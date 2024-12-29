Le Temps: Атака на Курскую область стала ошибкой ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, предпринятая ВСУ атака стала стратегической ошибкой, передает ТАСС.

По мнению корреспондента Бориса Мабийара, Генштаб ВСУ неверно оценил ситуацию, полагая, что Россия ослабит защиту восточного фронта под давлением нападения.

Мабийар отмечает, что тактика, использованная украинскими военными, вызывает сомнения, учитывая нехватку личного состава.

«Генштаб снял с позиций на востоке страны опытные войска, чтобы отправить их в Курскую область», – пояснил неизвестный подполковник украинского спецбатальона «Опфор».

Он добавил, что в результате были привлечены «немотивированные» новобранцы, которые не могут эффективно действовать в сложных условиях.

«Стоит ли удивляться, что они дезертируют?» – замечает военный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.