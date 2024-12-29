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    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    29 декабря 2024, 15:19 • Новости дня

    СМИ: Атака на Курскую область стала ошибкой ВСУ

    Le Temps: Атака на Курскую область стала ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Атака на Курскую область была ошибкой Генштаба ВСУ, отозвавшего войска с восточного фронта для участия в операции, которая не оправдала ожиданий стратегов, пишет швейцарская газета Le Temps.

    По данным издания, предпринятая ВСУ атака стала стратегической ошибкой, передает ТАСС.

    По мнению корреспондента Бориса Мабийара, Генштаб ВСУ неверно оценил ситуацию, полагая, что Россия ослабит защиту восточного фронта под давлением нападения.

    Мабийар отмечает, что тактика, использованная украинскими военными, вызывает сомнения, учитывая нехватку личного состава.

    «Генштаб снял с позиций на востоке страны опытные войска, чтобы отправить их в Курскую область», – пояснил неизвестный подполковник украинского спецбатальона «Опфор».

    Он добавил, что в результате были привлечены «немотивированные» новобранцы, которые не могут эффективно действовать в сложных условиях.

    «Стоит ли удивляться, что они дезертируют?» – замечает военный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.

    27 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне

    Bloomberg предсказало отступление ВСУ со всей территории Курской области в ближайшие месяцы

    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, это лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    Как заявило Bloomberg, украинские военные испытывают нехватку людских ресурсов и неуверенность в поставках вооружений от союзников.

    Чиновники в США предполагают, что при усилении давления со стороны Москвы киевским войскам удастся удерживать позиции лишь до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют оказаться в окружении.. Российскими войсками уже освобождено около половины захваченной ВСУ территории в Курской области.

    Американские чиновники считают, что даже после отступления действия ВСУ все еще можно будет представить как тактический успех Украины. Двое чиновников выразили надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.

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    27 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух

    Украинские военные рассказали WP, что боятся прекращения поставок оружия из США и падения боевого духа

    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке, пишет газета The Washington Post.

    Военные Вооруженных сил Украины испытывают снижение боевого духа и опасаются прекращения американской помощи, сообщает The Washington Post. В материале издания говорится о беспокойстве украинских военных, связанное с возможным сокращением поддержки со стороны США, особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа. Военные выражают сомнения относительно скорого завершения конфликта и опасаются, что при Трампе Вашингтон потребует территориальных уступок от Киева.

    Заместитель командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилл отметил, что боевой дух становится «все ниже и ниже». «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», – приводит его слова американское издание. Другой украинский военный, Александр, выразил опасения, что они могут остаться без поддержки союзников и боеприпасов, отметив, что это приведет к серьезным проблемам на фронте.

    Владимир Зеленский признавал возможность прекращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом. Трамп в интервью NBC 8 декабря заявил, что Киев может не рассчитывать на прежний объем помощи после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года, что добавляет неопределенности в будущем отношениях между США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, сообщалось, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    28 декабря 2024, 23:46 • Новости дня
    Украинские военные обвинили Киев в «продаже» Донбасса

    Associated Press сообщило о недовольстве украинских военных последствиями вторжения в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные обвиняют руководство страны в «продаже» Донбасса из-за результатов вторжения в Курскую область, сообщает Associated Press.

    «Все, о чем сейчас могут думать военные, – это то, что Донбасс просто продали, – приводит Associated Press слова командира взвода ВСУ. – По какой цене?»

    На фоне больших потерь в Донбассе некоторые военнослужащие Украины выражают сомнения в том, стоило ли вообще начинать операцию в Курской области. Украинская армия деморализована, опасаясь растущего риска поражения. По сообщениям, у ВСУ практически не осталось возможностей для контратак, а из-за перебоев в связи и неудачно выбранной тактики потери только увеличиваются, передает РИА «Новости».

    Associated Press отмечает, что украинским военным зачастую не удается эвакуировать тела погибших из-за интенсивности боев. Они признают, что не были готовы к такому напору со стороны российских войск. Украинские солдаты не могут покинуть позиции, опасаясь, что российские силы продолжат движение вглубь подконтрольной Киеву территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские и западные чиновники выразили опасения, что атака на Курскую область ослабила линию фронта Украины. Министерство обороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих. Американские чиновники считают, что Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы.

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    27 декабря 2024, 08:23 • Новости дня
    Эксперт: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области

    Эксперт Гагин: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику ВСУ в Курской области, заявил эксперт Ян Гагин, отметив, что они получают полетные задания от производителей высокоточного оружия.

    Иностранные военные специалисты участвуют в обслуживании западной техники, используемой ВСУ для нападения на Курскую область, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

    Он подчеркнул, что в регион отправлены наиболее подготовленные военные кадры, и под видом наемников часто действуют кадровые военнослужащие и офицеры стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что ВСУ задействовали в Курской области значительное количество высокоточной техники, полученной от НАТО. По его словам, полетные задания для высокоточных ракет формируют специалисты из стран-производителей. Эксперт добавил, что ключи шифрования и технологии не доверяются украинским военным или наемникам, а остаются под контролем иностранных специалистов.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наступление ВСУ на Курскую область 6 августа было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 40 тыс. военных на Курском направлении. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу по гражданским целям, и подчеркнул, что Россия даст достойный ответ, а все поставленные цели будут достигнуты.

    В Курской, а также Белгородской и Брянской областях продолжается режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Путин отметил, что провокации киевского режима не останутся безнаказанными и Россия готова ответить на них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе участвовали иностранные наемники, а в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия местного населения, сообщили местные жители.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, которого подозревают в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Также СК завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВФУ, обвиняемых в организации терактов в Курской области, включая минирование участков местности и запугивание местных жителей.

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    29 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
    ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидови, Локни, Малой Локни, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Черкасского Поречного. Отражены три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки, Никольского, Погребков, Русского Поречного, Свердликово, Старой Сорочины, Суджи, а также Беловод, Богдановки, Журавки и Мирополья в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 бронемашин, 1231 автомобиль, 336 арторудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли свыше 250 человек в Курской области.

    На этой неделе Минобороны заявило, что потери противника на Курском направлении за все время боевых действий составили более 44,5 тыс. военнослужащих.

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    27 декабря 2024, 17:23 • Новости дня
    В суд направили дела 21 военного ВСУ за вторжение в Курскую область

    Утверждены обвинения против 21 военного ВСУ за вторжение в Курскую область

    Tекст: Евгения Караваева

    Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по семи делам против 21 украинского военнослужащего, обвиняемого во вторжении в Курскую область, и направила их в суд.

    Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения и передала в суд семь уголовных дел в отношении 21 военнослужащего Украины, передает ТАСС.

    Их обвиняют в совершении террористических актов в Курской области. В пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что обвинения выдвинуты по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России за действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие иные тяжкие последствия.

    Все обвиняемые содержатся под стражей в Белгородской области. Российские военные задержали их во время вторжения в Курскую область. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника за участие во вторжении на территорию Курской области.

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    26 декабря 2024, 22:53 • Новости дня
    Число пострадавших от атаки БПЛА в Белгороде увеличилось до трех человек

    Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное возросло до трех, передает РИА «Новости».

    Ранее было известно о двух раненых – восьмилетнем ребенке и его матери. Ребенок получил ушибы и ссадины, его доставили в детскую областную клиническую больницу, а женщину с осколочными ранениями ноги и спины – в городскую больницу Белгорода.

    Атака произошла на таунхаус, в результате чего загорелась кровля здания. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС.

    Позже стало известно, что к числу пострадавших добавилась еще одна женщина, которая обратилась за медицинской помощью с ушибом руки. Ее в данный момент доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотником на поселок Разумное в Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама, а Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны России за ночь сбили пять украинских беспилотников, атаковавших Волгоградскую, Воронежскую и Белгородскую области.

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    26 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Обломки ракет повредили здания в Курской области

    Две украинские ракеты сбиты над Курской областью, обломки повредили постройки

    Tекст: Евгения Караваева

    В Курской области сбиты две украинские ракеты, обломки которых нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района, информации о пострадавших нет.

    Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили две украинские ракеты над Курской областью, передает ТАСС.

    Обломки ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

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    27 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 44,5 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, четырех бригад теробороны, бригады морской пехоты ВСУ около Александрии, Викторовки, Кругленького, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гончаровкой, Гуево, Колмаковым, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Мирным, Николаевкой, Русским Поречным и Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой и Кияницами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна американская БМП Bradley, четыре бронетранспортера, 24 бронемашины, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шесть минометов.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1345 бронемашин, 1211 автомобилей, 332 арторудия, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ на Курском направлении.

    В пятницу военный эксперт Ян Гагин сообщил, что иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области.

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    27 декабря 2024, 02:42 • Новости дня
    ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты ДНР 11 раз

    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 11 раз, выпустив 32 боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), ранив двух гражданских.

    Вооруженные силы Украины за последние сутки 11 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Было выпущено 32 различных боеприпаса, в результате чего получили ранения два гражданских лица, передает ТАСС,

    Военное следственное управление СК по региону уточнило, что из одиннадцати обстрелов девять зафиксированы на горловском направлении и два на ясиноватском.

    В сообщении ведомства говорится о зафиксированных фактах вооруженных атак со стороны вооруженных формирований Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации на данных участках линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Курской области уточняет информацию о возможных жертвах и разрушениях после обстрела города Льгов со стороны ВСУ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область, повредив девять домов и тринадцать хозпостроек без пострадавших. Сообщалось, что украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Горловке, нанеся серьезные разрушения Никитовскому району города.

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    27 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    ПВО сбила две ракеты ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время ракетной опасности над Курской областью были сбиты две украинские ракеты, сообщило правительство региона.

    По информации из Telegram-канала правительства Курской области, в пятницу в небе над регионом были уничтожены две ракеты ВСУ. Это произошло в условиях ракетной опасности.

    Накануне в Курской области были сбиты две украинские ракеты, обломки которых нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района. В среду город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего погибли четыре человека.

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    26 декабря 2024, 17:44 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 230 военных на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 230 военных на Курском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 230 военнослужащих, три боевые машины пехоты, включая одну БМП Bradley, и бронетранспортер, сообщили в Минобороны.

    В результате боевых действий ликвидированы три боевые машины пехоты противника, из которых одна БМП Bradley американского производства, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Всего за время ведения боевых действий на Курском направлении потери украинских сил составили более 43 970 военнослужащих. Также уничтожены 255 танков, 197 боевых машин пехоты, 137 бронетранспортеров и 1321 боевая бронированная машина. Среди разрушенной техники находятся 1191 автомобиль, 325 артиллерийских орудий и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

    Кроме того, уничтожены 11 пусковых установок HIMARS и шесть MLRS. Также в числе потерь противника 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Накануне Минобороны сообщило, что группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ на Курском направлении. До этого ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов.

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    28 декабря 2024, 09:31 • Новости дня
    Жительница Суджи описала побег из города при атаке дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жительница Суджи в Курской области рассказала, как украинские беспилотники отрезали мирным жителям путь к эвакуации из города при начале наступления.

    Жительница рассказала о драматических событиях, произошедших 6 августа, когда дроны ВСУ пытались не пускать людей из города, передает РИА «Новости».

    «У нас двери открылись от взрывной волны, и мы молились, чтобы эти снаряды не прилетели... Шестого числа – это было нечто. Свистело так, даже перерыва не было. А уже утром, когда был перерыв, допустим, минуты три, в этот период дроны летали, не давали людям выехать, просто не давали. Были сбросы постоянные, хлопки», – пояснила она.

    Семья с тремя детьми была вынуждена прятаться в коридоре, закрывая ушки ребенку, чтобы уберечь его от звука взрывов. Однажды, выйдя на улицу, они услышали жужжание и хлопок, после чего воцарилась тишина.

    Собрав лишь необходимые документы и одеяло, женщина с мужем, дочерью и матерью покинула Суджу, оставив все вещи. Они направились в Курск, не имея жилья и родных в этом городе, и теперь проживают в пункте размещения.

    В конце декабря Следственный комитет завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВСУ, которых обвиняют в организации терактов в Курской области, а также в минировании участков местности и запугивании местных жителей.

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    27 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    СК возбудил дело против американского наемника за вторжение в Курскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области, сообщили в пресс-службе СК.

    Отмечается, что О’Лири, который обвиняется заочно, подозревается в совершении террористического акта и наемничестве, передает ТАСС.

    В ноябре СК завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре.

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    27 декабря 2024, 11:55 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о спасшем пенсионеров из-под обстрелов бойце в Курской области

    Хинштейн: Боец с позывным «Конь» спас пенсионеров из-под обстрелов в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о спасении пенсионеров бойцом с позывным «Конь» во время обстрелов в приграничном Суджанском районе.

    Хинштейн написал в своем Telegram-канале о подвиге бойца с позывным «Конь», который спас пенсионеров из деревни Суджанского района. По его словам, в августе, когда начались боевые действия и массированные обстрелы Вооруженных сил Украины, супруги-пенсионеры не успели эвакуироваться и прятались в подвале. Им на помощь пришли российские военные, среди которых особенно запомнился боец из Бурятии. Рискуя жизнью, «Конь» и его сослуживцы вывезли пенсионеров в безопасное место.

    Когда один из спасенных пенсионеров рассказывал о подвиге бойца, его голос дрожал, отметил Хинштейн. Семья выразила желание поблагодарить «Коня» лично, но в настоящий момент он выполняет боевые задачи за пределами региона. Вместо визита он прислал пенсионерам видеоприветствие, которое вызвало у них искренние эмоции.

    В августе в ходе эвакуации из села Куриловка Курской области погибшая беременная женщина закрыла собой двухлетнего сына, тем самым его спасла.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

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