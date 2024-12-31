Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Хоккеист Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр потерял зубы в матче Экстралиги против «Маунтфилда».
Ягр, играющий за «Кладно», опубликовал фотографию с выбитыми зубами после матча чемпионата Чехии против «Маунтфилда», который закончился победой его команды со счетом 4:2, передает РИА «Новости». Спортсмен подписал фото в Instagram* (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России), пошутив, что «Бог всегда находит способ, чтобы он не растолстел».
В апреле Ягр установил рекорд, став старейшим хоккеистом, игравшем в профессиональных лигах, побив достижение Горди Хоу, завершившего карьеру в НХЛ в возрасте 52 лет и 11 дней. Ягр был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 1990 года под общим пятым номером и провел 1733 матча в регулярных чемпионатах, набрав 1921 очко.
В своей карьере Ягр дважды завоевывал Кубок Стэнли и стал олимпийским чемпионом на Играх 1998 года в Нагано. Он также дважды становился чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады-2006 в Турине. В НХЛ чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Ранее нападающий СКА Евгений Кузнецов получил серьезное сотрясение мозга в матче против ЦСКА, а российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму голени в матче Национальной хоккейной лиги против «Юты».
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