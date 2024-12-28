Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.3 комментария
Маркетплейсы обязали подтверждать качество товаров с осени 2026 года
С 1 сентября 2026 года онлайн-агрегаторы должны будут размещать ссылки на сертификаты качества товаров, такой закон подписал президент Владимир Путин.
С осени 2026 года интернет-магазины в России будут обязаны размещать ссылки на сертификаты соответствия товаров. Это требование вступит в силу в соответствии с поправками к закону «О защите прав потребителей», которые были приняты Госдумой и одобрены Совфедом. Законопроект подписан президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Согласно новым требованиям, если товар не подлежит обязательной сертификации, интернет-агрегаторы должны будут предоставить возможность продавцам размещать информацию, подтверждающую качество продукции. Однако эти требования не касаются бывших в употреблении товаров, а также товаров, для которых сертификаты предоставляются при физической покупке.
На данный момент закон не обязывает интернет-магазины или продавцов предоставлять ссылки на государственный реестр сведений о сертификатах. Авторы законопроекта предполагали более ранний срок вступления в силу, но парламент перенес его, чтобы дать маркетплейсам и продавцам время для обеспечения технической возможности размещения ссылок на реестр Росаккредитации.
Ранее Минпромторг запретил маркетплейсам продавать игровые пневматические изделия и товары, схожие с оружием, несовершеннолетним.