«Движение Первых» поделилось планами на 2025 год

На должность заместителя председателя правления были назначены Герой России, участник программы «Время героев» Владислав Головин и его предшественник на этой должности Никита Нагорный, который будет курировать спортивное направление.

«Российское движение детей и молодежи стало уникальным проектом, способным объединить и поддержать молодое поколение. Оно создает мощную платформу для развития. Несмотря на то что с момента создания Движения прошло менее двух лет, мы видим большие результаты. Изначально казалось, что 8 млн участников – это амбициозная, но достижимая цель. Сегодня мы уверенно идем дальше, опираясь на успешные проекты «Движения Первых», – отметил Сергей Кириенко.

Он также отметил, что «Движение Первых» стало важной платформой для развития и поддержки молодежи, объединив 8 млн участников. Он подчеркнул значимость объединения военно-патриотических инициатив и сотрудничества с организацией «Юнармия».

«Особенно важно, что мы можем объединить все военно-патриотические инициативы в одной организации, это укрепляет нашу работу в направлении воспитания. Отдельно хочу отметить проект «Родные – любимые», который имеет большой потенциал в укреплении семейных ценностей, а также взаимодействие с советниками по воспитанию. Все, что связано с детством, невозможно представить без участия «Движения Первых». Мы создаем не просто движение – мы создаем будущее, объединенное общими ценностями и целями», – отметил Кириенко.

Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов сообщил о более чем 9,6 млн зарегистрированных участников, из которых 1,6 млн – взрослые наставники. Как он отметил в докладе, в течение 2024 года прошло множество мероприятий, включая 52 крупных акции, в которых приняли участие более 512 тыс. детей. Количество организаций-партнеров превысило 200, вдвое больше по сравнению с 2023 годом. Наставниками движения становятся педагоги и общественные лидеры, вовлеченные в разные проекты.

По словам Орлова, на Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» участвуют 80 тыс. наставников, более 13 тыс. курируют проект «Хранители истории». В волонтерских проектах задействовано 18 тыс. наставников, обучением первой помощи занимаются 8,6 тыс. человек.

В 2024 году впервые прошел марафон «Дай пять!» для походных наставников, участниками стали более 1 тыс. человек. «В этом году участниками мероприятий стали более 10 млн человек. Мы объединили детей, подростков, педагогов и родителей», – заявил Орлов. Он подчеркнул, что в 2025 году, год Великой Победы, Движение Первых станет флагманом праздничных мероприятий и объединит молодежь вокруг патриотических ценностей.

В свою очередь, глава Республики Мордовия Артем Здунов представил доклад о поддержке детских инициатив на территории региона. Здунов отметил значимость работы штаба по воспитанию и влияние региональных координационных советов на развитие проектов движения. Особое внимание уделяется вовлечению детей в заседания РКС как важному приоритету.

«Движение Первых уже охватило более 40 тыс. детей в нашей республике», – отметил Здунов, акцентируя на том, что дети, подростки и молодые люди становятся соавторами всех решений. Глава республики подчеркнул важность работы не только с активной молодежью, но и с теми, кто нуждается в поддержке и кому сложно выстроить контакт.

Он также рассказал о проведении общереспубликанского слета для трудных подростков, наставничестве, совместных акциях по поддержке бойцов СВО и профильных сменах Движения Первых, как шаге к установлению доверительных отношений с детьми. Новый республиканский Дом молодежи служит штабом, где молодежь Мордовии находит новых друзей, интересы и цели, становясь активными волонтерами и лидерами.

«Мы в Томской области создаем все условия для развития нашей молодежи. Движение Первых – это не просто организация, это целая культура, объединяющая активную и инициативную молодежь. За уходящий год количество участников проектов Движения Первых в Томской области выросло более чем в 2,5 раза и составляет 69 тыс. 710 человек. Мы провели 4 региональных координационных совета, наладили взаимодействие с Движением всех исполнительных органов Томской области. Во всех 20-ти муниципалитетах нашего региона открыты местные отделения Движения», – поделился губернатор Томской области Владимир Мазур.

На заседании было также объявлено о назначении Никиты Нагорного и Владислава Головина заместителями председателя правления Движения Первых. Нагорный будет курировать спортивное направление, а Головин займется патриотическим воспитанием. Эти назначения были поддержаны председателем правления Артуром Орловым.

Ранее на внеочередном слете Движения «Юнармия» Никита Нагорный сложил полномочия начальника Главного штаба. Его место занял Герой России Владислав Головин. Нагорный выразил благодарность за оказанное доверие и пообещал способствовать занятию спортом среди молодежи.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров отметил, что работа Движения Первых является стратегическим приоритетом для развития молодежной политики страны. Он выразил уверенность, что опыт организации будет интегрирован в Национальный проект «Молодежь и дети» и Стратегию развития образования до 2040 года.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками Движения Первых являются более 9,6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 49 тыс. первичных отделений. В 2024 году мероприятия Движения охватили более 10 млн человек.