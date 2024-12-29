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    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    11 комментариев
    29 декабря 2024, 08:35 • Новости дня

    Группировка «Запад» уничтожила 12 пунктов управления дронами ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Запад» ликвидировали 12 пунктов управления дронами ВСУ, а также уничтожили два полевых склада боеприпасов за последние сутки, рассказал глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, подразделения группировки войск «Запад» уничтожили 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ за последние сутки, передает ТАСС.

    Бигма уточнил, что помимо этого были уничтожены восемь беспилотников и ликвидированы два полевых склада боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам управления беспилотников ВСУ с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

    Коментарии (22)
    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    28 декабря 2024, 00:31 • Новости дня
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»

    МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса» против российских войск

    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при содействии западных кураторов разработал тактику боевых действий с использованием «особого химического пояса», предполагающую подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий, сообщил МИД России.

    «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте МИД России.

    По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

    МИД сообщил, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    Киевский режим использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной.

    Украинская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих.

    Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин.

    Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства-члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту ОЗХО с доказательствами использования Украиной химических веществ.

    Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва в Москве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что доклады Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    27 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    ВСУ отступают к границе Днепропетровской области из-за боев в ДНР

    Стало известно о вынужденном отступлении ВСУ к границе Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска были вынуждены начать отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны, расположенными на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Украинские военные вынуждены отступать на запад, к границе Днепропетровской области, чтобы удержать последнюю линию обороны, сообщает ТАСС. Боец Сил обороны с позывным Мучной отметил, что отступление началось в районе Новоалександровки и Надеждинки.

    По его словам, в ближайшее время планируется отход и из Нововасильевки, которая, по мнению военного, может вскоре перейти под контроль российских войск, так как сейчас окружена с двух сторон. Потеря этого населенного пункта может ослабить оборону поселков Удачное и Котлино.

    Военный также подчеркнул, что российские войска продвигаются в сторону Ясенева, важного логистического узла для ВСУ. По его словам, утрата контроля над Ясеневым может ухудшить коммуникацию между подразделениями ВСУ, создавая угрозу потери контроля южнее Славянки и Петропавловки. Потеря этого направления облегчит продвижение российских сил в сторону Андреевки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    27 декабря 2024, 04:47 • Новости дня
    Российские войска форсировали реку Волчья на Украине

    Российские войска продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продвинулись в Волчанске, форсировав реку Волчья, и начали подготовку плацдарма для дальнейшего наступления на Украине.

    Российские военные продвинулись в Волчанске, Харьковской области, сообщает ТАСС. Военнослужащие успешно форсировали реку Волчья, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления. Эти действия были подтверждены военным экспертом Андреем Марочко.

    Марочко отметил, что у Волчанска наблюдается положительная динамика продвижения российских войск. Он сообщил: «Сейчас есть небольшие успехи у наших подразделений в Волчанске, продвижение в самом населенном пункте...». По его словам, форсирование реки и создание плацдарма важны для будущих операций.

    Кроме того, российские силы продвинулись и в Загрызово, взяв контроль почти над половиной населенного пункта. Эксперт заявил, что командование ВСУ направило резервы в попытке замедлить продвижение, но российские военные успешно удерживают позиции и уничтожили несколько опорных пунктов противника. В Загрызово российские штурмовики зашли в село, воспользовавшись брешами в обороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Анновка, а также освободили Елизаветовку в ДНР. Подразделения группировки «Центр» ранее освободили населенный пункт Ильинка.

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    27 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне

    Bloomberg предсказало отступление ВСУ со всей территории Курской области в ближайшие месяцы

    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, это лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    Как заявило Bloomberg, украинские военные испытывают нехватку людских ресурсов и неуверенность в поставках вооружений от союзников.

    Чиновники в США предполагают, что при усилении давления со стороны Москвы киевским войскам удастся удерживать позиции лишь до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют оказаться в окружении.. Российскими войсками уже освобождено около половины захваченной ВСУ территории в Курской области.

    Американские чиновники считают, что даже после отступления действия ВСУ все еще можно будет представить как тактический успех Украины. Двое чиновников выразили надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.

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    26 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Гигант в ДНР

    Российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР

    Российские войска освободили Гигант в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Гигант в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Курахово, Часова Яра и Дружковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм американское орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты и нацгвардии Украины возле Димитрова, Новоукраинки, Новотроицкого, Надеждинки, Дзержинска, Щербиновки, Петровского, Шевченко и Красноармейска ДНР. Отражены 11 контратак ВФУ.

    Противник потерял более 490 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и канадскую Senator, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Малых Проходов и Волчанских Хуторов Харьковской области. ВСУ при этом потеряли более 35 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, двум бригадам теробороны ВСУ рядом с Ковшаровкой, Двуречной, Загрызово, Ивановкой, Боровой Харьковской области, Торским и Тернами ДНР. Отражены пять контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери противника при этом составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, 152 мм орудие Д-20, три 122-мм самоходных артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, британское 105-мм орудие L-119, а также американские 155-мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ «Захист» и «Квертус».

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных и бригады теробороны Украины поблизости от Времевки, Зеленого Поля ДНР и Темировки Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и американская 105-мм гаубица М119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новый Труд в ДНР.

    На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, ВС России освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    Коментарии (3)
    28 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»

    Эксперт Анпилогов: Тактика «химического пояса» ВСУ с военной точки зрения неэффективна

    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    @ Pia Bayer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тактика «химического пояса» неэффективна. Обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия. В то же время провокации возможны, и нашим военным надо быть к ним готовыми, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, тактика «химического пояса», разработанная Киевом и Западом, предполагает подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

    «Фактически тактика «химического пояса» применяется противником с 2022 года», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». В качестве примера он привел события, которые происходили при наступлении российских войск на Северодонецк и Рубежное – большие центры химической промышленности.

    «Так, предприятие «Заря», которое расположено в Рубежном, было фактически «заминировано» ВСУ – в производственном дворе противник разместил цистерны с аммиаком. Подрыв этих емкостей приводил к тому, что облако токсичных компонентов двигалось по направлению к российским позициям. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение нашей армии», – отметил собеседник.

    «Уже тогда стало понятно, что никакие сопутствующие жертвы среди мирного населения, никакое соблюдение международных конвенций не стоит во главе угла для украинской стороны. Они воспринимают жителей этих населенных пунктов не как своих, а как «живой щит», который может быть использован для замедления ВС России», – акцентировал эксперт.

    Как указал специалист, ВСУ используют широкий спектр токсичных химикатов. «Среди них – уже упомянутый мной аммиак. Формально он не относится к химическому оружию, а является промышленным химическим соединением. Это едкое вещество сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу, а при высоких концентрациях способно привести к летальному исходу», – уточнил Анпилогов.

    Также он упомянул синильную кислоту. «При высоких температурах она быстро разлагается. То есть ее использование ограничено. Тем не менее это гораздо более серьезный яд, нежели аммиак. При большой концентрации синильная кислота приводит к параличу дыхательных органов и к очень быстрой смерти», – продолжил аналитик.

    Вместе с тем, по оценкам спикера, практика «химического пояса» военным образом абсолютно неэффективна. «Во-первых, у наступающих российских бойцов есть возможность использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, в бронетехнике установлены фильтры, которые позволяют улавливать токсичные вещества. Таким образом, их негативное влияние на организм человека купируется», – пояснил он.

    «Во-вторых, обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия», – считает Анпилогов. В то же время он делает оговорку: провокации возможны, и российским военным нужно быть к ним готовыми. «Подобная тактика ВСУ может быть применена в центрах химической промышленности. Там либо уже находятся емкости с химвеществом, либо есть средства и пути для их заброса», – рассуждает эксперт.

    Ожидать же осуждения таких деяний со стороны международных организаций не приходится, добавил Анпилогов. «Украина станет громогласно заявлять, что действия российских войск якобы привели к утечке промышленных химикатов. А вопросом о том, насколько нужна та же синильная кислота в каких-либо производственных циклах, задаваться никто не станет», – отметил он.

    «При этом многие из промхимикатов являются прекурсорами – веществами, используемыми для синтеза химического оружия и находящимися в так называемых списках наблюдения ОЗХО. Их использование надо соответствующим образом протоколировать», – напомнил специалист. Однако ОЗХО, как указал эксперт, реагирует на нарушения со стороны Киева предельно невнятно.

    «Организация закрывает и, я думаю, продолжит закрывать глаза на любые действия Украины, связанные с использованием этих веществ как напрямую, так и в качестве прекурсоров для производства более серьезных видов химического оружия», – заключил Анпилогов.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

    «С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте ведомства. По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. МИД подчеркнул, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    По данным министерства, в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной. Киевская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин. Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства – члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО, наряду с другими специализированными многосторонними структурами, в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

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    27 декабря 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Активными действиями подразделений группировки «Запад» освобождены Загрызово в Харьковской области и Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник за минувшую неделю потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, три бронетранспортера, включая два американских М113, 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и четырех бригад теробороны ВСУ. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 13 боевых машин пехоты, включая немецкую Marder, CV-90 шведского производства и пять американских Bradley, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие бронемашины. Уничтожены 25 орудий полевой артиллерии и девять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» в результате активных действий на этой неделе освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад, двух бригад теробороны и нацгвардии ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артустановки и гаубицы калибра 155 мм производства стран НАТО, перечислили в Минобороны

    В результате действий подразделений Южной группировки войск за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Гигант и Островского в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе британский Spartan и американский М113, три бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, восемь складов с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Красное и Новый Труд в ДНР. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, двух егерских, пехотной и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и теробороны, бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

    Отражены 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе немецкий Leopard, шесть машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая американские М1117 и четыре М113, 11 других бронемашин. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и три полевых склада боеприпасов.

    За неделю на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новый Труд в ДНР. На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР.

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    28 декабря 2024, 06:59 • Новости дня
    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине

    Посол России в Бельгии Токовинин заявил об отсутствии в повестке НАТО темы мирных переговоров по Украине

    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В повестке дня НАТО нет темы мирного урегулирования конфликта на Украине, акцентируется внимание на военной помощи Киеву, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

    «Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет», – приводит слова Токовинина РИА «Новости».

    На последних встречах министров обороны и иностранных дел НАТО вопросы завершения конфликта или мирных переговоров не обсуждались, сообщил он.

    Токовинин подчеркнул, что акцент альянса сделан на наращивании военной помощи Украине. В этой связи создается новое натовское командование в Висбадене, которое будет заниматься координацией содействия Украине. Руководить им будет американский генерал Кристофер Каволи.

    Посол также отметил, что НАТО обсуждает увеличение военного производства, повышение военных расходов и активизацию маневров в Европе. «Все это – с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, акцент сейчас ставится именно так», – пояснил он.

    Такая позиция поддерживается и генсеком НАТО Марком Рютте, который призывает сосредоточиться на военной помощи Украине, чтобы Киев мог вести переговоры «с позиций силы».

    Однако, как отметил дипломат, на уровне отдельных стран-членов НАТО, таких как Венгрия и Словакия, существуют противоположные настроения, и они активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Он подчеркнул, что в обществе все больше людей считают курс на эскалацию конфликта с Россией стратегически ошибочным.

    Однако в целом курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности, отметив, что альянсу следует «действовать сейчас, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в будущем». Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией. Рютте заявил, что НАТО сосредоточится на поставках оружия Украине, назвав это приоритетной задачей.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    28 декабря 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву

    Шольц отверг идею поставок Украине ракет Taurus и обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по этому вопросу

    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц придерживается «опасного зигзагообразного курса» по вопросу поставок Украиине крылатых ракет Taurus, заявил действующий канцлер Олаф Шольц.

    Шольц подтвердил, что не намерен поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В качестве причины он назвал необходимость избегать эскалации конфликта между Россией и НАТО, передает ТАСС со ссылкой на t-online.

    По словам канцлера, Германия стремится поддерживать Украину в максимально возможной степени, однако при этом действует с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность. «Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», – заявил Шольц.

    Он раскритиковал Мерца, за его непоследовательность в отношении поставок вооружений. Как указал Шольц, Мерц первоначально поддерживал идею поставок Taurus, затем изменил свое мнение перед выборами на востоке Германии. В октябре же, по словам канцлера, Мерц «сформулировал своего рода ультиматум о поставках».

    «Это то, что я называю опасным зигзагообразным курсом», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия Шольцу и назначил досрочные выборы на 23 февраля.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus. В отличие от него, Мерц заявлял о поддержке возможных поставок дальнобойных систем вооружения Украине.

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    28 декабря 2024, 04:55 • Новости дня
    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине

    Associated Press сообщило о намерении США направить Украине новый пакет военной помощи на 1,25 млрд долларов

    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

    В новый пакет помощи войдет «значительное количество боеприпасов», в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    По информации источников, знакомых с планами Белого дома, уходящая администрация намерена отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Джо Байдена в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что США передадут Украине военную помощь, включая средства противовоздушной обороны, в ближайшие дни.

    Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о будущем денег для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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