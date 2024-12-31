Хоккеист Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча

Tекст: Валерия Городецкая

Ягр, играющий за «Кладно», опубликовал фотографию с выбитыми зубами после матча чемпионата Чехии против «Маунтфилда», который закончился победой его команды со счетом 4:2, передает РИА «Новости». Спортсмен подписал фото в Instagram* (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России), пошутив, что «Бог всегда находит способ, чтобы он не растолстел».

В апреле Ягр установил рекорд, став старейшим хоккеистом, игравшем в профессиональных лигах, побив достижение Горди Хоу, завершившего карьеру в НХЛ в возрасте 52 лет и 11 дней. Ягр был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 1990 года под общим пятым номером и провел 1733 матча в регулярных чемпионатах, набрав 1921 очко.

В своей карьере Ягр дважды завоевывал Кубок Стэнли и стал олимпийским чемпионом на Играх 1998 года в Нагано. Он также дважды становился чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады-2006 в Турине. В НХЛ чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Ранее нападающий СКА Евгений Кузнецов получил серьезное сотрясение мозга в матче против ЦСКА, а российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму голени в матче Национальной хоккейной лиги против «Юты».