Умер подаренный Путиным японскому губернатору кот Мир

Подаренный Путиным губернатору префектуры Акита кот Мир скончался от болезни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, сибирский кот по кличке Мир, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался. Пресс-служба префектуры заявила, что причиной смерти кота стала болезнь.

Кот Мир был подарен губернатору в ответ на щенка акита-ину, которого Норихиса Сатакэ преподнес Путину в 2012 году в знак благодарности за помощь России после бедствий в марте 2011 года. Этот подарок стал символом дружбы между Россией и Японией. Кот быстро стал частью семьи Сатакэ, был известен своим спокойным характером и отличным аппетитом.

После прибытия в Японию Мир находился в карантине в аэропорту Нарита. В это время сотрудники российского посольства регулярно навещали его, принося угощения и игрушки. После карантина он поселился в доме губернатора, где прожил 12 лет.

В 2020 году Норихиса Сатакэ отмечал, что Мир прекрасно уживается с остальными котами в его доме и является для него особым существом, приносящим покой и радость в дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году кот, которого Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита, был помещен на карантин в Японии. Кот, подаренный в 2012 году, к 2018 году стал «огромным» и научился понимать японский язык.