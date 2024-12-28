Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.4 комментария
Росмолодежь подвела итоги года и анонсировала планы на 2025-й
Стало известно о планах Росмолодежи по запуску национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году
В 2024 году Росмолодежь провела более 60 мероприятий, включая 43 форума, объединившие свыше 50 тыс. очных участников и 17 млн онлайн-зрителей.
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) подвело итоги 2024 года. Основные достижения года включают более 10 млн участников в проектах и 43 форума, проведенных в рамках платформы Росмолодежь.События, собравших более 50 тыс. очных участников и 17 млн онлайн-зрителей. Всего было реализовано более 60 мероприятий в России и за рубежом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул важность участия молодежи в общественно значимых инициативах и отметил: «В следующем году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Совсем недавно президент предложил объявить следующий год Годом защитника Отечества».
В 2024 году президент России Владимир Путин открыл 13 круглогодичных молодежных образовательных центров в различных регионах, включая профильный центр «Истоки» в Севастополе, который уже принял около 100 семей. Другие центры специализируются на науке, спорте, экологии и других направлениях.
Добровольчество также стало приоритетом: более 532 тыс. волонтеров помогали жителям Донбасса и Новороссии, было собрано 158 тыс. тонн гуманитарной помощи. По всей стране открыто 3516 штабов #МЫВМЕСТЕ.
В 2025 году Росмолодежь запустит национальный проект «Молодежь и дети», разрабатываемый совместно с Минобрнауки и Минпросвещения России. Продолжается работа над Стратегией развития образования до 2040 года, включающей участие школьников начальной и средней школы.