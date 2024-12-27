Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Боец ВС России десять дней притворялся мертвым для выхода из окружения в Курской области
Доброволец с позывным «Кузбасс» из Кемеровской области пережил окружение в Курской области, где его сослуживцы погибли, притворившись мертвым на десять дней, питаясь остатками сухпайков.
29-летний доброволец с позывным «Кузбасс» из Кемеровской области чудом выжил в окружении на Курском направлении. Он оставался живым после нападения дронов-разведчиков противника, которые атаковали их группу кассетными и минометными боеприпасами. Все его сослуживцы погибли, но сам «Кузбасс» получил лишь контузию и смог выжить, притворяясь мертвым десять дней, передает RT.
«Кузбасс» рассказал, как ему пришлось лежать, не двигаясь, среди тел своих товарищей, пока украинские националисты в двух-трех метрах не заметили его. В поисках еды и воды он употреблял шоколад и остатки сухпайков из рюкзаков погибших, а жажду утолял из лужи. Несмотря на холод и боль, он нашел в себе силы собрать волю и решительно попытался выжить.
Благодаря своему смекалистому подходу, на пятые сутки он заметил, что противник стал меньше передвигаться, и начал искать способ связаться со своими. На девятые сутки он нашел рацию и пауэрбанк, которые помогли ему выйти на связь с подразделением и получить координаты для эвакуации. Двигаясь ночью, он преодолел восемь километров до назначенной точки, прячась от дронов и избегая потенциально опасных встреч.
После успешной эвакуации медики доставили его в полевой госпиталь, где он вспомнил дорогу лишь смутно, но уже пришел в себя среди своих товарищей. Медик с позывным Батя отметил, что Кузбасс был в тонких резиновых сапогах, но его ноги не были отморожены, благодаря чему он смог прийти в себя и вскоре восстановится.
Ранее сообщалось, что российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.