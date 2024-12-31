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Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд
Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых кратких
Президент России Владимир Путин произнес новогоднее поздравление, которое длилось три минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких в его президентской карьере.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина состоялось по традиции на фоне Кремля и длилось всего три минуты 35 секунд. Это выступление стало одним из самых кратких за все время его президентства, передает ТАСС.
Первыми это поздравление увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год наступает раньше на девять часов по сравнению с Москвой.
Продолжительность новогодних обращений Путина варьируется из года в год. В 2022 году его речь стала рекордной по длительности, составив около девяти минут. Обращения 2021 и 2020 годов также были одними из самых длинных – шесть минут 22 секунды и шесть минут соответственно.
Исторически самым коротким новогодним поздравлением Путина было обращение накануне наступления 2006 года, которое заняло чуть больше двух минут.
Самое длинное новогоднее обращение в истории России остается за Борисом Ельциным, чья речь в 1999 году продолжалась более 10 минут.
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении по случаю наступающего 2025 года призвал россиян к движению вперед, подчеркнув значимость военных для страны и выразив гордость за достижения.