  • Новость часаПри взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
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    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море
    В торговом центре Владикавказа произошел взрыв и пожар
    На Украине повреждены энергетические объекты
    В Харькове после взрывов возникли перебои со светом и водой
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    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это, скорее, проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х гг. ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    25 декабря 2024, 08:26 • Новости дня

    Законопроект о защите от кредитных мошенников внесли в Госдуму

    Володин: Законопроект о защите от кредитных мошенников внесли в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработан законопроект, предполагающий введение «периода охлаждения» при выдаче кредитов для защиты от мошенников, который позволит гражданам обдумать необходимость займа и избежать мошеннических действий.

    Законопроект, который предполагает введение специального «периода охлаждения» при оформлении кредитов, был разработан и внесен в Государственную Думу, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

    Согласно документу, граждане получат возможность более тщательно оценить необходимость займа, свою платежеспособность, а также проконсультироваться с близкими.

    Период охлаждения составит четыре часа для кредитов от 50 до 200 тыс. рублей и 48 часов для сумм превышающих 200 тыс. рублей, уточнил Володин. В течение этого времени финансовые операции не будут осуществляться, что позволит заемщикам избежать необдуманных решений и потенциальных мошеннических схем.

    Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, добавил спикер Госдумы.

    Ранее Володин провел опрос в своем Telegram-канале, чтобы выяснить мнение подписчиков о принятии закона против интернет-мошенников, маскирующихся под благотворительные организации.

    Президент России Владимир Путин сравнил телефонное мошенничество с Украины с действиями нацистской Германии. Путин также выступил за ужесточение ответственности для пособников телефонных мошенников.

    24 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море

    Депутат Колесник: Подозрительно, что сухогруз Ursa Major затонул так быстро

    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море
    @ Social media/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Взрыв главной энергетической установки и теракт – наиболее вероятные версии крушения судна Ursa Major, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее посольство России в Испании официально подтвердило гибель судна.

    «Возможно, произошел теракт. В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось «как нельзя кстати». Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», – сказал Андрей Колесник, депутат Госдумы, бывший морской офицер.

    По словам парламентария, подозрительно и то, что такое крупное судно так быстро затонуло. Он не исключил и еще одну версию: произошел взрыв главной энергетической установки. Однако при таком взрыве судно, скорее всего, осталось бы на плаву, пояснил Колесник.

    «Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», – отметил он. По словам депутата, в то же время не исключается и теракт. «Окончательные выводы можно сделать при осмотре сухогруза. В России есть глубоководные аппараты, которые могут провести такое исследование», – сказал он.

    Также была информация о том, что сухогруз перевозил портальные краны грузоподъемностью 350 тонн. «Это уникальные тяжелые краны, которые не производятся серийно, а строятся под заказ. Они используются для очень тяжелых грузов, могут работать с негабаритными грузами. Например, с частями кораблей. Если они действительно были на сухогрузе и затонули, это станет серьезной потерей. На Дальнем Востоке, куда шло судно, имеется потребность в именно таких кранах в связи с возросшим грузооборотом со странами Юго-Восточной Азии», – заключил Колесник.

    Ранее в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении. Были спасены 14 членов экипажа, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.

    Посольство России в Испании сообщило, что выясняет обстоятельства крушения в 110 км от испанского берега (в нейтральных водах) российского грузового судна Ursa Major. «Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», – рассказали в диппредставительстве.

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    24 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили военные объекты ВСУ в 146 районах, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали вооруженные формирования ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 40 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Было уничтожено до 380 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки и американские орудия.

    На Донецком направлении группировка «Юг» успешно атаковала позиции ВСУ, убив 250 солдат и уничтожив бронетранспортеры и артиллерийскую установку Д-20. Подразделения «Центр» также продолжили наступление, уничтожив до 585 военнослужащих и ряд бронемашин в Донецкой народной республике.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удар по ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, убив до 160 солдат. Группировка «Днепр» на Херсонском направлении нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ, убив до 65 военнослужащих.

    Всего с начала спецоперации были уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета и почти 40 тыс. беспилотников, а также другие виды военной техники.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    24 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

    Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

    «В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

    «Украинским специалистам ранее удалось разработать «Нептун», который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно», – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

    По его мнению, на фоне удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. «Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается», – заключил Козюлин.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах.

    На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – «Трембита». Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

    Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, «сможет достичь Москвы». После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

    Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал «Трембиту» «бомжом» ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

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    24 декабря 2024, 11:57 • Новости дня
    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж

    Мосгорсуд приговорил американца Джина Спектора к 15 годам за шпионаж

    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж
    @ Антон Кардашов/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американец Джин Спектор получил 15 лет колонии строгого режима за шпионаж, соответствующее решение вынес Московский городской суд.

    Суд признал Спектора виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, однако с учетом предыдущего приговора окончательно определил срок в 15 лет в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Кроме того, суд оставил в силе штраф в размере 14 млн рублей.

    Судебное заседание проходило в закрытом режиме, за исключением объявления резолютивной части приговора. Лефортовский суд Москвы ранее избрал Спектору меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства дела не раскрываются из-за секретности.

    Спектор ранее был связан с делом Анастасии Алексеевой, бывшей помощницы вице-премьера Аркадия Дворковича. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы признал его виновным в посредничестве во взятке и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Позже это решение было отменено, и после повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.

    Ранее Московский городской суд приговорил IT-специалиста Фируза Дадобоева к 13,5 года колонии строгого режима за попытку передать секретные сведения ЦРУ.

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    24 декабря 2024, 20:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение ДУМ отозвать фетву о религиозном многоженстве

    Писатель Антоновский: Попытка навязать светскому государству нормы шариата провалилась

    Эксперт объяснил решение ДУМ отозвать фетву о религиозном многоженстве
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Принятием фетвы о многоженстве Духовное управление мусульман России (ДУМ) попыталось навязать светскому государству жесткие нормы шариата, а также прощупать позицию российского общества и властей. Но получив отпор, организация решила отозвать разрешение, сказал газете ВЗГЛЯД писатель Роман Антоновский. Ранее совет улемов ДУМ отозвал разрешающую религиозное многоженство фетву.

    «Люди, которые не знакомы с деятельностью ДУМ, ошибочно воспринимают организацию как рупор мусульман. На деле речь идет о достаточно малочисленной группе», – отметил Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии». Он объясняет: у мусульман нет структуры, аналогичной Русской православной церкви, но вместо этого у них «множество муфтиятов разного толка».

    «ДУМ – это шестая по численности прихожан организация. Она возникла как оппозиция Центральному духовному управлению мусульман, председателем которой является Талгат Таджуддин. В отличие от этой структуры, а также муфтиятов Северного Кавказа, которые окормляют коренных мусульман России: северо-кавказцев, татар, башкир – ДУМ свою паству ищет в мигрантах», – считает собеседник.

    По мнению спикера, изначальная инициатива фетвы о многоженстве – это попытка «навязать светскому государству жесткие нормы шариата». Кроме того, разрешением мужчинам-мусульманам в России иметь до четырех жен ДУМ попыталось прощупать позицию общества и властей. Получив же отпор, организация решила отозвать разъяснение.

    «Всем радикальным исламистам стоит помнить, что на каждое их предложение у нас есть решения Генпрокуратуры и Следственного комитета. Эти ведомства в нашем государстве намного сильнее, чем их пожелания», – предупредил спикер.

    Легализация многоженства открыла бы «окно Овертона», считает Антоновский. «Нужно понимать, что мы живем в светском государстве, в котором есть определенные законы. Поддержка предложений, направленных на межрелигиозную и межнациональную рознь, недопустима», – заключил собеседник.

    Ранее совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) отозвал фетву, разрешающую религиозное многоженство. Как пояснил его председатель Шамиль Аляутдинов, решение принято в связи с реакцией российской общественности и информацией СМИ о том, что к отмене призвала Генпрокуратура. «Совет улемов ДУМ не видит смысла вступать в полемику», – заявил Аляутдинов.

    Незадолго до этого Генпрокуратура направила ДУМ представление. Как сообщил источник РИА «Новости», близкий к надзорному ведомству, в документе речь шла о том, что фетва «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    По словам собеседника агентства, в Генпрокуратуре отметили, что Семейный кодекс не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. А федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» установлено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству России.

    Напомним, на минувшей неделе широкий резонанс получило решение совета улемов ДУМ разрешить мужчнам-мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Аляутдинов отмечал, что это допускается, если жена не может или не хочет рожать ребенка, а также в случае «сексуальной несовместимости» супругов. Супруг при этом должен равноценно материально обеспечивать всех жен, проводить с ними равное количество времени в установленной очередности, обеспечить каждой отдельное жилье. Если эти условия не соблюдаются, вступить в ещ еодин брак не разрешат.

    Фетву раскритиковали правозащитники, депутаты и политологи. Так, бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить ДУМ на соблюдение закона. Политолог Илья Ухов заявил, что решение организации продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.

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    24 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    Задержанный сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

    Работник предприятия передал Украине фото изделий ВПК и координаты объектов

    Tекст: Александра Юдина

    Работник режимного предприятия, обвиняемый в шпионаже, передал Украине фото изделий ВПК и координаты военных объектов за вознаграждение, сообщает ФСБ.

    ФСБ распространила видео допроса задержанного работника режимного предприятия, обвиняемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Подозреваемый передал фотографии изделий современной разработки военно-промышленного комплекса и координаты военных объектов на Украину.

    На допросе мужчина пояснил, что был завербован полгода назад.

    «Примерно полгода назад на меня вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение», – заявил задержанный, выразив сожаление о содеянном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу украинских спецслужб, который передавал секретные данные о российских Вооруженных силах.

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    24 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли значительное поражение ВСУ, уничтожив за сутки более 200 военнослужащих и технику на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка и других. В результате наступательных действий были разгромлены тяжелая механизированная бригада, пять механизированных, три десантно-штурмовых бригады, бригада морской пехоты и четыре бригады территориальной обороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Гуево, Косица, Кругленькое и других населенных пунктах Сумской области. В ходе действий было уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ. Также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

    С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 43 510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты и множество другой техники, включая 11 пусковых установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Эти данные свидетельствуют о масштабных потерях ВСУ в этом регионе.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка.

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    24 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    СМИ: Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотник без боевой части врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде, сообщают СМИ.

    В академии проходили учения, в ходе которых, вероятно, и был запущен дрон, передает РБК со ссылкой на NN.ru. По данным Baza, дрон был без боевой части, что исключило угрозу взрыва и возгорания.

    В академии подтвердили, что никаких взрывов не было, и все курсанты вернулись на свои места.

    На месте происшествия работают полицейские с собаками. Они осматривают здание и прилегающую территорию.

    В мае житель Петербурга сообщил о подозрительном хлопке на территории Военной академии связи им. Буденного. В Ленинградском военном округе позже пояснили, что на хозяйственной территории академии произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, в результате чего пострадали семеро военных.

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    24 декабря 2024, 13:23 • Новости дня
    Military Watch: Гиперзвуковые «Авангарды» практически невозможно перехватить

    Military Watch: Россия перевооружает войска гиперзвуковыми «Авангардами», которые практически невозможно перехватить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия начала перевооружение ракетных войск гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард», которые практически невозможно перехватить, пишет Military Watch.

    Американский журнал Military Watch сообщил, что Россия активно перевооружает свои ракетные войска новейшими гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками «Авангард», передает RT.

    В материале говорится, что эти блоки отличаются тем, что способны наносить ядерные удары на скоростях более 27 махов, оставаясь при этом маневренными, что делает их практически невозможными для перехвата.

    По данным журнала, отдельные российские ракетные системы способны нести до 12 таких боевых блоков. Это дает возможность каждой ракете одновременно поражать 12 различных целей.

    Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», однако подробности пока не раскрываются.

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    24 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    В Омской области пьяный водитель насмерть сбил двухлетнюю девочку

    В Омской области пьяный водитель сбил мать с ребенком и скрылся

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пьяный водитель в Омской области сбил женщину с ребенком и скрылся с места происшествия, девочка не выжила, мать госпитализирована, сообщили в СУ СК по региону.

    Инцидент произошел на Пролетарской улице в поселке Марьяновка, передает РИА «Новости». По информации ведомства, 27-летний мужчина в состоянии опьянения сбил мать с ребенком, которые шли по краю дороги. После аварии мужчина скрылся с места происшествия.

    В результате ДТП девочка скончалась в машине скорой помощи от полученных травм. Ее мать была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан полицией у себя дома, он признал свою вину.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от пяти до 12 лет.

    Областная прокуратура взяла под контроль ход расследования и заявила о поддержке ходатайства следствия об аресте подозреваемого.

    Ранее в Челябинске легковой автомобиль сбил пятерых человек, после чего водитель скрылся, но его задержали, а в Новой Москве женщина-водитель, находясь в алкогольном опьянении, сбила насмерть ребенка.

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    24 декабря 2024, 10:42 • Новости дня
    Песня «Довоюй, родной» обрела популярность в КНДР

    Посольство: Песня «Довоюй, родной» обрела популярность в КНДР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Композиция «Довоюй, родной» завоевала сердца жителей КНДР после исполнения жен участников спецоперации на русском и корейском языках во время концерта в ноябре, сообщило посольство России в Пхеньяне.

    Песня стала набирать популярность в КНДР после исполнения композиции женами участников СВО на концерте, который состоялся в рамках визита министра обороны России Андрея Белоусова в конце ноября, сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Песня прозвучала как на русском, так и на корейском языках, отметили в посольстве.

    Там добавили, что после трансляции по местному телевидению в рамках самого концерта композицию уже не раз крутили в ресторанах, кофейнях и других общественных местах.

    Ранее в Кремле допустили участие военных КНДР в параде Победы.

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    24 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Граждане Узбекистана погибли при пожаре на агрофирме в Татарстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара на агрофирме в Татарстане погибли и пострадали граждане Узбекистана, сообщило региональное СУ СК.

    По данным ведомства, все погибшие и пострадавшие в результате пожара на агрофирме в Татарстане являются гражданами Узбекистана, передает РИА «Новости».

    Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

    Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности, организации незаконной миграции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку всех временных жилищ на агрофермах республики. В пресс-службе Минниханова сообщили, что руководству Елабужского района также поручено обеспечить содействие в размещении пострадавших и оказание им необходимой медицинской помощи. Минниханов подчеркнул необходимость незамедлительной реакции на инцидент и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем.

    Напомним, в Татарстане в поселке Малореченский произошел пожар в доме для временного проживания рабочих, в результате которого погибли шестеро мужчин.

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    24 декабря 2024, 10:57 • Новости дня
    Бывший челябинский полицейский получил 16 лет за госизмену и диверсию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Челябинский областной суд вынес приговор экс-полицейскому за участие в террористической организации, координируемой украинскими спецслужбами, и совершение диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.

    Бывший полицейский осужден на 16 лет лишения свободы, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима, сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что к основному наказанию добавился штраф в размере 250 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года. Также мужчина лишен воинского звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке».

    Установлено, что мужчина вступил в террористическую организацию, созданную и координируемую украинскими спецслужбами. Он установил конфиденциальные связи с иностранным агентом и по его поручению совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.

    Ранее жителя Курской области осудили на 22 года за государственную измену и теракт.

    Московский областной суд приговорил бывшего директора по качеству Луховицкого авиазавода к девяти годам строгого режима за государственную измену и хищение авиакомплектующих, а жителя Камчатского края приговорили к 14 годам колонии строгого режима за передачу данных СБУ о российских военных.

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    24 декабря 2024, 12:25 • Новости дня
    В Тобольске двух подростков обвинили в теракте за поджог снегоуборщика

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тобольске двум подросткам предъявлено обвинение в совершении теракта после поджога железнодорожного снегоуборщика на станции Свердловской железной дороги.

    Как сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, действия обвиняемых квалифицированы как террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, в конце декабря подростки совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на станции Тобольск Свердловской железной дороги. Это деяние было расценено как террористический акт, целью которого явилось нарушение работы железнодорожного объекта.

    «Обвиняемые были задержаны сотрудниками РУФСБ по Тюменской области и УТ МВД по Уральскому федеральному округу», – добавили в пресс-службе.

    Ранее подростки из Омска подожгли в вертолет на аэродроме, в результате чего Центральный райсуд Омска заключил их под стражу на два месяца. Также сообщалось о задержании в Иркутской области подростков за поджоги на транспортных объектах.

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    24 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    Организаторы Sincere Systems Group задержаны за мошенничество на 100 млн долларов

    МВД задержало организаторов Sincere Systems Group за мошенничество на 100 млн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел задержало организаторов сети Sincere Systems Group, которые подозреваются в мошенничестве на сумму более 100 млн долларов, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    По данным следствия, задержанные создали сеть представительств по всей России, где их сотрудники искали клиентов и проводили семинары, убеждая в успешности компании на рынке FOREX, передает ТАСС. Клиентам обещали доход до 30% в месяц, демонстрируя якобы успешные вложения.

    Волк уточнила, что средства, полученные от вкладчиков, переводились на криптовалютные биржи, одна из которых имела украинский адрес. Взамен инвесторы получали цифровые активы компании, не имеющие реальной ценности. В личных кабинетах вкладчиков отображался баланс, который искусственно увеличивался, но вывести средства им не позволяли, ссылаясь на блокировку счетов.

    В рамках расследования полиция провела более 30 обысков в Башкортостане, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе. Были изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламные материалы и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

    Двоих организаторов схемы арестовали, 13 человек доставлены в полицию для проведения следственных действий.

    В начале декабря суд в Петербурге приговорил руководителя компании TORestate Андрея Петрунькина к 12 годам колонии за мошенничество на сумму более 67 млн рублей.

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