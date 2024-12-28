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Телеканал RT Balkan начал вещание на сербском языке
Телеканал RT Balkan запустил вещание на сербском языке в Белграде
Телеканал RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке RT Balkan, студийный комплекс которого расположен в Белграде, зрителям предложат новости и аналитические программы с альтернативной точкой зрения.
Новостной комплекс RT Balkan расположен в Белграде, и в его эфире будут транслироваться не только новости, но и аналитические программы, актуальные интервью и документальные фильмы. Телеканал доступен в сетях операторов в Сербии и Республике Сербской, а также онлайн, передает RT.
Главный редактор RT, Маргарита Симоньян, поздравила коллектив RT на сербском языке и зрителей с запуском канала.
«Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей», – заявила Маргарита Симоньян.
Флагманским шоу RT Balkan станет программа-интервью «Relativizacija», ведущей которой выступит известная сербская журналистка Лиляна Смайлович.
Главный редактор RT Balkan, Елена Милинчич, отметила, что канал собрал команду журналистов, которые не подчиняются западной гегемонии, и выразила благодарность политикам Сербии и России за поддержку. «Мы гордимся тем, что работаем в единственной стране в Европе, где все еще существует свобода слова, о которой так модно говорить на Западе, но не практиковать», – заявила Милинчич.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также поздравила с открытием вещания, отметив значимость события для сербов и пожелав каналу интересных проектов и откровенных собеседников.
Запуску RT Balkan предшествовало давление со стороны западных стран, включая США и Евросоюз, которые требовали ограничения вещания российских СМИ в Сербии.
Ранее The New York Times сообщала, что RT успешно обходит санкции, расширяя аудиторию в соцсетях и укрепляя позиции в Латинской Америке и Африке.
резидент Владимир Путин подчеркнул, что телеканал RT является единственной точкой опоры России за границей, и выразил обеспокоенность попытками Запада закрыть канал из-за опасений его влияния.