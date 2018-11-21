Подаренный Путиным кот стал «огромным» и научился понимать японский

Глава администрации японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ рассказал о состоянии здоровья кота Мира, подаренного президентом России Владимиром Путиным.

Сатакэ сообщил, что с котом все в порядке, животное весит «уже восемь килограммов». По словам губернатора, кот стал «огромным». У Сатакэ «семь кошек, остальные шесть» с Миром «ладят хорошо».

«По-японски он понимает», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

Он сообщил, что дети добавляют к кличке кота уменьшительно-ласкательный суффикс «-бо». Сатакэ назвал кота русским словом «мир», которое в местной транскрипции звучит как «миру», так что кота называют «Миру-бо».

«Кот тут же откликается. В шесть утра он просит есть – подходит, трогает лапой за плечо и начинает мяукать», – сказал губернатор.

Кроме того, он рассказал о собаках породы акита-ину, одну из которых подарили Путину. Сатакэ сообщил, что «самым хитом» эта порода стала после того, как собаку получила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Тогда префектура Акита заняла второе место в Японии после Токио по частоте поиска в интернете среди японских городов. Еще одну собаку подарили от имени префектуры Ассоциации дружбы России и Японии.