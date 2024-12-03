  • Новость часаРоссийские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Каким будет финал «Холодной войны 2.0»
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    Российские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
    Кремль: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России
    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»
    Франция оказалась на грани бюджетного и правительственного кризиса
    Произошел новый разрыв кабеля связи между Швецией и Финляндией
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    33 комментария
    3 декабря 2024, 12:59 • Новости дня

    Грузинский эксперт объяснил популярность ругательства «раб России» среди оппозиции

    Грузинский эксперт объяснил популярность ругательства «раб России» среди оппозиции
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинские радикалы освоили майданные технологии в том числе по обвинению сторонников правительства и сотрудников правоохранительных органов в том, что они «рабы России» или «слуги России», заявил газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    По словам Мамрадзе, попытки клеймить «рабов России» – «опасная тенденция, но это естественный процесс, основанный на соответствующих «методичках».

    Кроме того, эксперт подверг критике правительство Грузии за «упущенные годы работы с молодежью, в то время как саакашвилевские «националы» основывали вузы и частные школы, отравляя своей идеологией юные умы».

    «Сотни тысяч туристов скажут вам, что в Грузии нет антироссийских настроений, при том, что отношения двух стран на уровне правительств известно какие. К рядовым гражданам России, к туристам нет агрессии, – отметил Петрэ Мамрадзе. – Но «нацисты» Михаила Саакашвили культивируют сейчас, что враг нам не только Российское государство, но и просто русские. Опасная тенденция!»

    «Вспомните, как экс-президент Грузии называл русских «ордой». А сейчас его дело продолжает и модифицирует горе-президент Саломе Зурабишвили, которая называет «русскими» наших полицейских и говорит, что те «защищают русское правительство». Это же просто невероятно!» – сказал аналитик.

    «И вот мы видим перед телекамерами детей, вещающих о «русских свиньях». Как быть? Уверен, что правительство «Грузинской мечты» выстоит, но потом ему предстоит сложнейшая, кропотливая работа с молодежью», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По его словам, «сейчас многие вузы – это колыбель идеологии либерального фашизма». «Правительство годами не трогало их, вероятно, опасаясь, что за это и его будут называть «прокремлевским». Больше опасаться нельзя. Нужны кардинальные реформы в сфере образования. Но сейчас все это засело так глубоко, что выправить ситуацию, донести до молодежи правду вместо дезинформации будет очень нелегко», – заявил Петрэ Мамрадзе.

    30 ноября 2024, 20:06 • Новости дня
    Зурабишвили отказалась сложить полномочия

    Зурабишвили отказалась сложить полномочия из-за «нелегитимного» парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    «Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», – заявила она в телеобращении, передает ТАСС.

    Зурабишвили подчеркнула, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока не будут проведены новые выборы и не будет избран новый парламент, который сможет выбрать нового президента.

    Ранее Зурабишвили заявила о необходимости проведения повторных парламентских выборов, так как считает, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся, а также назвала «черным понедельником» день 25 ноября 2024 года, когда собрался избранный парламент страны.

    Коментарии (40)
    2 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников протестов
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников протестов
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Руководитель патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе заявил о 400 экстремистах, атаковавших стражей порядка на проспекте Руставели в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он сообщил журналистам, что спецназ «применил пропорциональную силу» вскоре после начала акции, так как она «уже превратилась в насильственную».

    По его словам, «группы общей численностью примерно в 400 человек» сразу же агрессивно начали забрасывать полицию различными железными предметами, пиротехникой и перешли к насилию.

    Сирадзе сообщил, что среди стражей порядка есть пострадавшие, не уточнив их численность. Ранее на акциях, начавшихся 28 ноября, пострадали 113 полицейских.

    В прямом эфире различных телеканалов Грузии было видно, как агрессивные группы молодежи, в основном в масках, бросали в полицию «коктейли Молотова», бутылки, иные предметы. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Начались задержания. Несколько десятков митингующих остаются на проспекте Руставели у Оперного театра и готовятся возвести баррикады. Спецназ остается несколько поодаль.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



    Результаты
    5 комментариев

    Коментарии (11)
    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Десять иностранных граждан, в том числе восемь россиян, задержаны МВД Грузии на акциях протеста против решения властей страны не просить ЕС в течение четырех лет начинать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к этому процессу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на правоохранительные органы, за сопротивление полиции и мелкое хулиганство, также задержаны по одному гражданину Белоруссии и США.

    Самому старшему из задержанных граждан России 55 лет, самому младшему – 24.

    Между Грузией и Россией разорваны дипломатические отношения после войны-2008, посреднические функции выполняет Швейцария.

    В ночь на субботу МВД задержало 107 участников акций протеста, пострадали42 сотрудника правоохранительных органов.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг критике посла США в Грузии Робин Данниган, которая осудила применение силы на акциях протеста в Тбилиси против демонстрантов, но не осудила насилие со стороны радикалов.

    Кроме того премьер Грузии исключил повторение сценария украинского «майдана».

    Коментарии (37)
    2 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии
    Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Время школ вслед за университетами выразить солидарность акциям протеста по всей Грузии», – написала она в социальных сетях.

    Многие вузы Грузии объявили забастовку.

    Кроме того, в акциях протеста в Грузии участвует много несовершеннолетних, в том числе они вступают в прямое противостояние со стражами правопорядка.

    Напомним, в выходные президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    Между тем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента.

    Коментарии (40)
    1 декабря 2024, 17:12 • Новости дня
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность возможностью повторения в Грузии сценария «цветной революции», добавив, что страна движется «по украинскому пути в темную бездну» на фоне массовых протестов и политической нестабильности.

    Медведев в своем Telegram-канале выразил обеспокоенность политической ситуацией в Грузии. Он назвал происходящее в стране попыткой новой «цветной революции», отмечая, что часть населения активно протестует, а другая – сохраняет молчание. Медведев подчеркнул, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, отказываясь признавать выборы, усугубляет ситуацию.

    «Зурабишвили обезумела и «провякала, что не освободит кресло, ибо не признает выборы». «За такое раньше вешали на фонарных столбах. Ныне время гуманное. Пронесет», – отметил он.

    Политик отметил, что текущие события создают предпосылки для возвращения Грузии в состояние гражданских столкновений, когда страна будет вынуждена выбирать между Европейским союзом, НАТО и США, с одной стороны, и своей древней историей – с другой. «Соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну», – отметил Медведев.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (14)
    3 декабря 2024, 00:25 • Новости дня
    Протестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту

    Часть протестующих в Тбилиси пыталась вернуться к парламенту через набережную

    Протестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В центре Тбилиси протестующие попытались обойти кордоны спецназа на проспекте Руставели, но были остановлены силовиками, которые применили слезоточивый газ.

    Как передает ТАСС, часть участников акции протеста в Тбилиси пыталась обойти кордоны спецназа на проспекте Руставели через прилегающие улицы и вернуться к зданию парламента.

    Вечером в понедельник спецназ вытеснил тысячи участников акции протеста с территории возле парламента вглубь проспекта Руставели и выстроился кордоном. Оттуда периодически в сторону митингующих запускались патроны с перцовым газом.

    Часть протестующих обошла проспект по набережной и попыталась подняться к площади Свободы, которая находится всего в 200 метрах от парламента. Однако на подходе к площади их встретил кордон силовиков, который распылил слезоточивый газ и оттеснил людей назад.

    Сообщается, что на текущий момент протестующие продолжают оставаться на проспекте Руставели, тем временем как спецназ продолжает применять патроны с газом.

    Ранее полиция Грузии назвала численность агрессивных участников акции протеста.

    Коментарии (15)
    1 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента

    Премьер-министр Грузии заявил, что Зурабишвили придется сложить полномочия

    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
    @ Jargen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту страны Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ, передает РИА «Новости». Это заявление было сделано на фоне предстоящих президентских выборов в Грузии, которые пройдут 14 декабря.

    Зурабишвили ранее заявила, что не намерена покидать свой пост, так как считает парламент и правительство нелегитимными. Премьер добавил: «Я понимаю ее эмоциональное положение, но в день инаугурации 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (19)
    2 декабря 2024, 17:14 • Новости дня
    Власти Грузии сообщили о признании со стороны ОБСЕ выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в понедельник получила письмо от БДИПЧ/ОБСЕ с фактическим признанием выборов в парламент, которые состоялись 26 октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «БДИПЧ/ОБСЕ в этом послании отмечают хорошее администрирование выборов и конкурентные условия на них».

    Есть определенные критические замечания, но они не касаются того, о чем говорит оппозиция – нарушение тайны голосования, сказал глава правительства. Ираклий Кобахидзе отметил, что именно из-за таких выводов БДИПЧ/ОБСЕ «находится под особым ударом оппозиции».

    По его словам, послание Маке Бочоришвили, «в котором выражена готовность к сотрудничеству, – это признание, и это очень важно».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



    Результаты
    5 комментариев

    Правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов, четыре оппозиционных субъекта – 69, но они не признают итоги выборов и требуют новых.

    Коментарии (4)
    1 декабря 2024, 18:13 • Новости дня
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новая глава евродипломатии Кая Каллас выразила поддержку протестующим в Тбилиси, осудив насилие в их адрес и назвав их действия стремлением грузинского народа в Европейский союз.

    Как пишет ТАСС, Кая Каллас, посетившая Киев в первый день работы на новой должности, выразила поддержку протестующим в Тбилиси, где произошли беспорядки и столкновения с полицией. Каллас осудила насилие против участников протестов и назвала их действия «стремлением грузинского народа в ЕС».

    Она подчеркнула, что решение правящей партии Грузии приостановить процесс вступления в Европейский союз вызвано непрерывным шантажом со стороны ЕС. «Это будет иметь последствия со стороны ЕС», – предупредила она.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (17)
    2 декабря 2024, 21:04 • Новости дня
    Спецназ Грузии зачистил площадь перед парламентом
    Спецназ Грузии зачистил площадь перед парламентом
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Силы спецназа Грузии зачистили площадь перед парламентом в Тбилиси с применением спецсредств после того, как радикальные элементы в течение почти трех часов бросали в стражей порядка воспламеняющиеся вещества, бутылки и камни, а также применяли пиротехнику, сообщил телеканал «Рустави-2». Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    До этого МВД неоднократно предупреждало радикалов не нарушать закон в рамках акции против решения правительства Грузии не просить ЕС до 2028 года начать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к процессу.

    Демонстранты отступили от здания парламента, но остаются на проспекте и пытаются перекрыть его мусорными баками.

    Спецназ использовал водометы и слезоточивый газ, начались задержания радикалов. До этого за пять дней протеста уже задержали 224 участников протестов. Пострадало 113 полицейских.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



    Результаты
    5 комментариев


    Коментарии (5)
    2 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»

    Саломе Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили оскорбила победителя первого тура президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях она распространила высказывание Джорджеску, сделанное им несколько месяцев назад, о готовности запретить в стране политические партии.

    «Русские марионетки везде дают одинаковые предвыборные обещания», – заявила Зурабишвили.

    Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными.

    По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».

    Коментарии (18)
    2 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Спецназ приступил к зачистке площади у парламента в Грузии

    Отряды спецназначения начали зачистку площади перед парламентом в Тбилиси

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси подразделения спецназа МВД приступили к зачистке площади перед парламентом, при этом демонстранты спокойно отступают вверх по проспекту Руставели без прямого столкновения с полицией.

    Как передает ТАСС, отряды спецназначения МВД Грузии приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Спецтехника и стражи порядка выдвинулись на площадь Свободы и улицу 9 апреля.

    На данный момент непосредственного контакта правоохранителей с митингующими нет. Демонстранты спокойно отходят, перемещаясь вверх по проспекту Руставели. Представители МВД с помощью громкоговорителя  требуют от митингующих разойтись, в противном случае грозятся применить против них все законные средства.

    До этого сообщалось, что МВД Грузии потребовало убрать детей с митинга у парламента страны, опасаясь за их безопасность.

    Коментарии (2)
    1 декабря 2024, 11:50 • Новости дня
    Лукьянов: Грузинским властям нет смыла прогибаться перед Западом

    Лукьянов отметил непримиримость Грузии в конфликте с политическим Западом

    Лукьянов: Грузинским властям нет смыла прогибаться перед Западом
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Грузинская мечта» вступила в открытое противостояние с Западом, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя приостановление США стратегического партрерства с Грузией.

    Как написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике», партия «Грузинская мечта» вступила в непримиримое противостояние с политическим Западом. Он отметил, что поведение грузинских властей удивительно демонстративно и они не пытаются проявить гибкость в отношениях с западными странами.

    Лукьянов подчеркнул, что Запад не идет на компромиссы в подобных ситуациях, рассматривая любые попытки отклонения от своей демократической монополии как мятеж. В то время как Европа и Америка имеют много других проблем, Южный Кавказ также оказался в центре их внимания. Несмотря на это, грузинские власти продолжают стоять на своем, не проявляя желания прогибаться под давление.

    Лукьянов добавил, что для Тбилиси такая политическая позиция выглядит несколько неожиданно, однако «Грузинская мечта» продолжает придерживаться выбранного курса.

    «Теперь «Грузинской мечте» остаётся только стоять твердо, максимально уклоняясь от провокаций, а они в ближайшее время будут множиться», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента, митингующие в Тбилиси атаковали спецназ петардами, а в Тбилиси призвали обнародовать имена зачинщиков антигосударственных протестов.

    Коментарии (11)
    2 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
    Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
    @ Jay Kogler/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но также усомнился, что это получится из-за «либеральных фашистов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На заседании правительства 2 декабря он сказал, что среди протестующих есть «искренние участники, которые могли не понять смысл заявления» о замораживании Грузией переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

    «Абсолютно готовы к здоровым дискуссиям в любой форме и в любом формате, – сказал он. – Публичным либо непубличным».

    Вместе с тем, по словам Ираклия Кобахидзе, он «не особенно надеется на проведение таких дискуссий из-за либеральных фашистов, которые против любых обсуждений».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране.

    Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 05:51 • Новости дня
    Полицейский спецназ разогнал митинг оппозиции в центре Тбилиси

    Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга оппозиции в центре Тбилиси

    Полицейский спецназ разогнал митинг оппозиции в центре Тбилиси
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    В центре Тбилиси грузинский спецназ начал разгон митинга, проходящего на проспекте Руставели с воскресенья, применяя слезоточивый газ.

    Как сообщило РИА «Новости», грузинский спецназ начал разгон митинга в центре Тбилиси, применив слезоточивый газ. Митинг, организованный оппозицией, проходил на проспекте Руставели, куда участники переместились после оттеснения от парламента.

    Известно, что в течение ночи митингующие использовали пиротехнику против стоящих на удалении подразделений спецназа. К моменту начала разгона многие участники акции уже покинули место митинга, вызвав такси для отъезда.

    Напомним, ранее стало известно, что в ходе акций протеста в грузинской столице в общей сложности пострадали более 100 полицейских.

    Коментарии (6)
    Главное
    Украинских солдат заставили искать корейцев в курских лесах
    Немецких журналистов выгнали с переговоров Бербок и Ван И в Пекине
    Израиль счел угрозы Трампа странам БРИКС смелым решением
    Радикал избил главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии
    Меркель объяснила запрет на выступление Обамы в Берлине
    Москвичку оштрафовали за обзывание строителей «русней»
    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой

    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»

    Газпром впервые за пять лет запустил «Силу Сибири» на полную мощность. И сделал он это на месяц раньше плана. Китай скупает весь трубопроводный газ, идущий из России, потому что наше предложение одно из самых выгодных. Получится ли у России пойти дальше и нарастить прокачку газа по трубе с проектных 38 до 44 млрд кубов и даже до 60 млрд кубов? И не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2»? Подробности

    Перейти в раздел

    Шольц приехал в Киев спасать карьеру

    Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Наибольший интерес к себе привлек серебристый чемодан, с которым он вышел из поезда на перрон. Впрочем, внимания заслуживает и очередной пакет помощи Украине, включивший в себя системы ПВО, танки Leopard-1 и зимнюю экипировку. Какие цели преследует Шольц в Киеве? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Каким будет финал «Холодной войны 2.0»

    35 лет исполнилось заявлению лидеров Советского Союза и США о том, что холодная война между двумя сверхдержавами закончилась. Однако Москва и Вашингтон по-разному понимали причины окончания взаимного противостояния – и то, как теперь необходимо строить международные отношения. Возникшая в итоге «Холодная война 2.0» должна быть закончена, с одной стороны, и так же – и совершенно иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............