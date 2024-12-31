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    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

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    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    31 декабря 2024, 17:27 • Новости дня

    Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд

    Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых кратких

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин произнес новогоднее поздравление, которое длилось три минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких в его президентской карьере.

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина состоялось по традиции на фоне Кремля и длилось всего три минуты 35 секунд. Это выступление стало одним из самых кратких за все время его президентства, передает ТАСС.

    Первыми это поздравление увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год наступает раньше на девять часов по сравнению с Москвой.

    Продолжительность новогодних обращений Путина варьируется из года в год. В 2022 году его речь стала рекордной по длительности, составив около девяти минут. Обращения 2021 и 2020 годов также были одними из самых длинных – шесть минут 22 секунды и шесть минут соответственно.

    Исторически самым коротким новогодним поздравлением Путина было обращение накануне наступления 2006 года, которое заняло чуть больше двух минут.

    Самое длинное новогоднее обращение в истории России остается за Борисом Ельциным, чья речь в 1999 году продолжалась более 10 минут.

    Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении по случаю наступающего 2025 года призвал россиян к движению вперед, подчеркнув значимость военных для страны и выразив гордость за достижения.

    31 декабря 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

    Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Для жителей других регионов телеканалы также будут транслировать поздравления президента в полночь в соответсвии с часовыми поясами.

    Президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

    В своей речи Путин пообещал идти только вперед. «Все будет хорошо, будем идти только вперед, – сказал он. – Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан».

    Президент отметил, что стремление к защите суверенитета и безопасности России стало делом чести для жителей страны. «Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – добавил глава государства.

    Путин подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами.

    «Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано – это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития, – указал глава государства. – Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем».

    Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», – сказал Путин. Кроме того, он отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

    Путин подчеркнул, что единство помогло стране преодолеть испытания и достичь исторически значимых целей в первой четверти XXI века. «Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности», – заявил российский лидер.

    «До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России! Когда мы вместе, все исполнится» – пожелал президент России.

    В этот раз речь Путина была краткой и заняла чуть более трех с половиной минут.

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    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал Путину и россиянам великой победы в 2025 году

    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году
    @ KCNA/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высказал пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, выразив надежду на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства между странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает пожелания всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Ранее отмечалось, что команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    31 декабря 2024, 05:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

    Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, что стало известно из сообщения Центрального телевидения Китая.

    Как сообщает РИА «Новости», председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Новым годом. Центральное телевидение Китая передало, что они обменялись поздравлениями 31 декабря.

    По словам главы КНР, Россия и Китай «всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон».

    Кроме того, по словам Си Цзиньпина, политическое доверие между Китаем и Россией «постоянно выходит на новый уровень».

    Руководитель Китая напомнил, что Восточный маршрут газопровода Китай-Россия полностью запущен в эксплуатацию. Кроме того, по его словам, все больше наглядных результатов дает практическое сотрудничество двух стран в различных областях.

    По оценкам Си Цзиньпина, важную роль в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем сыграл успешный старт Годов культуры.

    «Обе стороны поддерживают друг друга в работе в качестве председателей в механизме БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества стран Глобального Юга», – отметин китайский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент РФ Владимир Путин направил новогодние и рождественские поздравления нескольким зарубежным лидерам, среди которых из стран НАТО были только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу, надеясь на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства в 2025 году. Кроме того, Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

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    31 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
    Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством.

    Путин в целом одобрил предложенные правительством ключевые показатели и задачи национальных целей развития до 2030 года, следует из перечня поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС. Однако он поручил доработать эти показатели, чтобы они учитывали текущие реалии и вызовы.

    Российский лидер рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» обеспечить регулярный мониторинг реализации национальных проектов и наладить механизм обратной связи с гражданами, передает РИА «Новости».

    Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2025 года и затем обновляться каждые полгода. Ответственным за выполнение назначен глава ОНФ Михаил Кузнецов.

    Также президент поручил Счетной палате провести анализ реализации национальных проектов за период 2019–2024 годов. Результаты анализа должны быть представлены в правительство для дальнейшего планирования новых национальных проектов.

    Напомним, Путин дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году. Президент также поручил правительству и комиссиям Государственного Совета обеспечить мониторинг мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми. Кроме того, Путин поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации для обеспечения технологического лидерства России.

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    31 декабря 2024, 14:03 • Новости дня
    Путин поручил следить за «семейноцентричностью» нацпроектов
    Путин поручил следить за «семейноцентричностью» нацпроектов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми и повышение рождаемости.

    Приоритетом станет соблюдение принципа «семейноцентричности», подразумевающего ориентацию на семью и создание условий для совмещения трудовых и семейных обязанностей, передает РИА «Новости».

    В поручении подчеркивается необходимость формирования положительного образа многодетной семьи и сохранения семейных ценностей в обществе. Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

    Отчеты о выполнении поручений должны предоставляться до 1 июня 2025 года и далее каждые полгода. Внимание будет уделено также защите интересов семьи и созданию условий для детей.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством.

    Он также дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.

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    31 декабря 2024, 06:58 • Новости дня
    Путин заявил о развитии диалога с Туркменией

    Путин отметил углубление стратегического партнерства с Туркменией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Туркменией развиваются в духе углубленного стратегического партнерства, подчеркивая успешность двустороннего торгового оборота и совместных проектов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Туркменией успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства, сообщает «Нейтральный Туркменистан». Он отметил положительную динамику двустороннего торгового оборота и реализацию перспективных совместных проектов в промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

    «Уверен, что мы продолжим наш конструктивный диалог и последовательную работу по двусторонней и международной повестке дня. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе», – приводит издание слова российского президента.

    В своем новогоднем поздравлении Путин пожелал своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову и его близким крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия расширила список стран, граждане которых могут получать единую электронную визу, добавив 11 новых государств, включая Барбадос и Туркмению. Президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, подчеркнув значимость партнерства двух стран. В рамках рабочего визита в Ашхабад Путин встретился с председателем Халк маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, обсуждая ключевые вопросы сотрудничества.

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    31 декабря 2024, 03:37 • Новости дня
    В Госдуме предупредили о штрафах за продажу пиротехники детям

    Продавцов пиротехники решили штрафовать на 40 тыс рублей за продажу детям пиротехники

    Tекст: Денис Тельманов

    За продажу пиротехники лицам младше 16 лет продавцам грозят штрафы до 40 тыс. рублей и конфискация товара.

    Как сообщает РИА «Новости», в Госдуме напомнили о строгих правилах продажи пиротехники несовершеннолетним. В частности, за продажу пиротехнических изделий лицам младше 16 лет продавцам грозит штраф от 30 до 40 тыс. рублей с возможной конфискацией товара. Исключением является пиротехника первого класса, такая как хлопушки и бенгальские свечи, которые можно продавать детям от 10 лет. Возраст, с которого разрешена покупка, указывается на упаковке производителем.

    Депутат Госдумы Владимир Кошелев отметил, что важно спрашивать паспорт у покупателей, если возникают сомнения относительно их возраста. Он также подчеркнул роль родителей в объяснении детям, что пиротехника – это не игрушка, и требуются осторожность и соблюдение правил безопасности, чтобы избежать травм.

    Кошелев указал на риск получения серьезных травм детьми, не знающими техники безопасности и пренебрегающими правилами использования петард и салютов. По его словам, нередки случаи причинения вреда случайным прохожим из-за детских забав с пиротехникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей региона воздержаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого по заказу спецслужб Украины. Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась к членам избиркомов с призывом воздержаться от использования петард, которые могут содержать взрывоопасные вещества, поступающие с Украины. В Нижнем Новгороде на фуд-корте торгового центра подросток получил травму от взорвавшейся петарды, сообщило ГУ МВД по Нижегородской области.

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    31 декабря 2024, 13:26 • Новости дня
    Путин поручил принять меры для повышения рождаемости в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.

    Эти меры будут частью реализации новых национальных проектов, которые должны обеспечить преодоление негативных демографических тенденций, передает ТАСС. Доклад по этой теме Путин ожидает до 1 июня 2025 года.

    Президент также поручил правительству и Российской академии наук обеспечить включение в национальные проекты мероприятий, направленных на достижение технологического превосходства российских технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных отраслях экономики. Исполнение поручения ожидается до 1 июля 2025 года.

    Путин ранее подчеркивал, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Минздрав рекомендовал женщинам рожать детей в возрасте от 18 до 35 лет.

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    31 декабря 2024, 09:27 • Новости дня
    Московский Дед Мороз объяснил, почему малыши его боятся

    Московский Дед Мороз объяснил, почему малыши боятся его при первой встрече

    Tекст: Мария Иванова

    Московский Дед Мороз объяснил, что малыши иногда пугаются его из-за его «неведомого» облика, особенно если видят впервые, и подчеркнул важность подготовки детей родителями к встрече с ним.

    Московский Дед Мороз поделился с РИА «Новости» своими наблюдениями о том, почему маленькие дети иногда пугаются его. Он отметил, что это обычно происходит с теми, кто видит его впервые.

    Для малышей Дед Мороз кажется «неведомым», и здесь важную роль играют родители, которые должны подготовить своих детей к встрече с волшебником, вне зависимости от пола ребенка.

    Дед Мороз подчеркнул, что со своей стороны всегда старается проявлять доброту и искреннее уважение к детям, независимо от их возраста. Он добавил, что в столичную резиденцию к нему порой приходят даже с грудными младенцами, чтобы с ранних лет приучать их к сказочной атмосфере.

    Волшебник считает своей задачей подготовить как детей, так и взрослых к празднованию Нового года, который он называет «самым замечательным праздником». Его цель – создать атмосферу волшебства и радости, чтобы каждый чувствовал особенность этой зимней поры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и лично убедиться в обратном. Тем не менее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение от всероссийского Деда Мороза из-за высокой занятости.

    Между тем научный сотрудник РУДН Артур Давтян рассчитал, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку от пяти до девяти лет в России лишь 0,0095 секунды.

    Письма Деду Морозу, отправленные россиянами через сайт «Почта Мороза», раскрыли желания взрослых и детей: малыши просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.

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    31 декабря 2024, 15:22 • Новости дня
    Медведев поздравил россиян с Новым годом

    Медведев отметил единство и сплоченность народа России в новогоднем поздравлении

    Медведев поздравил россиян с Новым годом
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2025 годом, подчеркнув, что страна сохраняет единство и сплоченность, несмотря на трудности и угрозы.

    Медведев поздравил россиян с наступающим 2025 годом, передает РИА «Новости». В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, он отметил, что Россия остается единой, несмотря на все трудности и угрозы.

    Зампред Совбеза подчеркнул важность патриотизма и его проявление в конкретных действиях. «Вместе мы – огромная сила, нас не сломить никому», – заявил он. Медведев выразил уверенность в том, что единство и сплоченность многонационального народа России продолжают укрепляться.

    Он также подчеркнул, что Россия наперекор трудностям сохраняет и укрепляет самое важное – единство народа. По его словам, это единство и сплоченность вкладывают особый смысл в понятие «патриотизм», которое находит зримое воплощение в конкретных делах.

    Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

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    31 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    Московский Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде

    Дед Мороз назвал полезное блюдо из растительных ингредиентов любимым на Новый год

    Tекст: Мария Иванова

    Московский Дед Мороз поделился своими предпочтениями в новогоднем меню, отметив, что его любимыми блюдами являются экологически чистые продукты растительного происхождения.

    В интервью РИА Новости, московский Дед Мороз рассказал о своем любимом новогоднем блюде. Он подчеркнул, что предпочитает растительные продукты и сторонится мясных и рыбных блюд. Дед Мороз отметил важность экологически чистых продуктов и добавил: «Новогоднее блюдо у меня самое любимое – полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт. И считаю, что все должно быть в меру».

    Он также обратил внимание на необходимость избегать переедания сладостями и подчеркнул, что на новогоднем столе должно быть много полезных продуктов. Волшебник считает, что еда должна содержать белки и углеводы, подчеркивая важность сбалансированного питания на праздники.

    «Надо обязательно сделать, чтобы на столе стояли очень хорошие, полезные продукты для организма. Чтобы много было белков, углеводов – ох, какие слова знаю! И чтобы человеку это было на пользу», – добавил Дед Мороз.

    На свой день рождения, который отмечался в ноябре, Дед Мороз получил подарки от детей в виде рисунков и поделок, сделанных своими руками. Однако сам он больше дарил, чем принимал, и главное, чтобы взрослые приводили детей в его резиденцию для общения с ним и с его помощниками.

    В Новый год Дед Мороз планирует встретиться с друзьями. Он отметил, что хотя новогодние праздники длятся у него до марта, времени хватает, чтобы поздравить всех, кто заслужил подарки. «Я просто знаю, кому что подарить», – добавил он.

    Кроме того, Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом, пожелав каждому загадать сокровенное желание, а также здоровья и счастья. По его словам, если человек счастлив, значит, у него все хорошо. Он выразил надежду, что в течение года сможет помогать исполнять желания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский Дед Мороз объяснил, что дети иногда пугаются его из-за необычного вида, особенно если видят впервые, и подчеркнул важность подготовки к встрече с ним.

    Ранее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил скептикам приехать в гости и лично убедиться в его существовании. Однако муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение от всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг из-за высокой занятости и подчеркнул важность сохранения связи с реальностью.

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    31 декабря 2024, 15:59 • Новости дня
    Эксперты рассказали о сроках хранения новогодних блюд

    Эксперты предупредили о риске длительного хранения новогодних салатов

    Tекст: Мария Иванова

    Эксперты Андрей Зюзин и Сергей Косогор объяснили, как долго можно хранить новогодние блюда без потери качества и как заменить майонез в салатах для сохранения здоровья.

    В преддверии новогодних праздников, эксперты поделились рекомендациями по хранению популярных блюд. Как сообщает РИА «Новости», руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания Андрей Зюзин отметил, что оливье и селедку под шубой не следует хранить более двух-трех дней. По его словам, по истечении этого срока салаты теряют свои вкусовые качества из-за отделения жидкости в ингредиентах и заправках.

    Сергей Косогор, руководитель сегмента «Умные цепи поставок», рекомендовал заменять майонез в новогодних салатах на более полезные заправки, такие как греческий йогурт или оливковое масло. Он добавил, что салаты с майонезом в холодильнике можно хранить от полутора до трех суток при температуре от 2 до 6 градусов.

    Косогор также рассказал о правилах хранения различных салатов. Например, салаты из сырых овощей или фруктов следует хранить около 18 часов, а после заправки – всего 12 часов.

    Салаты и винегреты из вареных овощей, а также салаты с добавлением мяса, птицы или копченостей можно хранить до 18 часов. Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки должны быть использованы в течение шести часов. Морепродукты без заправки сохраняют свежесть до 12 часов.

    Кроме того, эксперт указал на важность проверки консервов перед употреблением. Вздутые крышки, поврежденные банки или ржавчина на закаточном шве могут свидетельствовать о наличии опасных бактерий. Также стоит обратить внимание на наличие пены, мути, пузырьков, плесени или изменений цвета внутри консервов. Такие продукты следует немедленно выбросить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-терапевт Алексей Парамонов рассказал, что в новогоднюю ночь стоит ограничиться одним бокалом шампанского и запивать жирные блюда теплыми напитками, а также перед крепким алкоголем обязательно что-то съедать.

    Социологи провели 35 глубинных интервью и выяснили, что приготовление блюд и участие в этом процессе остаются важными традициями на Новый год для россиян.

    Историк кулинарии Павел Сюткин отметил, что мода на добавление кислого яблока в салаты оливье и селедка под шубой появилась в 1970-х и упоминается в фильме «Служебный роман».

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    31 декабря 2024, 12:26 • Новости дня
    Шаман России пообещал урожайный 2025 год

    Верховный шаман России предсказал высокий урожай в 2025 году

    Tекст: Евгения Караваева

    Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол предсказал, что в 2025 году Россия сможет собрать богатый урожай, а природные катаклизмы обойдут страну стороной.

    Россию в 2025 году ожидает хороший урожай, передает ТАСС прогноз Верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола.

    Глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») заявил, что предстоящий год пройдет без природных катаклизмов и серьезных аварий.

    2025 год будет годом змеи, что символизирует спокойствие и защищенность. «Змея ползет по земле, защищает землю. Поэтому даже, когда, например, в январе - феврале будут морозы, они будут несильными», – сказал шаман. Он также добавил, что год будет благоприятным для урожая, и Россия сможет собрать много зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный шаман Кара-оол Допчун-оол рассказал, что люди традиционно просят у духов на Новый год здоровья, благополучия и мира между народами.

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    31 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Белоусов в канун Нового года призвал поднять бокалы за бойцов на передовой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии Нового года министр обороны России Андрей Белоусов предложил поднять бокалы за тех, кто находится на передовой в зоне спецоперации, и подчеркнул важность единства и поддержки для достижения целей СВО.

    Белоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, предложил поднять бокал за защитников Родины, отметив важность их вклада в безопасность страны, передает ТАСС. Он подчеркнул объявление 2025 года Годом Защитника Отечества, отметив, что нынешнее поколение не должно терять завоеванного предыдущими поколениями.

    Белоусов выразил благодарность семьям военнослужащих, подчеркнув их роль как опоры для бойцов. Он также попросил хранить в памяти погибших в борьбе с нацизмом и терроризмом, предложив поднять за них третий бокал.

    Министр отметил вклад волонтеров, добровольцев, общественников и представителей оборонно-промышленного комплекса в достижение целей спецоперации. «Наше единство и сплоченность – залог непобедимости России», – подчеркнул он, отдельно поблагодарив тех, кто встречает праздник на передовой.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие из российской группировки «Днепр» организовали новогодний концерт для своих сослуживцев, находящихся на позициях на Запорожском направлении.

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    31 декабря 2024, 15:16 • Новости дня
    Муфтии пожелали россиянам единства, процветания и новых побед в Новом году

    Муфтии пожелали России единства, мира и новых побед в 2025 году

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали единства и мира, новых побед и процветания.

    Муфтий Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России), поздравил сограждан с наступающим Новым годом, передает РИА «Новости».

    Муфтий пожелал, чтобы 2025 год стал годом единства, сплоченности и мира, акцентируя внимание на духовных ценностях и осмысленных поступках.

    Гайнутдин напомнил о совпадении начала раджаба с наступлением года по григорианскому календарю, подчеркнув важность этого месяца в мусульманской традиции.

    Он отметил, что раджаб – один из четырех запретных месяцев в исламе, в который верующие должны с особым вниманием избегать греховных поступков и стремиться к духовному очищению. Особое внимание он уделил необходимости внутреннего совершенствования и приверженности высоким моральным принципам.

    Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в своем обращении назвал 2024 год годом испытания силы духа и любви к родине. Он подчеркнул важность поддержки друг друга, особенно тем, кто находится на передовой. Крганов отметил, что 2024 год продемонстрировал наличие истинных патриотов, готовых защитить свою страну.

    В своем поздравлении Крганов пожелал России новых побед, устойчивого развития и процветания, напомнив, что в 2025 году россияне будут отмечать 80-летие Великой Победы. Он выразил молитвенные пожелания благополучия каждой российской семье, отметив значимость любви к родине и семейным ценностям для укрепления духовной силы страны.

    Ранее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил скептикам приехать в гости и лично убедиться в его существовании, однако муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение из-за высокой занятости и подчеркнул важность сохранения связи с реальностью.

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