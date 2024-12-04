Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.3 комментария
Вице-премьер Мантуров сказал, кто придумал название «Орешник»
Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров ответил на вопрос, кто придумал название для новейшей российской ракеты «Орешник».
«Специально обученные люди», — сказал Мантуров с улыбкой, отвечая на вопрос корреспондента Кремлевского пула Александра Юнашева.
Соответствующее видео журналист разместил в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера. Он также заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы.
Как отметили западные СМИ, ракета «Орешник» стала серьезной угрозой для Европы.