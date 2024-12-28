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    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе под Актау
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    0 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    8 комментариев
    28 декабря 2024, 14:24 • Новости дня

    Над Россией сбили три украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России предотвратили попытки террористических атак киевского режима, с 11.00 до 13.00 ВСУ попытались атаковать два региона с помощью дронов.

    Над территорией Курской области сбит один беспилотник, два других – над территорией Крыма, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили за ночь 56 украинских беспилотников, часть из них уничтожили над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями.

    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    28 декабря 2024, 00:31 • Новости дня
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»

    МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса» против российских войск

    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при содействии западных кураторов разработал тактику боевых действий с использованием «особого химического пояса», предполагающую подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий, сообщил МИД России.

    «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте МИД России.

    По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

    МИД сообщил, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    Киевский режим использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной.

    Украинская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих.

    Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин.

    Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства-члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту ОЗХО с доказательствами использования Украиной химических веществ.

    Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва в Москве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что доклады Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    28 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если это будет неизбежно, то мы остановим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Словакия на 2025 год, по словам Фицо, обеспечит газом национальных потребителей. Фицо подчеркнул, что для Словакии транзит газа через Украину и собственную территорию важен, поскольку республика получает за это ежегодно от 400 до 500 млн евро. Премьер отметил, что если Киев остановит транзит газа, то Братислава понесет значительные финансовые убытки.

    Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский предлагал компенсировать эти потери за счет замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО, но словацкий премьер отказался от такого предложения. Он отметил, что другие страны ЕС также не поддерживают быстрое принятие Украины в альянс.

    Премьер-министр Словакии прогнозирует, что остановка транзита газа приведет к росту цен на газ в Европе и значительным финансовым потерям для ЕС, которые Фицо оценивает в 120 млрд евро. Однако, по его словам, финансовые убытки самой Украины окажутся гораздо ниже – «только 800 млн евро».

    «Это экстремально дорогостоящий жест, за который будем платить мы в ЕС», – сказал Фицо. Остановка транспортировки газа через Украину, по словам словацкого премьера, является экономическим самоубийством для ЕС и прежде всего соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. «Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России», – отметил при этом Зеленский. Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия, которые и получают газ транзитом через Украину в годовом объеме в 15 млрд кубометров.

    Фицо совершил визит в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопроса продолжения поставок газа, после чего Зеленский заявил, что словацкие правоохранители должны расследовать связи премьера с Россией.

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    27 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Украина получила первую партию СПГ из США

    Украина приняла первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров

    Украина получила первую партию СПГ из США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский холдинг «ДТЭК» сообщил о получении первой партии сжиженного природного газа из США в объеме около 100 млн кубометров.

    Партия объемом около 100 млн кубометров была доставлена в СПГ-терминал Ревитуса в Греции на судне Gaslog Savannah, передает ТАСС. Судно прибыло в порт в пятницу утром.

    В сообщении «ДТЭК» отмечается, что эта поставка направлена на укрепление энергетической безопасности Украины. Она осуществлена за несколько дней до прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

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    28 декабря 2024, 13:18 • Новости дня
    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО

    Политолог Скачко: Зеленский намеренно вступает в конфликты со Словакией и Венгрией

    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ЕС и НАТО действует принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в объединения новых участников. Если в повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия заблокируют решение. Владимир Зеленский это понимает, но продолжает по просьбе США вести себя по-хамски, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Роберт Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга».

    «Владимир Зеленский неслучайно вступает в политические конфликты с некоторыми странами – членами ЕС и НАТО», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, «столкновение» Братиславы и Киева негативно скажется на перспективах вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

    «В уставных документах и одной, и другой организации прописан принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в них новых участников. Если на повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия, с которыми у Киева очень напряженные отношения, заблокируют возможные решения», – напомнил собеседник. Скачко подчеркнул: Зеленский не может этого не понимать, но при этом он продолжает нападки на словацкого премьера.

    Такое дерзкое поведение эксперт объясняет наличием у Киева «заказа» от американских чиновников. «По их версии, принцип консенсуса изжил себя и делает ЕС и НАТО менее мобильными. Поэтому звучат предложения заменить консенсус на простое большинство. Другое дело, что после этого стоит ожидать развала объединений. Но Вашингтону и не нужны ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс. Американские власти пойдут на малые региональные союзы, как, например, AUKUS», – рассуждает политолог.

    Зеленский же изнутри разрушает ЕС и НАТО. «Он бодается с Фицо, чтобы продемонстрировать абсурдность принципа консенсуса – мол, маленькая страна может заблокировать решения, принятые теми же Соединенными Штатами», – акцентировал Скачко.

    В то же время «бодания» Киева с Братиславой негативно сказываются на общественном мнении европейцев, добавил он. «Намерение перекрыть поставки газа, шантаж, оскорбления, попытки подкупа, угрозы – все эти методы Украины вызывают чувство сродни ненависти у жителей стран ЕС. Они считают, что Киев ведет себя как обнаглевший попрошайка. Поэтому и отношение к украинским властям у них брезгливое. Тем не менее европейцы привыкли слушаться и подчиняться, поэтому они пока продолжают терпеть все унижения», – отметил собеседник.

    Но, добавляет политолог, некоторые изменения все же происходят. Так, на выборах европейцы голосуют за тех политиков, которые отстаивают национальные интересы. «Появление Виктора Орбана и Роберта Фицо – это феномен. Большинство лидеров ЕС – в силу их зависимости от США – выступают на стороне Киева хотя и в ущерб своим странам, поскольку так велит патрон. Но в Европе постепенно происходит обновление политического класса. Мы это видим, в том числе по результатам региональной кампании в Германии. Процесс обновления небыстрый, но он набирает обороты», – заключил Скачко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. «Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения.

    Словацкий премьер напомнил, что был подвергнут нападкам со стороны Зеленского во время пресс-конференции после их встречи на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо добавил, что Зеленский в своих заявлениях в социальных сетях после этого был «еще более надменным и дерзким».

    Ранее Зеленский на фоне визита премьера Словакии в Москву обвинил Братиславу в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что та хочет подорвать поставки американского газа в Европу. Он также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Фицо в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    27 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне

    Bloomberg предсказало отступление ВСУ со всей территории Курской области в ближайшие месяцы

    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, это лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    Как заявило Bloomberg, украинские военные испытывают нехватку людских ресурсов и неуверенность в поставках вооружений от союзников.

    Чиновники в США предполагают, что при усилении давления со стороны Москвы киевским войскам удастся удерживать позиции лишь до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют оказаться в окружении.. Российскими войсками уже освобождено около половины захваченной ВСУ территории в Курской области.

    Американские чиновники считают, что даже после отступления действия ВСУ все еще можно будет представить как тактический успех Украины. Двое чиновников выразили надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.

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    28 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал мужчину за выкрикивание нацистского лозунга в метро

    Tекст: Александра Юдина

    Суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крымской области Вадима Скабелина за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

    Скабелин был оштрафован на 50 тыс. рублей за выкрикивание лозунга «Слава Украине» в Московском метрополитене, передает РИА «Новости».

    Как указано в судебных документах, инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Скабелин многократно выкрикивал лозунг в общественном месте, что было зафиксировано в видеоматериалах и подтверждено показаниями свидетелей.

    Документы также указывают, что Скабелин имеет отрицательное отношение к спецоперации, а его действия были направлены на дискредитацию российской армии. На суде Скабелин признал свою вину.

    Напомним, в январе 2024 года Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.


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    28 декабря 2024, 12:06 • Новости дня
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, отметив необходимость безоговорочной поддержки населения, сообщает агентство DPA.

    Мерц выразил мнение, что отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна быть согласована с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос о присутствии военных ФРГ на Украине может быть обсужден, если страна потребует гарантий безопасности после заключения мира.

    Однако, по мнению Мерца, для этого необходим безоговорочный мандат от граждан Германии, которого в настоящее время нет.

    «Я бы хотел, чтобы такой мандат был согласован с Москвой», – заявил Мерц.

    Он также отметил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине, и выразил несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца, который отказывается предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц обвинил лидера ХДС Фридриха Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    28 декабря 2024, 06:59 • Новости дня
    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине

    Посол России в Бельгии Токовинин заявил об отсутствии в повестке НАТО темы мирных переговоров по Украине

    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В повестке дня НАТО нет темы мирного урегулирования конфликта на Украине, акцентируется внимание на военной помощи Киеву, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

    «Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет», – приводит слова Токовинина РИА «Новости».

    На последних встречах министров обороны и иностранных дел НАТО вопросы завершения конфликта или мирных переговоров не обсуждались, сообщил он.

    Токовинин подчеркнул, что акцент альянса сделан на наращивании военной помощи Украине. В этой связи создается новое натовское командование в Висбадене, которое будет заниматься координацией содействия Украине. Руководить им будет американский генерал Кристофер Каволи.

    Посол также отметил, что НАТО обсуждает увеличение военного производства, повышение военных расходов и активизацию маневров в Европе. «Все это – с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, акцент сейчас ставится именно так», – пояснил он.

    Такая позиция поддерживается и генсеком НАТО Марком Рютте, который призывает сосредоточиться на военной помощи Украине, чтобы Киев мог вести переговоры «с позиций силы».

    Однако, как отметил дипломат, на уровне отдельных стран-членов НАТО, таких как Венгрия и Словакия, существуют противоположные настроения, и они активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Он подчеркнул, что в обществе все больше людей считают курс на эскалацию конфликта с Россией стратегически ошибочным.

    Однако в целом курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности, отметив, что альянсу следует «действовать сейчас, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в будущем». Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией. Рютте заявил, что НАТО сосредоточится на поставках оружия Украине, назвав это приоритетной задачей.

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    28 декабря 2024, 08:30 • Новости дня
    На Украине заявили о почти 400 взрывах под Запорожьем за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под подконтрольным киевскому режиму городом Запорожье за сутки прозвучали 397 взрывов, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

    В результате взрывов разрушены несколько объектов инфраструктуры, заявил Федоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в регионе прозвучало не менее 397 взрывов за минувшие сутки.

    Федоров не стал уточнять, какие именно объекты пострадали.

    Утром в субботу украинские СМИ сообщили, что в Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в самом Николаеве прозвучали взрывы.

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    28 декабря 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву

    Шольц отверг идею поставок Украине ракет Taurus и обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по этому вопросу

    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц придерживается «опасного зигзагообразного курса» по вопросу поставок Украиине крылатых ракет Taurus, заявил действующий канцлер Олаф Шольц.

    Шольц подтвердил, что не намерен поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В качестве причины он назвал необходимость избегать эскалации конфликта между Россией и НАТО, передает ТАСС со ссылкой на t-online.

    По словам канцлера, Германия стремится поддерживать Украину в максимально возможной степени, однако при этом действует с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность. «Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», – заявил Шольц.

    Он раскритиковал Мерца, за его непоследовательность в отношении поставок вооружений. Как указал Шольц, Мерц первоначально поддерживал идею поставок Taurus, затем изменил свое мнение перед выборами на востоке Германии. В октябре же, по словам канцлера, Мерц «сформулировал своего рода ультиматум о поставках».

    «Это то, что я называю опасным зигзагообразным курсом», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия Шольцу и назначил досрочные выборы на 23 февраля.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus. В отличие от него, Мерц заявлял о поддержке возможных поставок дальнобойных систем вооружения Украине.

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    28 декабря 2024, 04:55 • Новости дня
    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине

    Associated Press сообщило о намерении США направить Украине новый пакет военной помощи на 1,25 млрд долларов

    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

    В новый пакет помощи войдет «значительное количество боеприпасов», в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    По информации источников, знакомых с планами Белого дома, уходящая администрация намерена отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Джо Байдена в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что США передадут Украине военную помощь, включая средства противовоздушной обороны, в ближайшие дни.

    Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о будущем денег для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    28 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Bloomberg: Наступил критический момент для газового транзита через Украину

    Bloomberg: Истекший контракт на транзит газа через Украину угрожает европейской энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пока срок соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной истекает, напряжение между лидерами стран усиливается, а еврокомпании призывают к продолжению поставок, что может обойтись Евросоюзу в дополнительные 120 млрд евро за два года.

    Переговоры о транзите газа через Украину находятся на критическом этапе, сообщает Bloomberg. Если сделка не будет заключена до среды, транзит миллиардов кубометров газа может прекратиться. Украинская сторона испытывает давление со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда центральноевропейских компаний, которые настаивают на продолжении транзита газа после истечения текущего соглашения 31 декабря.

    Как отмечает агентство, почти три года после начала СВО России на Украине, Венгрия и Словакия продолжают полагаться на дешевый газ от Газпрома, что идет вразрез с попытками ЕС сократить зависимость от российской энергетики.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе обвинил Фицо в заключении «теневых соглашений» с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий лидер в свою очередь пригрозил прекратить поставки электроэнергии соседней стране.

    Зеленский неоднократно заявлял, что не допустит транзита российского газа через Украину после окончания текущего соглашения. Однако он открыт для возможности транспортировки газа из других стран. При этом Украина должна учитывать необходимость защиты своей обширной газопроводной системы, которая до сих пор оставалась вне зоны атак из-за проходящего через нее российского газа.

    Ситуация может значительно повлиять на Европу, поскольку прекращение транзита газа через Украину приведет к увеличению энергетических расходов ЕС на 120 млрд евро за два года, по словам Фицо. В то же время Европейская комиссия подчеркивает, что альтернативные источники газа доступны, а запасы газа в регионе высоки. Подготовка плана по дальнейшему отказу от российских ископаемых видов топлива будет представлена в феврале.

    Альтернативные решения, такие как поставки газа из Азербайджана, рассматриваются. В то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил изменить место продажи российского газа на границу между Россией и Украиной, что перенесет обязательства по транзиту на Украину с учетом ее соглашения о свободной торговле с ЕС. Стороны все еще надеются на возможность заключения сделки в последний момент.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит газа из России будет прекращен 1 января 2025 года в 08.00 по московскому времени.

    Цена газа в Европе выросла на пять процентов после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину, что стало максимальным увеличением за неделю, как сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

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    27 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    В Киеве убрали названия Москвы и Минска с Аллеи городов-героев
    В Киеве убрали названия Москвы и Минска с Аллеи городов-героев
    @ @warmuseum_ua

    Tекст: Евгения Караваева

    Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне инициировал демонтаж названий городов Москва и Минск в Аллее городов-героев в Киеве якобы для проведения реставрации.

    В Киеве из Аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска, передает ТАСС. Это инициировано Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Демонтированы и изображения советских медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

    Как сообщила пресс-служба музея, «решение принято после исследований, проведенных специалистами Национального реставрационного центра». Однако остался неясным вопрос о том, вернут ли элементы на свои места после реставрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее село под Одессой переименовали в честь украинской разведки, в Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову, а в парке Славы в Киеве демонтировали бюст Ковпака.


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