войны на Ближнем Востоке – падение режима Каддафи, «Арабская весна». И вот теперь на очереди Асад, которого Демпартия постарается свергнуть в ближайшие полтора месяца, пока Байден у власти. Эти события связаны. Ведь антиасадовская коалиция, за которой стоят США, действует так свободно потому, что ослаблена «Хезболла». А это, в свою очередь, выгодно и Израилю. Тель-Авив и не собирался следовать перемирию Байдена. И Вашингтон это знал», – детализировал спикер.

    «Перемирие в этом регионе могло бы наступить, если бы в этом были заинтересованы демократы в США и Израиль. И второй вариант: если бы у власти в еврейском государстве стояли левые, которые сейчас находятся в оппозиции Нетаньяху. Они бы не стали атаковать Ливан, прекратили бы военную операцию в секторе Газа, пошли на уступки ХАМАС и освободили бы всех заложников. Это было бы расценено рядом политиков как моральное поражение Тель-Авива, но сохранило бы множество жизней со всех сторон», – добавил аналитик.

    «Впрочем, я не думаю, что с приходом Трампа ситуация принципиально улучшится. Хотя республиканец, возможно, займет более умеренную позицию – ему не нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке. Но в ближайшие полтора месяца эскалация, скорее всего, будет нарастать», – резюмировал Ципис.

    Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана. Сообщалось об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

    Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Это стало ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

    Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболлы» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока. В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

    1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему миротворчество Байдена на Ближнем Востоке признали фикцией, обреченной на провал.

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    1 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    Правительственные войска и ВКС России уничтожили 320 боевиков в Сирии

    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия и ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, в результате чего уничтожено более 320 боевиков и 63 единицы техники, включая автомобили и бронемашины.

    Как отметил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, продолжается совместная операция сирийской армии и Воздушно-космических сил России против террористических группировок в Идлибе, Хаме и Алеппо, передает ТАСС.

    По его словам, за прошедшие сутки были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и их вооружений, включая склады боеприпасов, позиции реактивных систем залпового огня и артиллерии.

    В результате интенсивных боевых действий уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.

    До этого сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

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    3 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Израиль счел угрозы Трампа странам БРИКС смелым решением

    Израильский министр поддержал угрозы Трампа по пошлинам для БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр экономики Израиля Нир Баркат одобрил планы Дональда Трампа по введению высоких пошлин на товары из стран БРИКС, если те откажутся от доллара и создадут единую валюту, назвав заявление Трампа смелым решением.

    Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат, комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что возможное введение 100-процентных пошлин для стран БРИКС станет «лучшим решением для свободного мира». Как сообщает ТАСС, Баркат выразил уверенность, что это смелый и умный шаг, который поможет навести геополитический порядок и противостоять попыткам дестабилизации.

    По мнению Барката, Индия и Израиль не станут использовать альтернативные доллару валюты, так как угрозы Трампа могут стать эффективным инструментом для удержания экономик в рамках существующей финансовой системы.

    Ранее Трамп заявлял о введении торговых пошлин в 100% на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от доллара.

    Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что идея единой валюты БРИКС пока неактуальна. Выступая на пленарной сессии «Валдая», он отметил, что для этого необходимо добиться большей интеграции экономик и поднять их качество на совместимый уровень. В октябре на саммите БРИКС в Казани Путин также назвал использование доллара в политических целях ошибкой.

    Китай во вторник объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Министерство иностранных дел Бразилии также назвало заявления Трампа о введении таких пошлин бессмысленными и провокационными.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

    Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации мира, включая страны БРИКС, но не сможет этого сделать, заявил американист Малек Дудаков.

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    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    @ John Minchillo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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    2 декабря 2024, 23:50 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане

    Израильская армия нанесла удары по «Хезболле» в ответ на обстрел горы Дов

    Tекст: Максим Попов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана, сообщив об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

    Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Удары стали ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

    В официальном заявлении сказано: «ВВС Израиля нанесли удары по террористам „Хезболлах“, десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в районе Бергоз на юге Ливана вскоре после запуска из нее двух ракет в сторону горы Дов».

    Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболла» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

    Как сообщил канал Al Jadeed, в результате ракетных ударов израильских ВВС в поселке Харис на юге Ливана было разрушено два дома и погибли по меньшей мере девять человек.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока.

    В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

    1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном.

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    2 декабря 2024, 11:52 • Новости дня
    В Индии отреагировали на угрозы Трампа странам БРИКС

    Экс-управляющий Резервного банка Индии назвал угрозы Трампа БРИКС несостоятельными

    Tекст: Мария Иванова

    Угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС маловероятны из-за юридических ограничений в США, считает бывший управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао.

    Экс-управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао в интервью агентству PTI заявил, что предупреждения Дональда Трампа о возможных санкциях против стран БРИКС несостоятельны. Как передает ТАСС, Суббарао подчеркнул, что такие меры могут не иметь юридической основы, так как неизвестно, позволяют ли законы США вводить пошлины на уровне 100% в случае отказа от доллара.

    Суббарао отметил: «Трамп, как известно, больше лает, чем кусает. Неясно, в какой степени он выполнит свою угрозу. Какой критерий будут использовать США, чтобы определить, отказалась ли страна от доллара? И позволяет ли американское законодательство вводить санкции против стран только потому, что они отказываются от доллара?».

    По мнению эксперта, гипотетическая единая валюта БРИКС могла бы защитить страны от долларовой зависимости, но на данный момент политические и экономические условия для этого не созданы. Суббарао считает, что страны-члены объединения не готовы к принятию общей валюты.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара. Однако российский президент Владимир Путин подчеркнул, что говорить о создании единой валюты пока преждевременно. Путин отметил необходимость интеграции экономик стран БРИКС и повышения их качества до совместимого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выступил против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту, пригрозив пошлинами в 100%.

    Между тем министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.

    Американист Малек Дудаков заявил, что Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе в странах БРИКС, но не сможет этого сделать.

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    2 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    США отказались комментировать поддержку боевиков в Сирии

    Госдеп: США заинтересованы в деэскалации обстановки в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить или опровергнуть поддержку Вашингтоном наступления боевиков в Сирии, подчеркнув стремление к деэскалации конфликта.

    На очередном брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался дать прямой ответ на вопрос о поддержке США наступления террористических формирований в Сирии, передает РИА «Новости». Миллер заявил: «Мы ясно дали понять, что хотим видеть деэскалацию ситуации. Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счете мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса».

    По словам Миллера, организация, начавшая наступление, признана террористической в США. Он также добавил, что слухи о причастности США к событиям в Сирии являются ложными: «Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Это абсолютно неверно».

    Вашингтон заинтересован в деэскалации обстановки и продвижении политических решений, а не в поддержке боевых действий. Соединенные Штаты считают важным развитие мирного политического процесса в регионе, сказал он.

    Ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.

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    1 декабря 2024, 22:39 • Новости дня
    Бербок заявила о важности сотрудничества с Китаем для Германии

    Бербок подчеркнула значимость сотрудничества с Китаем, несмотря на поддержку России

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

    Накануне визита в КНР глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Германии сотрудничество с Китаем предпочтительнее конфронтации. Она подчеркнула значимость защиты европейских ценностей и интересов, заявив при этом, что нельзя быть наивными в таком взаимодействии, передает ТАСС.

    Вместе с тем Бербок выразила обеспокоенность сотрудничеством Китая с Россией, которое, по ее словам, противоречит европейским интересам. «Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире, Китай своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов,» – отметила она.

    Бербок отметила, что в Пекине намерена донести эту позицию до руководства КНР. Глава МИД Германии добавила, что Берлин поддерживает Европейскую комиссию в поиске компромиссов с Китаем для обеспечения справедливой экономической конкуренции.

    Ранее Бербок назвала Россию частью европейской семьи, но одновременно обвинила ее в дестабилизации мира в Европе.

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    2 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Террористы координировали наступление в Сирии из Идлиба и Сармады

    Наступление на Алеппо координировали два штаба при участии узбекских и украинских наемников

    Tекст: Максим Попов

    Наступление на Алеппо было организовано из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде с участием «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (организации, признанные террористическими и запрещены на территории РФ). При этом узбекские и украинские наемники сыграли ключевую роль в координации действий.

    Наступление террористов на Алеппо управлялось из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде, сообщило РИА «Новости». Источник, близкий к сирийским спецслужбам, уточнил, что координационные штабы были расположены в Идлибе и Сармаде на границе с Турцией. «Наступление управлялось из двух координационных штабов: один располагался в Идлибе, а второй в Сармаде на границе с Турцией», – сказал он.

    По словам источника, в управлении операциями впервые участвовали «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известная как «Джебхат ан-Нусра», а также «Исламская партия Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России). При этом важную роль в координации действий сыграли узбекские и украинские наемники, которые фактически управляли работой штабов, сказал он.

    Напомним, ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.

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    3 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    NYT: Израиль создает буферную зону в секторе Газа

    Израильские войска сносят гражданские здания и укрепляют позиции в Газе

    NYT: Израиль создает буферную зону в секторе Газа
    @ Imago/ Saed Abu Nabhan/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные активно расширяют сеть военных баз в центральной части сектора Газа, расчищая территорию для создания буферной зоны, сообщила The New York Times.

    По информации издания, израильские военные за последние месяцы расширили свое присутствие в центральной части сектора Газа. Основной целью этого расширения является создание буферной зоны, что подтверждается активным сносом более 600 зданий вдоль коридора Нецарим, передает РИА «Новости».

    Как отметили обозреватели, основная цель израильской армии заключается в установлении долгосрочного контроля над этой территорией. В дополнение к сносу зданий, командование ЦАХАЛ в разы увеличило количество аванпостов с вышками связи и оборонительными укреплениями, говорится в статье.

    Анализ спутниковых снимков, проведенный изданием, показывает наличие как минимум 19 крупных военных баз и десятков мелких в данном районе. Эти действия свидетельствуют о долгосрочных планах укрепления израильского присутствия в секторе Газа и создании стратегически важной буферной зоны, заключили эксперты.

    Напомним, ранее Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего президентского срока. После этого премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня. Накануне сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболла» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов.

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